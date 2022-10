La montre Cartier «Cheich» adjugée plus d’un million d’euros

La Cartier «Cheich» a été adjugée plus d’un million d’euros crédit photo : Capture d’écran @ outpump

La maison d’enchères parisienne Sotheby’s a organisé une vente consacrée aux garde-temps de luxe au mois de septembre. La pièce la plus convoitée était sans conteste la mythique Cartier « Cheich ». Une montre rarissime proposée pour la première fois aux enchères. Estimée entre 200.000 et 400.000 euros, elle a atteint la somme record de 1,27 million d’euros.

Cartier «Cheich», une montre unique pour un rallye mythique

La naissance de la Cartier «Cheich» est avant tout une histoire d’amitié entre Thierry Sabine, fondateur du Paris-Dakar, et Alain-Dominique Perrin, directeur de Cartier . En 1983, à l’occasion du cinquième anniversaire du rallye, les deux hommes lancent le «Défi Cartier». Ce trophée spécial récompense le premier concurrent à remporter le rallye deux fois de suite dans la même catégorie (voiture, moto ou camion). À la clé: une montre spécialement conçue pour l’occasion. Le Belge Gaston Rahier, sacré à moto en 1984 et 1985, relève le challenge. Il sera l’unique vainqueur du «Défi Cartier». En 1986, le décès de Thierry Sabine dans un accident d’hélicoptère au Mali met un terme à cette aventure.

Un design «d’une extrême audace»

Histoire, rareté et design exceptionnel font de ce garde-temps l’un des plus convoités. «La montre Cartier «Cheich» est extraordinaire à bien des égards» observe Benoît Colson, directeur du département montres de Sotheby’s. «Son lien intime avec la course automobile la plus célèbre au monde, faite de victoires et de drames, retient l’attention des véritables collectionneurs. […] Mais c’est avant tout l’audace extrême du design de cette montre qui fascine.»

Le garde-temps a été conçu par Jacques Diltoer, directeur créatif de Cartier. Le boîtier asymétrique s’inspire du logo du rallye représentant le visage d’un Touareg portant un chèche. Ce voile traditionnel enroulé autour de la tête afin de se protéger du soleil donne son nom à la montre. Le boîtier mêle les trois ors - blanc, jaune et rose. Introduite par Louis Cartier en 1924, cette trinité, qui symbolise l’amour, l’amitié et la fidélité, gagne en popularité dans les années 1980, pour s’imposer comme la marque de fabrique de la maison joaillière.

Le cadran blanc arbore des chiffres romains, ainsi qu’un chemin de fer et des aiguilles de type «glaive» typiques du joaillier. La montre est dotée d’un mouvement mécanique à remontage manuel, et l’on retrouve la couronne de remontoir ornée du cabochon bleu emblématique de la marque. L’arrière du boîtier a été creusé pour permettre le passage du bracelet en cuir marron.

Une création horlogère exceptionnelle à plus d’un titre

Gaston Rahier fut le seul à remporter la montre Cartier «Cheich», qu’il a conservée jusqu’à son décès en 2005. Sotheby’s a sollicité sa famille, qui a accepté de s’en séparer. C’est donc la première fois qu’elle réapparaît depuis 40 ans. Au total, la montre n’a été produite qu’à quatre exemplaires: deux références réalisées en 1983, dont celle offerte à Gaston Rahier, et son équivalent féminin, plus petite et sertie de diamants. Une troisième a été créée en 1985 pour un éventuel futur champion dans la catégorie voiture ou camion. La dernière a été offerte par Alain-Dominique Perrin à Thierry Sabine, qui l’aurait par la suite donnée au pilote de moto Hubert Auriol. Cette pièce est aujourd’hui considérée comme perdue.

Le modèle femme et la montre conçue en 1985 sont actuellement conservés dans les archives de Cartier. Il est donc probable que la montre de Gaston Rahier, vendue aux enchères en septembre, soit la seule à être présentée sur le marché. «C’est certainement une des créations Cartier les plus importantes réalisées» affirme Benoît Colson à propos de celle que la maison d’enchères qualifie de «licorne horlogère».

Les garde-temps Cartier atteignent des sommets Les montres vintage de Cartier sont très recherchées, en particulier la célèbre «Crash». Fin 2020, un modèle en or jaune 18 carats de 1990 a été adjugé plus de 200.000 euros chez Christie’s. Quelque temps plus tard, une London Cartier Crash de 1970 a frôlé les 800.000 euros chez Sotheby’s à Genève. En mai 2022 enfin, un modèle de 1967 proposé sur le jeune site d’enchères en ligne «Loupe This» a dépassé le million d’euros.

