Le festival Taste of Paris est de retour au Grand Palais

Le festival Taste of Paris se tient du 12 au 15 mai. crédit photo : Getty Images

Avis aux foodistas: Taste of Paris est de retour à partir du 12 mai. Durant quatre jours, le Grand Palais Éphémère se transforme en temple de la gastronomie et accueille les plus grands talents de la cuisine française. De quoi ravir vos papilles!

Taste of Paris, le festival des gourmets et des gourmands

Pour sa septième édition, Taste of Paris dévoile une programmation alléchante. Le festival, qui se donne pour mission de “démocratiser l’accès à la gastronomie”, proposera des plats en mini-portions facturés de 6 à 12 euros . Les festivaliers pourront découvrir 86 créations proposées par les chefs (59 plats et 27 desserts), entre plats signatures et nouveautés créées spécialement pour l’occasion. De la street-food aux menus des palaces, il y en aura pour tous les goûts.

Si Taste of Paris célèbre le meilleur de la gastronomie française, c’est aussi un tour du monde culinaire avec les équipes de Bao Family, qui révolutionnent la cuisine chinoise, Manoj Sharma du restaurant Jugaad et sa cuisine indienne créative, Kamal Mouzawak (Tawlet Paris) qui nous fera voyager à Beyrouth, Kobi Villot-Malka et ses recettes israéliennes ou Denny Imbroisi qui présentera le meilleur de l’Italie.

Une belle brochette de chefs

Taste of Paris offre l’occasion unique d’échanger avec des professionnels heureux de partager leur passion. Le festival réunit la crème de la scène culinaire française. Outre les nombreux producteurs et artisans, une quarantaine de chefs étoilés, pâtissiers, anciens de Top Chef et talents en vue sont attendus.

Parmi eux, deux nouveaux venus qui se sont fait un nom dans le paysage gastronomique français: Pascal Barbot (Cèna) et William Ledeuil (Ze Kitchen Galerie), accompagné de ses deux chefs exécutifs Martin Maumet (Kitchen Galerie Bis) et Pandora Métayer (Kitchen Ter(re)). Côté palaces, on pourra compter sur la présence d’Amaury Bouhours (Meurice) et du duo Boris Campella-Matthieu Carlin (Crillon). Le triple étoilé Kei Kobayashi , habitué du festival, sera également présent.

Plusieurs anciens candidats Top Chef seront de la partie. Vous pourrez notamment retrouver Matthias Marc (Liquide), Thomas Chisholm à la tête du restaurant bistronomique Chocho depuis peu, Mory Sacko , Xavier Pincemin ou Mohamed Cheick, gagnant de l’édition 2021.

Enfin, les becs sucrés ne seront pas en reste avec Claire Heitzler, Quentin Lechat (Le Royal Monceau), Pascal Hainigue (Le Bristol), Nicolas Guercio (Le Lutetia), Julien Alvarez (Maison Ladurée) ou Anne Coruble (The Peninsula).

De nombreuses animations

Venez assister aux démonstrations de Nina Métayer (Delicatisserie) et Christian Le Squer (Le Cinq - George V), ou prendre un cours de cuisine anti-gaspi avec les chefs Écotable à l’espace Dine for Change.

Dans le cadre du programme “Taste Korea” proposé par le Centre culturel coréen, la chef Alexandra Didier du Cordon Bleu Paris s’associera avec la vénérable Hong Seung pour revisiter des recettes des temples bouddhiques coréens.

Enfin, parce que cuisine rime aussi avec engagement, l’association Reussette x En avant toute(s), qui soutient les femmes dans la gastronomie, accueillera les cheffes Gloria Kabe, Alessandra Montagne, Clémence Gommy ou Justine Piluso.

Les chiffres de l’édition 2021 Covid oblige, la sixième édition du festival Taste of Paris s’est tenue en décalé, du 16 au 19 septembre 2021. Elle a accueilli 32.000 visiteurs, qui ont dégusté 105.000 plats proposés dans 16 restaurants éphémères, suivi 21 cours de cuisine et assisté à 28 masterclasses.

Taste of Paris

Du jeudi 12 mai (soir) au dimanche 15 mai (soir)

Grand Palais éphémère, place Joffre - Paris 7e

Session journée de 11h30 à 16h30 - Session soirée de 19h à 23h30

Tarifs découverte: 25 euros, VIP: 80 euros

10-18 ans: 15 euros - Gratuit pour les moins de 10 ans.

