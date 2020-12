Le zéro déchet : quelques conseils pour commencer votre aventure !

consommation zéro déchet

L'heure a déjà sonné. Désormais, il s'agit de ne pas engendrer plus de dégâts. Et pour ce faire, le zéro déchet semble être une solution facile, efficace, voire nécessaire pour préserver notre planète. Mais changer ses habitudes de consommation, c'est d'abord se changer soi-même...

Un mouvement nécessaire

Exit le gobelet en plastique, le mouchoir jetable, le film plastique alimentaire. L'ambition prend de l'ampleur depuis plusieurs années, notamment dans les économies développées : tendre vers le zéro déchet.

En bref, il s'agit principalement de réduire de manière importante sa quantité de déchets en changeant ses habitudes de consommation. D'éviter les produits jetables et emballés, pour se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement, sur le chemin du « réutilisable ». Un mouvement qui compte chaque année de plus en plus d'adeptes, et on comprend pourquoi, car les chiffres font peur... En France, un habitant produit à lui seul 354 kg d'ordures ménagères en une année. Une quantité certes astronomique, mais qui a baissé depuis 2007 (Selon l'Ademe), avec 4,6% de déchets en moins produits par habitant. On doit en partie cette diminution aux campagnes de prévention mises en place quelques années auparavant, et à la mise en lumière de l'impact écologique fort de nos déchets sur l'environnement.

Un progrès donc, mais qui pourrait être bien plus important, si chacun empruntait la voie du « zéro déchet » et changeait ne serait-ce que quelques habitudes de son quotidien. Démonstration avec ces quelques exemples :

Les alternatives intelligentes

Les courses. Habituellement, nous avons tendance à utiliser des sacs plastiques pour y transporter nos courses, et à consommer des produits souvent sur-emballés. Pourtant, nous pourrions prendre l'habitude d'emporter des sacs réutilisables et des bocaux en verre, et pouvoir consommer les mêmes produits, sans les emballages. Privilégiez les produits vendus « en vrac » !

Bannissez coton tige, coton en disque et dentifrice plastifié. Il existe des alternatives intelligentes pour éviter de jeter continuellement ses cotons à la poubelle : les cotons tiges réutilisables, et les tissus démaquillants lavables. Ils peuvent vous servir pendant des années, ont un impact très positif sur l'environnement, et aussi sur votre porte-monnaie ! Pour le dentifrice, privilégiez le dentifrice solide, pour vous débarrasser de votre lot d'emballage quotidien. Un dentifrice solide vous offre environ 6 mois de brossage de dents quotidien.

Faites vous-même vos produits de beauté et produits ménagers. C'est facile et plutôt rapide : comptez en moyenne 1h pour créer votre propre lessive ou encore votre shampooing. Pour ce faire, il existe des sites e-commerce pour commander les produits nécessaires à leur réalisation. Une démarche écologique qui profitera aussi à votre corps.

Dîtes non aux produits à usage unique. Depuis mars 2019 et partout en Europe, la directive européenne interdisant l'usage et limitant la mise sur le marché de certains produits en plastique a été adoptée. Alors, lorsque vous organisez un événement nécessitant des couverts, des pailles et des nappes, privilégiez plutôt les couverts en acier et une nappe en tissu. Aussi, il existe un emballage alimentaire fait à partir de cire d'abeille pouvant être réutilisé environ 120 fois ou encore des couvercles ajustables réutilisables pour bannir le film plastique !

Serviettes hygiéniques et tampons prennent de la place dans la poubelle, en plus d'être nocifs pour le corps de leur utilisatrice... Décidément, la « Cup » menstruelle fait de plus en plus d'adeptes. Surtout quand on sait qu'une femme dépense en moyenne 18 euros par mois pour ses protections hygiéniques. La Cup coûte en moyenne moins de 20 euros et sera utilisable pendant 5 à 10 ans. Elle est disponible en pharmacie ou dans des magasins spécialisés.

Où consommer de manière plus responsable ?

Pour vous accompagner dans votre aventure écoresponsable zéro-déchet, voici une liste de boutiques dans lesquelles il vous est possible d'acheter l'ensemble des produits cités précédemment :

Du Bruit Dans La Cuisine et leur rubrique éco responsable

Le site propose une rubrique complète pour mieux conserver ses produits alimentaires, et réduire considérablement ses déchets ! Emballage alimentaire réutilisable, bocaux en verre, dentifrice solide, tissus démaquillants, gourdes...

Aroma-zone, le leader du Fait-Maison

Pour la fabrication de vos produits quotidiens, ce site vous propose une large gamme d'ingrédients pour la confection complète de vos produits, des tutos pour les réaliser, des cosmétiques bio et bien d'autres accessoires.

L'ensemble de ces magasins offrent principalement de la vente en vrac, des produits cosmétiques bio et d'autres produits écoresponsables.

Toutefois, s'il ne vous est pas possible de vous rendre dans l'un d'entre eux, de nombreux hypermarchés possèdent leur rayon de vente en vrac, ou encore la vente de produits bio (Leclerc, Carrefour, Monoprix, Casino, CarrefourCity...)

Quoiqu'il en soit, pour vous aider à trouver un magasin bio près de chez vous, voici deux sites proposant des solutions de géolocalisation et ce, dans le monde entier ! :

En bref...

De nombreuses solutions et alternatives sont mises en place pour réduire notre impact écologique, quotidiennement. Pour être en mesure de changer ses habitudes, il faut prendre conscience de ce que l'on laisse derrière nous... L'ère du zéro-déchet a sonné. Que diriez-vous d'être acteur du changement ?