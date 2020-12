La montre connectée reste un cadeau idéal

Le marché des montres connectées est en plein boom. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Sortie de la case gadget, la montre connectée gagne, années après années, ses lettres de noblesse dans l'univers de l'horlogerie. Si les grandes marques jettent leur dévolu sur ce segment, les géants du high tech comme Apple et Samsung dominent toujours le marché. Toutefois, peut-on se fier à 100% à ces objets, pas toujours fiables en matière de sécurisation des données personnelles ?

Apple, roi du marché

Le marché ne connaît pas la crise. La montre connectée, considérée comme un gadget à sa sortie, continue de creuser son sillon en France. Presque tous les principaux acteurs enregistrent des hausses importantes de ventes de leurs produits, selon des données de Strategy Analytics.

Apple détient 55% de part du marché au premier trimestre 2020, avec près de 7,6 millions d'Apple Watch vendues. La firme à la pomme prévoit même des croissances annuelles lissées sur ce segment de l'ordre de 20% jusqu'en 2025. Samsung arrive derrière avec 1,9 millions d'unités vendues et voit sa part de marché régresser légèrement (-1%). Il passe à 13,9% devant Garmin qui passe le cap des 1,1 millions d'exemplaires vendus et représente 8% du marché français au premier trimestre 2020.

Au total, début 2020, près de 14 millions de montres connectées se sont vendues et cela sans que le premier confinement n'ait réellement d'impact. La smartwatch est un produit s'adaptant assez facilement à la vente en ligne destinée à un public de technophiles.

De l'horlogerie au high tech

Sur le marché, on distingue deux types de montres intelligentes. Les high tech comme Apple, Samsung ou Huawei. Pionnières en la matière, elles misent essentiellement sur les fonctionnalités numériques et les passerelles entre les téléphones qu'elles vendent et les montres qu'elles produisent.

De l'autre côté, des grandes marques d'horlogerie sont obligées de passer au numérique comme TAG Heuer ou Tissot, deux nouveaux acteurs de la smartwatch. Les objets conservent une dimension plus luxueuse qu'innovante.

La Tag Heuer par exemple, vendue 1.700 euros est dotée d'un boîtier en acier inoxydable et d'une lunette en céramique pour le contrôle de l'interface. La Tissot, vendue un peu moins de 1.000 euros, repose sur un principe similaire avec son boîtier en titane et ses finitions variées. Toutes deux veulent sortir la montre connectée du rang des gadgets jetables pour la hisser à celui d'objet de luxe durable, comme l'ont toujours été l'ensemble des tocantes non numériques qu'elles produisent. Elles s'engagent ainsi à lutter contre l'obsolescence programmée de leurs outils.

Des failles encore importantes

Il faut toutefois demeurer vigilant avant d'offrir l'un de ces petits bijoux numériques, notamment s'il est destiné aux personnes vulnérables. Durant l'été 2020, une étude publiée par société Pen Test Partners a révélé au grand jour les problèmes de sécurité rencontrés dans le service SeTracker, une application destinée aux enfants et aux personnes âgées atteintes de démence. Cet outil de traçage GPS est à utiliser en tandem (grâce à une montre intelligente) par les soignants et les patients pour passer un appel en cas de besoin.

L'enquête révèle que l'application SeTracker, du développeur chinois 3G Electronics (disponible sur iOS et Android), faisait remonter jusqu'en Chine les moindres faits et gestes des personnes équipées. L'application permettait également de pirater plus facilement les appels passés depuis la montre ou encore d'envoyer de faux messages à son porteur.