Lecture : 5 abonnements à offrir à nos enfants.

5 abonnements à offrir à nos enfants

Organiser des soldes n'est pas un concept marketing né de la dernière pluie ! Elles ont été inventées dans les années 1840 par Simon Mannoury, propriétaire du Petit Saint-Thomas, le premier grand magasin parisien devenu depuis "Le Bon marché" pour permettre aux commerçants de libérer la place occupée par les articles invendus et renouveler leur stock. Désormais, les soldes sont plutôt un outil pour pousser à la consommation et à l'achat compulsif. À l'heure où de plus en plus de Français veulent adopter un comportement plus responsable, est-il vraiment possible de concilier les deux concepts ?

L'impact économique et environnemental des soldes d'hiver

Figurant parmi l'une des périodes les plus attendues par les commerçants et par les acheteurs, les soldes représentent 40 % des ventes de vêtements sur une année. Alors que les détaillants tentent de se surpasser dans leurs efforts de marketing pour attirer les consommateurs, ces derniers frétillent déjà à l'idée de faire des économies. En 2021, pour les soldes d'hiver, les Français avaient consacré un budget moyen de 320 €, une dépense conséquente pour des objets Tech traînant dans un coin de la maison en prenant la poussière, des livres boudés dès la première page et pour des vêtements parfois jamais mis. En raison du fast-fashion, cette tendance qui consiste à renouveler sans cesse les collections de prêt-à-porter, en 15 ans, la durée de vie et d'utilisation d'un vêtement a été divisée par 2. Qui plus est,selon l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), chaque année en France plus de 3 millions de tonnes de textiles sont jetées et le secteur de la mode est l'une des industries les plus polluantes. 7 500 litres d'eau seraient nécessaires pour fabriquer un jean, 1 tonne de textile produirait 17 tonnes de dioxyde de carbone sans compter les pesticides utilisés pour la culture du coton. Indéniablement acheter du prêt-à-porter a un impact considérable sur l'environnement.

Soldes et consommation responsable des concepts incompatibles ?

Si à première vue il semble difficile de concilier un comportement d'achat responsable et la période des soldes, en réalité il existe mille et une manières de renouveler sa garde-robe et de faire des économies sans contribuer à la surconsommation. Déjà certaines marques disposent de leur propre programme de seconde main. C'est le cas notamment de Petit Bateau, de Zalando et des Galeries Lafayette qui possèdent un espace physique (Le restore) dans leur boutique de Paris pour donner une seconde vie aux vêtements peu ou pas très portés. Eh oui, ménager son portefeuille peut se faire de manière écoresponsable ! De plus, il faut savoir que la plupart des boutiques et plateformes de vente en ligne de seconde main profitent de l'aura marketing des soldes pour proposer elles aussi des réductions et des petits prix. Les vendeurs particuliers et professionnels sur les plateformes comme Rakuten, Le Bon Coin ou Vinted suivent également l'exemple afin d'écouter le stock de produits invendus et renouveler leur catalogue.

Pour faire des économies, essayez les marchés de niche !

Si vous êtes adepte du upcycling, vous pouvez profiter des "soldes raisonnées” de L'inverse, une boutique en ligne spécialisée dans les articles de mode fabriqués à base de matériaux recyclés. Et que diriez-vous de louer vos vêtements ? Que vous soyez un ou une fashionista, rien n'empêche de se vêtir avec classe sans posséder de vêtements. Bien que le concept soit encore assez méconnu en France, il fait fureur aux États-Unis. Le principe est simple, vous recevez régulièrement des pièces de vêtements, des chaussures et des accessoires qui, une fois que vous n'en avez plus besoin, repartent à l'usine pour être reconditionnés. Ensuite, ils entament leur seconde vie. De cette manière, plus besoin d'installer une extension à votre dressing, plus de vêtements abandonnés dans un placard – 68% des vêtements achetés ne sont pas portés –, mais une garde-robe sans cesse renouvelée pour être à la mode !

Profiter des produits des boutiques écoresponsables

Certaines boutiques écoresponsables comme Slow Cosmétique qui vend des soins du corps, des produits de beauté et du maquillage respectueux de l'environnement proposent de bons plans toute l'année. Que vous soyez à la recherche d'articles zéro déchet ou tout simplement si vous voulez intégrer des produits plus naturels à votre routine beauté, le Slow Cosmétique a les ressources qu'il vous faut ! Côté high-tech, si des sites comme BackMarket, le spécialiste du reconditionné, ne pratiquent pas de soldes, ils affichent des prix bien plus compétitifs pour des modèles de smartphones, ordinateurs et produits Apple comparé à ce que l'on peut trouver en réduction dans les grandes chaînes de magasins d'électronique. Raison de plus de ne pas vous précipiter en magasin et vous laisser embobiner par la première offre alléchante venue ! Néanmoins, gardez à l'esprit que si votre objectif est de réellement préserver votre trésorerie tout en limitant votre impact carbone, la meilleure des solutions reste de réfréner ses envies d'achat et simplement consommer moins.