Les futurs yachts de luxe du groupe Marriott seront 100% français

Le groupe Marriott vient d’annoncer la construction de deux nouveaux yachts de luxe. crédit photo : Getty Images

Le groupe Marriott va s’adresser aux chantiers navals de Saint-Nazaire pour la conception de deux super-yachts de luxe à l’horizon 2024/2025. Des bateaux hors normes, qui associent design d’excellence et préoccupation environnementale.

Les chantiers de Saint-Nazaire renouent avec le prestige

C’est le grand retour du savoir-faire français en matière de construction de bateaux d’exception. Après le Normandie en 1932, le France en 1960 et le Queen Mary en 2003, le chantier naval de Saint-Nazaire va procéder à la construction de deux navires de luxe pour le groupe Marriott, qui détient Ritz-Carlton.

llma et Luminara sont prévus respectivement pour 2024 et 2025. Ils mesureront 242 mètres de long pour 456 couchettes. Des navires d’exception, bâtis sur le modèle de l’ Evrima , inauguré en 2021, dont la première croisière est prévue pour août 2022. “L’ajout d’ Ilma et Luminara représente un développement important pour The Ritz-Carlton Yacht Collection et nous nous réjouissons de la collaboration avec la direction et Chantiers de l’Atlantique autour de la création de ces navires de classe mondiale”, indique Tim Grisius, responsable mondial des fusions & acquisitions, du développement de l’activité et du patrimoine Marriott International dans un communiqué.

À la clé? Des croisières pour celles et ceux qui ne possèdent pas leur propre yacht. Le marché pour ces navires est toujours aussi important. En effet, les ventes de yacht de plus de 30 mètres ont progressé de 8% en 2021 par rapport à 2019 selon le site spécialisé Superyacht Group. Des bateaux de luxe dont le prix peut monter jusqu’à 500 millions d’euros .

Une esthétique haut de gamme

Les deux super-yachts s’annoncent exceptionnels. Ils comprendront tous les deux cinq restaurants, six bars, une cave à vin , une marina étendue avec une mezzanine, un espace Ritz-Carlton Spa et un espace enfant dédié à la programmation Ritz Kids. Pour les événements spéciaux, les groupes pourront jouir d’un salon de réception exclusif pour les cocktails, à l’avant, sur la proue étendue du yacht.

Chacune des suites possédera sa propre terrasse privative. Deux nouvelles catégories de suites supérieures seront créées pour l’occasion avec une surface pouvant atteindre les 100 mètres carrés. Les finitions intérieures des deux navires seront réalisées par le cabinet d’architecture et design AD Associates, et par DPA.

Le styliste de yachts Aivan, basé en Finlande, va lui développer le design extérieur des nouvelles constructions, en s’inspirant de l’esthétique des yachts privés. Un style qui fait dire à Karim Khairallah, directeur général et codirecteur de portefeuille, European Principal Group, Oaktree Capital Management, L.P. dans un communiqué que la “prochaine génération de super-yachts de The Ritz-Carlton Yacht Collection aura un réel impact sur la filière et propulsera au niveau supérieur du marché des croisières de luxe la vision que nous partageons avec la direction et Marriott International”.

D’autres commandes pourraient être demandées aux chantiers navals de Saint-Nazaire si la réalisation de ces deux navires se déroule bien. Une bonne nouvelle pour les constructeurs français, le marché du yacht étant, pour l’instant, principalement tenu par les Italiens. Le constructeur Ferretti assure avoir un carnet de commandes de plus de 900 millions d’euros entre janvier et septembre 2021. Azimut Benetti prétend, lui, avoir vendu pour près de 1,2 milliard d’euros de yachts, surtout à des clients américains, la même année.

Des yachts de luxe verts

Outre la débauche de luxe , les deux yachts n’oublient pas la perspective environnementale. Les navires seront équipés de moteurs hybrides et alimentés principalement au gaz naturel liquéfié (GNL) pour réduire les émissions de CO2. Des systèmes de traitement de l’eau seront également installés à bord ainsi qu’un réseau de récupération de la chaleur. L’entreprise certifie que l’ensemble de l’éclairage sera 100% LED.

Les itinéraires pour la saison 2024 seront ouverts à la réservation dès l’automne 2022. Les heureux élus pourront au choix partir durant 7 à 10 nuits vers les Caraïbes ou en Méditerranée en all inclusive . llma et Luminara seront également disponibles pour des croisières privatisées.

À la découverte du Shéhérazade: ce super-yacht de 700 millions d'euros qui appartiendrait à Vladimir Poutine C'est un super yacht amarré en Toscane et qui est immobilisé depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie par les autorités italiennes. Le Shéhérazade , ce paquebot de luxe dont la valeur est estimée à 700 millions d'euros , n'est pas un navire comme les autres. Il appartiendrait à Vladimir Poutine lui-même, selon les proches du leader de l'opposition russe Alexeï Navalny. Ce yacht de 140 mètres de long comprend deux héliports, 22 cabines, une salle de cinéma, un spa et une piscine. L'enquête pour déterminer si oui ou non le navire appartient bien à Poutine est en cours et ne s'annonce pas facile. Le propriétaire du bateau est dissimulé à ce jour derrière un enchevêtrement de sociétés écrans.

