La tendance du vélo cargo

Ecologique, économique et pratique, le vélo-cargo est plébiscité par de nombreuses familles vivant en ville pour les trajets quotidiens. Biporteur ou triporteur ? Avec ou sans assistance électrique ? Découvrez nos conseils pour vous aider à faire votre choix.

Le vélo-cargo, un moyen de locomotion prisé en ville

Le vélo-cargo ou cargo bike est un vélo qui permet de transporter plusieurs enfants. Il possède deux ou trois roues (biporteur ou triporteur) et peut avoir différentes formes:

- un vélo avec un bac à l’avant. Celui-ci peut être en bois, en métal, en polystyrène expansé...

- un vélo dont le porte-bagages est rallongé et la roue arrière déportée. On parle alors de longtail.

Originaire des Pays-Bas, le vélo-cargo est de plus en plus présent en ville car il constitue un moyen idéal pour transporter des enfants (ou des marchandises) en toute sécurité sur de petits trajets, tout en s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement. Partir de la maison avec ses enfants, déposer le premier à la crèche puis le grand à l’école avant de se rendre au travail, faire un crochet par la boulangerie en sortant du bureau... Fini de tourner 15 minutes pour trouver une place de stationnement, le cargo bike simplifie les déplacements quotidiens. Balades en famille, aller-retour chez la nounou, courses, il se prête à toutes les situations.

Biporteur ou triporteur?

Vaut-il mieux opter pour un vélo-cargo à deux ou trois roues? Le triporteur est plus stable que le biporteur, et il peut supporter de lourdes charges - sa capacité peut atteindre 200 kilos. Il offre plus de place et permet de transporter jusqu’à 6 enfants pour certains modèles. Il est plus rassurant, en particulier pour des parents de petite taille, car il permet de rester en équilibre à l’arrêt sans avoir besoin de poser le pied à terre. Il reste en revanche lourd, plus encombrant et moins maniable que le biporteur. Le vélo-cargo à deux roues requiert davantage d’équilibre et il est plus sportif. Équipé d’une caisse de la même largeur que le guidon, il offre une conduite proche d’un vélo classique et permet de se faufiler dans la circulation urbaine.

Stabilité et sécurité

Choisissez un modèle équipé d’une large béquille pour assurer l’équilibre du vélo à l’arrêt. Le marchepied est un vrai plus pour permettre à vos enfants de monter et descendre facilement. Quel que soit le modèle, le centre de gravité des cargo bikes est abaissé par rapport à un vélo classique afin d’en garantir la stabilité. Ceintures 3 points ou harnais, arceaux avec capote de pluie intégrée, tout est pensé pour assurer la sécurité et le confort des enfants. Le vélo-cargo est adapté à tous les âges: il est possible d’y installer un siège-bébé, et sa capacité permet d’asseoir de plus grands enfants, voire un adulte sur un trajet court!

Vélo-cargo: avec ou sans assistance électrique?

Les biporteurs et triporteurs sont assez lourds, avec un poids oscillant entre 20 et 50 kilos selon le modèle et les accessoires intégrés. L’assistance électrique constitue donc un vrai plus! La motorisation permet de bénéficier d’une puissance supplémentaire qui n’a rien d’accessoire en montée et dans les faux-plats, en particulier si vous transportez des courses en plus de vos enfants ou s’il y a du vent. En cas de circulation dense, elle vous permet d’être plus réactif. Enfin, un vélo électrique vous permettra de parcourir de plus longues distances sans trop vous fatiguer. L’occasion de faire de belles balades en famille!

Biporteur ou triporteur: quel budget?

Un biporteur ou triporteur représente un investissement sur du long terme. Certaines familles choisissent même de se séparer de leur voiture pour la remplacer par un vélo-cargo. Il faut dire que ce dernier est plus économique (et écologique) à long terme! Les prix démarrent aux alentours de 1.200 euros et peuvent aller jusqu’à 5.000 ou 6.000 euros pour les modèles les plus sophistiqués. Les marques Babboe et Urban Arrow font figure de must-have. Plusieurs collectivités comme la région Ile-de-France, Nantes ou Bordeaux ont mis en place des aides spécifiques pour l’acquisition d’un vélo-cargo. La prime à l’achat de l’Etat pour les vélos électriques peut également s’appliquer.

