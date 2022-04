Kim Kardashian, Justin Bieber, les Beckham: des maisons de stars au luxe extravagant

Découvrez ces maisons de stars au luxe démesuré. crédit photo : Capture d’écran Instagram @Itsanamazinghouse

Les maisons de stars sont souvent à l’image de leurs propriétaires. La sobriété et le bon goût ne sont pas toujours à l’honneur, mais elles savent se faire remarquer. À ce titre, les villas de Kim Kardashian sont un modèle du genre, mais elles ne sont pas les seules. Bienvenue dans un univers impitoyable où il est courant d’en mettre plein la vue.

Kim Kardashian change de maison mais pas de standing

En 2013, le couple Kardashian-West s’était offert une somptueuse demeure dans le très chic quartier de Bel Air à Los Angeles, pour 9 millions de dollars et quelques millions de travaux. Une hauteur sous plafond impressionnante donnait l’impression d’entrer dans une église. Le terrain d’une superficie de 30.000 mètres carrés abritait deux piscines et un mini-village pour que les enfants puissent s’y amuser.

Il y avait également assez d’espace pour abriter les nombreuses voitures de Kanye West. Mais en février 2021, Kim Kardashian a demandé le divorce. Désormais, le couple vit séparément. L’ex-mari a dépensé 57,3 millions de dollars pour une nouvelle maison à Malibu et Kim s’est acheté deux nouvelles villas. La première d’entre elles se situe à Palm Springs en Californie et a été entièrement construite par Tadao Ando, l’architecte en vogue qui vient de rénover la Bourse de Commerce à Paris .

Au sujet de sa seconde demeure, Kim Kardashian garde pour l’instant le secret. Elle veut sans doute faire le buzz en dévoilant son nouveau “home sweet home” dans son émission. Tous ses fans se demandent si Pete Davidson, son amoureux du moment, sera de la partie. Selon certaines fuites, le couple devrait s’acheter une maison rien que pour lui. On n’a donc pas fini de découvrir les nouvelles maisons de la star de la télé-réalité.

Justin Bieber et Hailey Baldwin, toujours plus d’espace

En 2018, Justin Bieber et Hailey Baldwin s’étaient acheté une splendide maison pour la somme de 8,9 millions de dollars . Avec cette maison située à Los Angeles, le couple avait comme voisin le plus proche Jeff Bezos , le patron d’Amazon. C’est dire le standing du quartier. Toutefois, le confinement semble avoir eu raison de la demeure de 500 mètres carrés aux 5 chambres, 7 salles de bains, bar privé et bassin de nage. Comme tout un chacun, les tourtereaux se sont sentis à l’étroit dans leur logement et ont décidé de le vendre.

Les voilà désormais dans une maison de 1.000 mètres carrés qui leur a coûté 25,8 millions de dollars . La résidence compte 7 chambres à coucher, 10 salles de bains, un terrain de tennis, une grande piscine, un jardin merveilleux et une magnifique terrasse pouvant accueillir plusieurs dizaines d’invités. Grâce à HomeAdvisor, une application américaine permettant de mettre son intérieur en ligne pour trouver des artisans, on peut avoir un plan 3D de la chambre des amoureux. Une immense pièce réunissant un grand dressing et une salle de bains géante avec vue sur la réserve de Franklin Canyon.

Côté déco, Justin Bieber et sa dulcinée ont choisi la simplicité avec les couleurs crème et bleu en dominantes! Toutefois, le chanteur s’est permis de customiser les murs avec des planches à roulettes accrochées et des visuels du logo de sa marque Drew.

Les Beckham collectionnent les maisons aux quatre coins du monde

Si l’adage “qui a deux maisons perd la raison” se vérifiait, Victoria et David Beckham devraient être complètement fous. Rassurez-vous, ils vont bien, même si leur superbe demeure londonienne vient d’être cambriolée en leur présence.

Depuis 2013, toute la famille vit dans cette somptueuse maison située à quelques pas seulement de Kensington Palace. Un bijou d’architecture acheté 48 millions d’euros qui bénéficie de 5 salles de bains, d’une salle de cinéma , d’une bibliothèque, d’une salle de gym, d’un parking sous-terrain, sans oublier un spa et une piscine. Et comble du luxe, tout ici est hyper-connecté.

Le couple est aussi propriétaire dans le sud de l’Angleterre d’un domaine style Downton Abbey, d’une valeur de 37 millions d’euros . En 2003, il s’était entiché du Domaine Saint-Vincent en Provence avant de le revendre à perte, car le célèbre couple le croyait hanté par l’ancien propriétaire qui s’y était suicidé. Acheté la bagatelle de 1,7 million d’euros , et après 4 millions de travaux, le domaine a trouvé un acquéreur peu superstitieux à 2,7 millions d’euros . En revanche, en 2018, Victoria et David ont fait un sérieux bénéfice en vendant leur chic villa californienne 33 millions de dollars alors qu’ils l’avaient achetée 22 millions , une dizaine d’années auparavant.

