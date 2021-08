Le retour des Tamagotchis

Les petits animaux numériques reviennent en novembre 2021 au Japon crédit photo : Shutterstock

Les petits animaux numériques reviennent en novembre 2021 au Japon. Présentés sous la forme d'une montre connectée, les tamagotchis nouvelle génération permettront davantage d'interactions. Ils seront néanmoins bien plus chers que la version des années 1990.

Le comeback des Tamagotchis

Ils sont de retour. Créés en 1996 au Japon, les Tamagotchis, pourtant partis en retraite durant les années 2000, reviennent dans une nouvelle version plus évoluée dès le mois de novembre 2021 au Japon. Aucune date pour l'Europe n'a encore été avancée. Les fondamentaux restent les mêmes. Les détenteurs du précieux Tamagotchi vont devoir élever, nourrir et jouer avec leur animal numérique de sa naissance à sa mort. Contrairement à la version des années 1990, le Tamagotchi 2021 est équipé d'un appareil photo afin, non seulement de capturer des moments de vie de son animal, mais également de prendre la pose avec lui.

Tamagotchis 2021: un nouveau concept

De nouvelles activités comme la peinture, la cuisine ou même la livraison de nourriture à son Tamagotchis sont accessibles. Des commandes tactiles intégrées permettront de parler et même de caresser son animal. Le jouet devient une montre connectée et peut également servir de podomètre. Son autonomie est à ce jour estimée à une trentaine d'heures. Une fonction «Tama», permettra à la petite bête d'interagir avec d'autres Tamagotchis autour de soi. Des petites cartes mémoires permettant d'ajouter de nouveaux décors seront vendus dans la foulée. De nombreuses innovations sont prévues dans les deux ans à venir annonce la société Bandai à l'origine du Tamagotchi par l'intermédiaire d'une de ses collaboratrices, Akira Maïta. Cette nouvelle version connaîtra probablement le même succès que la première, ces petits animaux de compagnie ayant été créés pour aider les enfants à se responsabiliser en s'occupant d'un animal, même en vivant dans de tout petits appartements.

Des Tamagotchis plus chers

Créé il y a 25 ans, les Tamagotchis se seraient vendus à 82 millions d'exemplaires dans le monde. Un premier come-back, à l'occasion des 20 ans de la création des petits animaux numériques en 2017 s'était déjà tenu. Bandai lançait alors deux nouveaux modèles pour son mini jouet électronique. Un succès en termes de vente selon la marque. Le Tamagotchi nouvelle génération s'annonce tout de même bien plus cher que la version des années 1990. Comptez un peu moins de 50 euros pour la montre en forme d'œuf, contre 16,50 euros auparavant et près de 8 euros la cartouche interchangeable permettant de faire de nouvelles activités avec son animal ou de le faire évoluer dans un monde nouveau.

Tamagotchi, Pokémon, Magic... ces icônes des années 90 qui reviennent à la mode Les années 1990 seraient-elles de retour? Oui à en croire l'actualité. Outre les Tamagotchis, les cartes Pokémon ont récemment fait parler d'elles lors de ventes aux enchères. 418.000 euros le Dracaufeu et d'autres cartes vendues entre 8.000 et 12.000 euros. De quoi donner envie aux fans de fouiller dans les cartons d'enfance voir si une mine d'or ne s'y cache pas. Les Cartes Magic l'Assemblée font elles aussi le bonheur des vendeurs. Une carte Lotus noir en parfait état s'est échangé à près de 511.100 dollars. Un record!

