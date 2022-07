La mythique Omega Speedmaster en or de Michael Collins vendue 765.000 dollars

La montre Omega Speedmaster en or de Michael Collins adjugée 765.000 dollars. crédit photo : Capture d’écran Instagram @omegamuseum

Un chronographe Omega Speedmaster en or massif, offert à Michael Collins par le maître horloger pour célébrer le premier pas de l’homme sur la Lune, a atteint la somme record de 765.000 dollars (753.000 euros) lors d’une vente aux enchères organisée début juin.

Enchère record pour une montre historique

Un an après le décès de Michael Collins à l’âge de 90 ans, la maison Heritage a mis aux enchères début juin une Omega Speedmaster en or massif ayant appartenu à l’astronaute. Un collectionneur privé a déboursé 765.000 dollars ( 753.000 euros ) pour l’acquérir. Une somme à la hauteur de la rareté du modèle.

Pour célébrer le succès de la mission Apollo 11, Omega a produit une série limitée de son modèle Speedmaster (la célèbre “Moonwatch”) en or massif. La montre, qui porte la référence BA145.022-69, a été offerte aux membres de la mission Gemini 10 lors d’un dîner organisé à l’hôtel Warwick de Houston le 25 novembre 1969, quelques mois après le retour sur Terre des trois astronautes.

Les deux premiers exemplaires ont été offerts au président Nixon et au vice-président Agnew, qui ont refusé le cadeau en raison de sa grande valeur. Ces montres sont aujourd’hui exposées au musée Omega de Biel (Suisse). Michael Collins a reçu la montre numérotée 19, Neil Armstrong la numéro 17, et Edwin “Buzz” Aldrin la numéro 21. Au total, 1.014 exemplaires ont été produits. Les numéros 3 à 28, ainsi que 1001 à 1008, ont été offerts à tous les astronautes ayant contribué au programme spatial. Les exemplaires 33 à 1000 ont été proposés à la vente.

Un modèle conçu en hommage à l’exploration spatiale

La montre Omega Speedmaster Professional BA145.022-69 est la déclinaison en or massif de la Speedmaster “Moonwatch” 145.022 en acier. Le boîtier de 40mm et le bracelet sont en or jaune 18 carats. La montre pèse 163,5 grammes. Le tachymètre est de couleur bordeaux, et les graduations indiquant les heures sont en onyx. Le fond du boîtier est gravé avec le nom de l’astronaute, ses missions, et une inscription faisant référence à l’exploration spatiale: “To mark man’s conquest of space with time through time on time” (“En hommage à la conquête de l’espace par l’homme, avec l’aide du temps, dans le temps et à temps”).

La montre était accompagnée d’une note manuscrite de Michael Collins: “Cette montre Omega m’a été offerte peu de temps après le vol Apollo 11 et elle est en ma possession depuis. Je ne la porte quasiment jamais, mais je l’ai remontée à peu près tous les 10 ans et je pense qu’elle est en parfait état de marche. Michael Collins, Apollo 11 CMP (Command Module Pilot)”.

Omega Speedmaster: la première montre à aller sur la Lune La montre Omega Speedmaster, désormais connue sous le nom de “Moonwatch”, a été choisie comme chronographe officiel par la NASA en 1965, après une série de 11 tests portant sur la résistance à des températures extrêmes, l’humidité, la pression ou encore l’accélération. La montre portée par Michael Collins pendant la mission Apollo 11 est exposée au National Air and Space Museum de Washington.

