La villa à 45 millions d’euros de Johnny Depp et Vanessa Paradis est toujours à vendre

Un village aux accents provençaux avec piscines et skate park en vente sur le marché immobilier. C’est le domaine formidable que cherchent à vendre Johnny Depp et Vanessa Paradis depuis des années. Malgré la rupture du couple, le bien peine toujours à trouver preneur.

L’incroyable village de Johnny Depp et Vanessa Paradis

Johnny Depp et Vanessa Paradis parviendront-ils enfin à vendre leur ancienne villa de rêve? Rien n’est moins sûr. Le domaine, sur le marché depuis 2015, peine à trouver preneur. Pourtant, sur le papier, le domaine a tout pour faire rêver. Cet ancien village est entouré de vignes, de chênes et d’oliviers et s’étend sur près de 15 hectares. Il se compose d’une maison principale et de six maisons d’hôtes, dont une chapelle dans le style de l’architecture provençale.

Petit havre de paix, situé à Plan-de-la-Tour, il est à 30 kilomètres de Saint-Tropez. Si le charme du XIXe siècle est omniprésent, la propriété possède également deux piscines, un skate park, une salle de sport, une cave à vin et un studio d’art. On y trouve même un restaurant privé baptisé Chez Marceline.

Une propriété à 45 millions d’euros

Les internautes avaient en partie découvert la résidence durant la pandémie. Johnny Depp s’y était confiné en 2020 et en avait profité pour poster sur Instagram quelques images de lui dans sa cave à vin.

Acquis au début des années 2000 pour 8,2 millions d’euros , le couple d’acteurs tente depuis les années 2015-2016 de céder l’ensemble pour 52,5 millions d’euros , sans grand succès. Aujourd’hui, Johnny Depp est prêt à consentir à une remise de plus de 7 millions d’euros . Le domaine est sur le marché pour 45 millions d’euros . Une somme modique pour ce petit village français que l’acteur décrivait comme “le paradis”.

Le couple Vanessa Paradis/Johnny Depp en 5 chiffres • 2012 : C’est l’année de séparation du couple. • 14 : C’est le nombre d’années qu’a duré leur relation. • 2 : C’est le nombre de films tournés ensemble, La Neuvième Porte et My American Lover . • 1 : C’est le nombre de chansons sur lesquelles on peut entendre le couple chanter. Une réinterprétation de la Ballade de Melody Nelson de Gainsbourg. • 1998 : C’est l’année au cours de laquelle le couple se forme.

