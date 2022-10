Découvrez la Galerie Dior, un musée de la haute couture, à visiter avenue Montaigne. crédit photo : Capture d’écran Instagram @dior30montaigne

Au printemps dernier, un nouveau musée de la mode s’est ouvert sans qu’on en parle beaucoup. Installée dans l’hôtel particulier de Christian Dior, au 30 avenue Montaigne, la Galerie Dior vous offre une immersion dans l’histoire de la célèbre maison. Mais pénétrer dans ce temple de la haute couture, c’est aussi l’occasion de rêver devant les nouvelles collections ou de déjeuner au restaurant tenu par Jean Imbert.

Le 30 avenue Montaigne, une adresse mythique

En 1946, Christian Dior a eu le coup de foudre pour une petite maison située au 30 de l’avenue Montaigne. À 41 ans, le couturier commençait à être reconnu et voulait créer sa maison de haute couture. Pendant deux mois, il va superviser le chantier en vue d’accueillir ses clientes dans des salons privés et faire place à son équipe composée alors de 85 personnes. Boiseries blanches, miroirs dorés, lustres de cristal, chaque détail est choisi par le maître des lieux. C’est ainsi que l’escalier devenu iconique accueillera les premières descentes des mannequins. Sept ans après sa création, dès 1952, la Maison Dior occupe cinq immeubles et emploie plus de mille personnes. Le modeste hôtel particulier est devenu un empire trônant au coin de l’avenue Montaigne et de la rue François Ier.

Une scénographie majestueuse sur 2.000 m²

Ce lieu magique accueille un musée de la mode, dédié à l’aventure Dior. La Galerie vous fait voyager à travers les 75 ans d’histoire de la célèbre griffe. Vous gravirez le majestueux escalier entouré par 1.500 objets emblématiques qui ont été conçus en 3D. En haut, les modèles les plus célèbres semblent flotter dans les airs. Vous y croiserez des silhouettes inoubliables, de Marilyn Monroe à Grace Kelly en passant par Sophie Marceau ou Lady Diana, les plus belles femmes de la planète vous apparaissent vêtues de Dior. Puis, vient un moment émouvant de la visite lorsque vous pénétrez dans l’antre du couturier, l’endroit que Christian Dior surnommait “le bureau des rêveries”. Des croquis originaux, des accessoires et des documents d’archives y sont exposés pour la première fois. Vous découvrirez aussi la cabine des mannequins et les six petits salons d’essayage tels qu’ils ont été conçus en 1946.

Galerie Dior, 30 avenue Montaigne, 75008 Paris.

Du mardi au samedi, sur réservation uniquement.

Billet plein tarif: 12 euros ; tarif réduit: 8 euros .

Pâtisserie raffinée ou restaurant gastronomique, pour le bonheur des papilles

Au rez-de-chaussée sous la verrière et dans les jardins, vous pouvez vous régaler de pâtisseries et boissons chaudes. Ce salon de thé raffiné est orchestré par Jean Imbert et vous propose un grand choix de gâteaux. De la tarte au chocolat ( 22 euros ) au coco aux fruits exotiques ( 17 euros ) en passant par l’Étoile Dior ( 20 euros ), vous aurez de quoi enchanter vos papilles. Situé au premier étage, le restaurant nommé “Monsieur Dior” vous attend. Là encore, c’est Jean Imbert, le chef du Plaza Athénée, qui signe la carte. Au menu, des salades de 26 à 48 euros , mais aussi des plats plus roboratifs. Citons “La Sole à notre convenance” ( 56 euros ), le filet de veau “Monsieur Dior” ( 56 euros ), la poularde rôtie ( 38 euros ) ou le risotto aux légumes verts ( 29 euros ).

L’iconique Frida Khalo au palais Galliera jusqu’en mars 2023! Billet plein tarif: 15 euros ; tarif réduit: 13 euros . Frida Kahlo. Au-delà des apparences, palais Galliera, 10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16e. Le palais Galliera, authentique musée de la mode de la ville de Paris, célèbre l’une des artistes les plus reconnues du XXe siècle. L’exposition Frida Kahlo. Au-delà des apparences vous propose d’entrer dans l’intimité de cette femme extraordinaire. Pour la première fois en France, vous sont montrés plus de 200 objets provenant de la maison où Frida a grandi. Cette précieuse collection comprend des robes traditionnelles mexicaines, des colliers précolombiens, mais aussi des films et des photographies de l’artiste. La visite se termine par une exposition-capsule, présentée jusqu’au 31 décembre 2022, qui aborde l’influence de l’artiste sur la mode contemporaine et la façon dont elle demeure encore une icône et une source d’inspiration pour les plus grands créateurs.

