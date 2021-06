Les métiers principalement exercés par des femmes

Les métiers des soins, de la propreté ou de l'éducation emploient une majorité de femmes crédit photo : Shutterstock

Les clichés ont la vie dure et, aujourd'hui encore, il existe des métiers dits féminins. Les métiers des soins, de la propreté ou de l'éducation emploient une majorité de femmes souvent dans des conditions précaires. Toutefois, la prise de conscience est là ! À coups de hashtag sur les réseaux sociaux, les jeunes filles prennent conscience que tous les métiers leur sont ouverts.

Les préjugés ont la vie dure

Tout commence dans l'enfance et semble perdurer à l'âge adulte. Quand on interroge les petites filles sur ce qu'elles veulent faire plus tard, elles sont nombreuses à répondre maîtresse ou infirmière. Dans la réalité, les métiers de la santé, de l'éducation, de l'aide à la personne, du travail social ou encore de la propreté, sont très majoritairement féminins. Une étude commanditée en 2020 par le ministère de «l'Égalité entre les femmes et les hommes» met en avant la forte féminisation des métiers qui se sont retrouvés en première ligne pendant la crise sanitaire: aide aux personnes (83%), personnel médical (77%), enseignement (67%). Dans l'éditorial de l'étude, Élisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, souligne que ces métiers, majoritairement occupés par des femmes, «sont souvent faiblement rémunérés, insuffisamment valorisés socialement, parfois précaires».

Féminiser les métiers du futur

Dans un rapport remis début 2020 à Bercy, Chiara Corazza, directrice générale du Women's Forum, identifie des pistes pour ouvrir aux femmes les métiers des sciences et de la technologie. Des secteurs créateurs d'emploi et souvent en pénurie de compétences féminines. Pour elle, «il y a urgence pour que les femmes, qui ne contribuent qu'à 34% à la création de richesse mondiale, puissent accéder aux métiers du futur». Elle propose, entre autres, d'imposer la parité à 50% dans les jurys de concours qui sélectionnent les candidats à l'entrée des grandes écoles et de parvenir au chiffre de 40% de filles d'ici à 2025 dans les universités et écoles publiques et privées spécialisées dans les STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

Des femmes qui font rêver les femmes

La donne change petit à petit et de plus en plus de femmes s'imaginent dans des métiers auparavant réservés aux hommes. Les Françaises sont admiratives envers des femmes qui exercent ces métiers. D'après une enquête Havas-Toluna, «la femme qui a réalisé l'action la plus remarquable» serait Claudie Haigneré pour 17% des sondées, une femme de sciences, astronaute et ministre. À égalité, on trouve Virginie Guyot, pilote de l'armée de l'air et première chef de la patrouille de France. Viennent ensuite Christine Lagarde, première femme à diriger le Fonds Monétaire International qui obtient 14% des suffrages, puis avec 10% Anne-Sophie Pic, la cheffe triplement étoilée. Tous les rêves semblent désormais possibles et il n'y a pas de raison pour les femmes de s'interdire de les réaliser.

Les femmes s'autorisent plus de diversité dans leur choix

Les métiers que le machisme attribue aux femmes, comme celui d'hôtesse de l'air par exemple, font de moins en moins rêver les filles. En revanche, 30% des chefs d'entreprise sont désormais des femmes, un chiffre impensable il y a encore 10 ans. De plus en plus de jeunes filles se tournent vers des métiers considérés comme masculins, comme la serrurerie-métallerie, la peinture, mais aussi l'électricité ou la plomberie. Il en est de même pour les domaines artistiques dans lesquels les femmes peintres, sculpteurs ou écrivains se sentent désormais à égalité avec les hommes.

