Le PSG fait son miel

Si on vous dit Paris Saint-Germain vous pensez ballon rond, Mbappé et championnat de France, mais certainement pas miel et apiculture. Pourtant implantées au cœur du Parc des Princes, des ruches donnent un nectar qui a deux vertus. Non seulement il protège les abeilles, mais les bénéfices des ventes vont à des familles démunies. Partez à la découverte d'un miel qui va droit au but.

2021, année de la première récolte

Depuis mars 2020, une dizaine de ruches sont implantées dans les travées du Parc des Princes, porte de Saint-Cloud à Paris. Cette année le club de la capitale a pu produire son propre miel pour le commercialiser. Associé à la PME Apiterra, spécialiste de l'apiculture urbaine, le PSG a récolté 150 kilos d'un délicieux nectar. Quant aux abeilles, elles butinent dans un rayon de 3 kilomètres autour du stade, principalement au bois de Boulogne mais aussi sur les balcons fleuris des riverains. L'apiculture urbaine est désormais entrée dans les mœurs et joue un rôle indispensable pour la préservation des abeilles.

Un miel savoureux et solidaire

Les 150 kilos récoltés ont été répartis dans 300 coffrets contenant 2 pots de 250 grammes. Le miel du PSG est un miel toutes fleurs au goût mentholé avec des notes boisées. Chaque coffret est mis en vente au prix de 39,99 euros, uniquement dans les deux boutiques officielles du club, au pied des Champs-Élysées et bien évidemment autour du Parc des Princes. Les fonds sont reversés à la Fondation Paris Saint-Germain et permettent à des femmes et des enfants victimes de violences de se ressourcer le temps d'un séjour loin de chez eux. Ce projet baptisé «Allez les femmes» est organisé en partenariat avec l'association «Du côté des femmes». C'est aussi l'occasion de sensibiliser petits et grands au rôle essentiel des abeilles. Des visites explicatives se déroulent autour des ruches du stade.

La Fondation Paris Saint-Germain a fait ses preuves

En 2000, le PSG a été l'un des premiers clubs de football à se doter d'une fondation. Depuis 20 ans, la Fondation Paris Saint-Germain œuvre en faveur des enfants défavorisés ou malades. Plus de 250.000 enfants et jeunes ont bénéficié de programmes éducatifs et sportifs. Ils utilisent le sport et ses valeurs comme levier d'apprentissage, d'épanouissement et de solidarité. Faire oublier la maladie aux enfants qui souffrent, transmettre des valeurs de respect aux jeunes des quartiers populaires, offrir un programme d'insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes, redonner un peu d'apaisement aux personnes confrontées à des situations d'urgence, la fondation ne cesse d'étendre ses terrains d'action. Quant aux joueurs du PSG, ils ont à cœur de soutenir ces actions en étant les ambassadeurs de ces nobles causes.

Les vertus du miel Fabriqué par les abeilles à partir du nectar des fleurs, le miel possède de nombreuses qualités pour l'organisme. Tout le monde sait qu'il soulage les maux de gorge et apaise la toux, mais ses vertus pour lutter contre l'insomnie sont moins connues. Pourtant nos grands-mères en cas de réveil nocturne se concoctaient le fameux «œuf de poule». Un œuf battu dans du miel avec une gorgée de rhum, idéal pour retomber dans les bras de Morphée. Côté digestion, le miel contient des enzymes facilitant l'assimilation des aliments et le transit intestinal. À l'arrivée de l'automne, une cuillère de miel chaque matin aide à stimuler le système immunitaire et à passer un hiver sans rhume. Utilisé en compresses, le miel a des vertus antibactériennes spectaculaires. Dans certains hôpitaux les médecins s'en servent pour accélérer la cicatrisation des brûlures. Enfin, pour retrouver une peau hydratée, rien de tel que de mélanger un yaourt à du miel et à le poser un quart d'heure sur le visage avant de rincer à l'eau tiède.

