Kristen Stewart vend sa villa pour 8,5 millions de dollars

L’actrice Kristen Stewart remet en vente sa maison de Malibu pour 8,5 millions de dollars. crédit photo : Capture d’écran Instagram @kristenstewartx

La propriété, déjà en vente en 2020, vient d’être remise sur le marché par l’actrice Kristen Stewart avec une décote d’un million de dollars sur le prix. De quoi tenter les acquéreurs potentiels toujours nombreux sur la côte ouest des États-Unis.

Kristen Stewart solde sa propriété

Cette fois c’est la bonne pour Kristen Stewart. L’actrice qui s’est fait connaître du grand public pour son rôle de Bella dans Twilight remet sur le marché sa maison de Malibu, en Californie, pour 8,5 millions de dollars . Un bien qu’elle avait déjà tenté de vendre en 2020 pour 9,5 millions de dollars sans succès. Pourtant, la propriété a tout pour plaire. D’une superficie de 538 mètres carrés, la villa du quartier branché de Latigo Beach possède 5 chambres et salles de bains, une vue imprenable sur l’océan Pacifique et se déploie sur 2 niveaux. L’actrice avait acquis le bien en 2012 avec son compagnon de l’époque, Robert Pattinson .

Une actrice fan d’immobilier

Kristen Stewart, à l’affiche du dernier Cronenberg, Crimes of the Future , est également connue outre-Atlantique pour son intérêt pour l’immobilier. L’actrice possède, en plus de sa résidence à Malibu, un somptueux penthouse à New York, acheté en octobre 2017 pour 5,6 millions de dollars . Ce loft d’artiste de plus de 270 mètres carrés sur Bond Street possède trois chambres et deux salles de bains.

Kristen Stewart s’est également offert en 2021 une maison d’inspiration néo-méditerranéenne à Los Angeles, de 450 mètres carrés pour 6 millions de dollars . Une sublime bâtisse du quartier de Los Feliz où l’on reconnaît l’architecture française pour les boiseries et espagnole pour les azulejos. La propriété comprend 4 chambres et 5 salles de bains. Elle appartenait auparavant à l’acteur Anthony Edwards, le célèbre docteur Greene de la série Urgences entre 1998 et 2004.

Un retour aux sources

Le choix du quartier de Los Feliz n’est pas anodin. En 2014, à la suite de sa séparation avec Robert Pattinson, l’actrice avait, selon la presse people, très mal vécu la vente de leur maison commune dans le quartier de Los Feliz pour 6,75 millions de dollars à Jim Parsons, l’interprète de Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory . Pas étonnant lorsque l’on jette un coup d’œil aux caractéristiques de la demeure. La propriété de style colonial s’étend sur 300 mètres carrés avec 3 chambres, 3 salles de bains, une bibliothèque, une piscine, une terrasse, un patio, ainsi qu’un jardin d’un demi-hectare.

La Californie, terre de stars américaines Si New York est la ville la plus emblématique des États-Unis , pour tenter de croiser des stars et leurs propriétés, c’est en Californie qu’il faut se rendre. Plus précisément entre Malibu et Los Angeles, surtout lorsqu’on cherche des acteurs et actrices. L’écrasante majorité de l’industrie cinématographique et musicale s’est installée dans cet État depuis des décennies. Matthew McConaughey, Ben Affleck, Jennifer Garner résident dans cette partie de l’Amérique et s’échangent régulièrement leurs biens. En 2021, Madonna a acheté pour 19,3 millions de dollars la propriété de Hidden Hills, à Los Angeles, de The Weeknd. Dans le même temps, le célèbre chanteur s’est offert une propriété de 70 millions de dollars du côté de Bel Air, au nord-ouest de Los Angeles. À Los Feliz, c’est DiCaprio qui s’est offert en 2021 la propriété de l’acteur Jesse Tyler Ferguson de la série Modern Family pour 7,1 millions de dollars . Des transactions spectaculaires qui font le bonheur… des agents immobiliers locaux.

A lire aussi:

Cyril Hanouna: une propriété éclair à Los Angeles et 400.000 dollars de plus-value

Les îles paradisiaques de Jeffrey Epstein sont à vendre pour 125 millions de dollars