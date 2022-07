Les 5 restaurants étoilés les plus chers du monde

Découvrez où se trouvent les restaurants les plus chers du monde. crédit photo : Getty Images

Restaurant étoilé ne rime pas forcément avec addition salée, mais c’est malheureusement souvent le cas… Pour dîner dans l’un de ces établissements, il vous faudra casser votre tirelire, et peut-être même vider votre PEL. Découvrez sans plus attendre les restaurants les plus chers du monde.

Le classement des restaurants les plus chers

La rédaction du magazine culinaire Chef’s Pencil a passé au crible les cartes de plus de 450 restaurants étoilés à travers le monde pour établir son classement des établissements les plus onéreux. Pour chacun d’entre eux, elle a retenu le menu Dégustation le plus cher proposé aux convives. Il s’agit généralement d’un menu servi au dîner, comprenant 8 à 12 plats. Dans certains restaurants, ce menu peut coûter jusqu’à 300 dollars de plus que les autres plats. Chef’s Pencil a récemment mis à jour son premier classement, publié en décembre 2021, pour tenir compte de la répercussion de l’inflation sur le prix des menus.

5. Ciel Bleu, Amsterdam - 664 dollars

Le restaurant Ciel Bleu d’Amsterdam intègre le top 5 car il a augmenté son menu Dégustation autour du caviar de 100 euros . Il coûte désormais 595 euros ( 664 dollars ). Installé au 23e étage d’un hôtel cinq étoiles, l’Okura, ce restaurant doublement étoilé offre une vue à couper le souffle sur la capitale néerlandaise.

www.cielbleu.nl/

4. Kitcho Arashiyama Honten, Kyoto - 820 dollars

Le Kitcho Arashiyama Honten perd une place, avec un menu à 820 dollars ( 780 euros ). Cet établissement installé à Kyoto brille autant par la qualité de sa cuisine que par son décor traditionnel: sept salles à manger en bois typiques donnant sur un magnifique jardin japonais.

kyoto-kitcho.com/en/restaurant/arashiyama/

3. Masa, New York - 950 dollars

Situé à Columbus Circle, en plein cœur de Manhattan, ce restaurant propose une cuisine japonaise élégante, sous la direction du célèbre chef Masayoshi Takayama. En choisissant le menu Hinoki Counter Experience, facturé 950 dollars par personne ( 903 euros ), vous serez aux premières loges pour observer un maître sushi à l’œuvre.

http://www.masanyc.com

2. Ultraviolet, Shanghaï - 1.400 dollars

Un restaurant chinois occupe la seconde place du classement. Il est dirigé par un chef français, Paul Pairet, que les fans de Top Chef connaissent bien. Pour conserver le mystère, l’adresse exacte de l’établissement est tenue secrète. Après avoir été conduits sur place, les invités découvrent une table unique de dix couverts. Ils sont plongés au cœur d’une expérience immersive inédite associant gastronomie et réalité virtuelle. Le menu en 20 plats, proposé à 1.400 dollars ( 1.330 euros ) mêle expérimentation et cuisine d’avant-garde.

https://uvbypp.cc/

1. Sublimotion, Ibiza - 1.673 dollars

Le restaurant le plus cher du monde se trouve à Ibiza, en Espagne, au cœur de l’hôtel Hard Rock. Grâce à la réalité virtuelle, l’établissement offre une expérience multisensorielle à ses chanceux clients. Entourés d’écrans, ces derniers observent un “cyber-chef” cuisiner devant eux. Ils dégustent 20 plats, plongés dans 20 ambiances différentes, grâce à des variations d’environnement, de température ou de musique. Coût de ce spectacle hors du commun: 1.673 dollars ( 1.590 euros ). Si l’établissement lui-même n’a pas été distingué par le célèbre guide rouge, son chef, Paco Roncero, possède déjà deux étoiles.

www.sublimotionibiza.com/

