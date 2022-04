Les îles paradisiaques de Jeffrey Epstein sont à vendre pour 125 millions de dollars

Les îles paradisiaques de Jeffrey Epstein sont à vendre. crédit photo : Navin75

Les îles privées du financier Jeffrey Epstein, le financier accusé de viols et d’agressions sexuelles sur mineures, sont à vendre pour 125 millions de dollars. Un montant record, jamais vu sur le marché des îles privées auparavant. Reste à savoir si les scandales qui entachent ces deux îles ne nuiront pas à leur liquidité sur le marché.

Un resort sur deux îles privées

Des îles paradisiaques au parfum de souffre… à vendre pour 125 millions d’euros. L’île Little Saint James et l’île Great Saint James de Jeffrey Epstein sont à vendre, rapporte le Wall Street Journal , trois ans après le décès dans sa prison du financier accusé d’agressions sexuelles et de viols sur mineures.

Situé dans l‘archipel des Îles Vierges, le site est à 3,5 heures de vol de New York, 2,5 heures de Miami et 8,5 heures de Londres. Un territoire entièrement aménagé. Ainsi, sur Little Saint James, on trouve une maison principale, quatre villas d’invités, un héliport, deux piscines, une station-service, un ponton privé ou encore une salle de sport. Tout y est aménagé à la manière d’un resort-hôtel sans pour autant que la nature ne soit alertée.

L’île est entièrement alimentée en électricité à l’aide de câbles sous-marins. Les futurs acheteurs pourront ainsi profiter d’une excellente connexion Internet. Elle est également équipée d’une structure de désalinisation de l’eau. L’île Great Saint James est, elle, beaucoup plus sauvage avec seulement quelques maisons et un port.

Une transaction record

L’homme d’affaires avait acheté ces deux îles en différé. La première, Little Saint James, d’une trentaine d’hectares, en 1998 pour la somme de 8 millions d’euros. La seconde, de 65 hectares, en 2016 pour 22,5 millions de dollars. Les ayants droit de Jeffrey Epstein espèrent céder les deux îles au plus vite pour 125 millions de dollars.

L’argent de la vente doit servir à couvrir les frais des procès et à financer le coût important de l’entretien des propriétés. Si la transaction venait à se réaliser, elle serait la plus élevée pour le marché des îles privées jamais enregistrée. À ce jour, le record est détenu par une vente tenue secrète aux Bahamas pour 100 millions de dollars.

Des îles invendables?

Reste à savoir si, malgré leur beauté, les îles trouveront preneur. Les acquéreurs d’îles désertes sont rares et le nombre d’îles privées à vendre se limite à quelques centaines. Certaines îles restent sur le marché pendant des décennies.

Enfin, les scandales qui entachent ces îles risquent de compliquer leur vente. La justice n’a pas encore fait toute la lumière sur cette histoire. Affaire à suivre…

