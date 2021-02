Les kiosques à journaux se renouvellent

La ville de Meudon accueille depuis bientôt un mois un kiosque à journaux distribuant des fruits et des légumes frais. crédit photo : AngieYeoh/Shutterstock / AngieYeoh

Avec la baisse constante de la consommation de la presse papier, bon nombre de kiosques sont obligés de fermer boutique. Toutefois, depuis quelques temps, ces établissements trouvent une seconde vie en s'ouvrant à de nouvelles activités. C'est le cas du kiosque de Meudon. Il propose désormais des fruits et légumes issus de circuits courts. La ville de Beaune propose quant à elle un kiosque pizzeria.

Des fruits frais chez le marchand de journaux

Depuis le 16 janvier 2021 le kiosque de Bellevue à Meudon connaît une seconde vie. Fermé depuis des années, le voilà de nouveau ouvert pour mettre à la disposition des habitants non plus des journaux, mais des fruits et légumes frais, issus de circuits courts. Cette expérimentation inédite est menée par JCDecaux, propriétaire de MédiaKiosk (il détient 780 kiosques en France), et la start-up La Clayette.

Le lieu est équipé de 76 casiers intelligents. A l'intérieur, un large choix de clayettes où l'on retrouve des carottes, des oignons, des poireaux, des jus de pomme, des navets, des pommes de terre... Le tout est proposé à des prix allant de 4,90 euros à 12 euros.

Les produits de saison proviennent directement de producteurs de la région Centre Val de Loire et sont achetés à un prix équitable pour ces derniers. La seule condition pour le consommateur est de laisser les clayettes à l'intérieur des casiers connectés une fois l'achat réalisé pour leur permettre d'être recyclées.

Une nouvelle vie pour les kiosques

Cette expérimentation de distribution en libre-service de produits fermiers et de saison est une première. Le kiosque de Meudon est ouvert 7j/7j, de 6 à 18h et est alimenté quotidiennement par la start-up La Clayette. Cette démarche est éco-responsable et saine sur le plan sanitaire, le paiement sans contact étant la règle. Pour l'entreprise, il s'agit là d'une première étape, l'idée étant à terme d'inviter les particuliers à commander en ligne leurs produits.

Quant aux kiosques, ils survivent ainsi, compensant les pertes liées à la vente de journaux par de nouveaux services aux usagers. Sur les 780 kiosques gérés par MédiaKiosk, 647 d'entre eux sont dédiés à la presse, mais 133 structures proposent des services annexes allant de la restauration rapide à la conciergerie en passant par l'achat de fleurs.

Du kiosque à la pizzeria

Dans un registre plus calorique, la ville de Beaune a vu, depuis la mi-décembre 2020, le kiosque du parking du centre commercial des Chilènes se transformer... en distributeur de pizzas. Quatre fromages, montagnardes, royales ou au chorizos, ces pizzas artisanales réalisées exclusivement à partir de produits frais, sont distribuées automatiquement par la machine. La gérante prépare deux fois par jour sa pâte puis fait précuire au feu de bois douze sortes de pizzas. Elles sont ensuite stockées dans la chambre froide du distributeur. Une fois la pizza commandée par le client, cette dernière est réchauffée par l'automate en moins de 3 minutes. A ce jour, plus de 850 pizzas ont trouvé preneur.

