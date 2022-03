Julia Roberts et Mike Horn, deux égéries de montres de luxe éco-responsables

Coup de projecteur sur deux égéries de marques d’horlogerie de luxe. crédit photo : Capture d’écran Instagram @juliaroberts

À première vue, tout semble opposer l'explorateur Mike Horn et l'actrice Julia Roberts. Pourtant, tous deux sont ambassadeurs de marques d'horlogerie de luxe engagées en faveur d'une industrie plus respectueuse de l'environnement.

Mike Horn et Panerai, un partenariat durable

Mike Horn représente Officine Panerai depuis vingt ans. L'aventurier, qui a fait le tour du monde à de multiples reprises pour sensibiliser à l'urgence climatique, escaladé les plus hauts sommets et marché jusqu'aux pôles, peut compter sur la manufacture suisse pour concevoir des garde-temps capables de résister à des conditions extrêmes.

Au-delà du rôle d'ambassadeur, il a noué un véritable partenariat avec la marque . Il encourage Panerai à aller toujours plus loin en matière de résistance mais aussi de durabilité, en imaginant des modèles à la fois taillés pour ses expéditions et éco-responsables.

Lorsqu'il a dû remplacer l'arbre d'hélice de son voilier, le Pangaea , après 26 tours du monde, il a eu envie de lui donner une deuxième vie. Il a apporté cette énorme pièce d'inox au PDG de Panerai pour voir s'il était possible de la transformer. C'est ainsi qu'est née la Submersible EcoPangaea™ Tourbillon GMT - 50mm Mike Horn Edition, un incroyable modèle produit en seulement 5 exemplaires.

“C'était important de faire une montre avec des matières recyclées car, depuis trente ans, je vois notre planète changer, confie l'aventurier. Pourquoi ne pas recycler quelque chose qui existe déjà pour réduire son impact sur l'environnement, plutôt que de fabriquer quelque chose de neuf?”

Mike Horn, égérie de montres de luxe éco-responsables

Office Panerai, une marque pionnière sur le plan de l'éco-responsabilité

Animée par les principes de l'horlogerie circulaire, Panerai a dévoilé une Luminor Marina e-steel façonnée à partir d'un alliage en acier recyclé. 89 grammes des composants de la montre proviennent de matériaux recyclés, soit plus de la moitié de son poids total. Elle est complétée par un bracelet en tissu recyclé (prix: 8.500 euros). La manufacture est allée encore plus loin en concevant la Submersible eLab-ID, une concept watch possédant le plus haut pourcentage de matériaux recyclés jamais atteint: 98,6% de son poids. Combinant EcoTitanium™, Super-LumiNova™ et silicium 100% recyclés, la Submersible eLab-ID est un modèle d'horlogerie durable.

Mike Horn, égérie de montres de luxe éco-responsables

Julia Roberts insuffle sa joie de vivre à la montre Happy Sports de Chopard

Julia Roberts avait ébloui la Croisette lors de sa première montée des marches en 2016. Pieds nus, cheveux détachés, robe noire dévoilant les épaules et sublime collier Chopard autour du cou, elle incarnait à la fois l'élégance, l'audace et la liberté.

Pour la maison de joaillerie, nulle autre que l'actrice ne pouvait être égérie de la Happy Sport, l'une de ses pièces iconiques. Sa particularité? Les “happy diamonds” mobiles glissés entre deux glaces saphir qui surmontent le cadran, et qui s'animent lorsque l'on remue le poignet.

C'est donc une Julia Roberts dansante et tout sourire que l'on découvre dans le clip réalisé par le réalisateur québécois Xavier Dolan pour promouvoir cette nouvelle Happy Sport dotée d'un boîtier de 33mm (à partir de 9.460 euros). “Il y a quelque chose de très spécial dans le fait d'avoir une montre dont les diamants étincellent et tourbillonnent à chaque fois que vous la regardez. C'est impressionnant et cela procure de véritables moments de bonheur”, explique l' actrice .

Le boîtier est composé d'un acier novateur, le Lucent Steel A223, fabriqué à 70% à partir de métaux recyclés. “Trop peu de marques prêtent attention au luxe responsable. Ce qu'il y a de particulier avec une maison comme Chopard, c'est qu'elle a été pionnière sur ce sujet, elle s'est mise en première ligne pour montrer aux autres maisons l'exemple à suivre”, conclut Julia Roberts. “La responsabilité et l'éthique ont toujours fait partie intégrante de notre philosophie, abonde Caroline Scheufele, coprésidente et directrice artistique de Chopard. […] Nous sommes extrêmement fiers de témoigner des nouvelles voies que nous empruntons pour rendre le monde plus juste et durable.”

La maison Chopard engagée en faveur du luxe responsable

En 2013, Chopard a entrepris un “voyage vers le luxe responsable” ( journey to sustainable luxury ). L'entreprise est membre du Responsible Jewellery Council depuis 2010, et certifiée conforme au Code des pratiques RJC depuis 2012. Ce dernier couvre la protection environnementale, mais également les droits de l'homme et du travail et les pratiques commerciales. En matière de développement durable, l'entreprise s'est engagée en faveur d'un approvisionnement en matières premières plus responsable. Depuis 2018, Chopard utilise de l'or “éthique” pour l'ensemble de sa production de montres et de bijoux.

Quand Emmanuel Macron s'improvise ambassadeur d'une montre green française En août 2019, les dirigeants des plus grandes puissances internationales sont réunis à Biarritz pour le sommet du G7. Emmanuel Macron, qui souhaite placer l'environnement au cœur des discussions, apparaît avec une montre d'une jeune marque française , Awake, au poignet. Créé spécialement pour l'occasion, le modèle est conçu en matériaux recyclés: bouteilles récupérées dans les océans pour le bracelet, et filets de pêche pour le boîtier. En parallèle, elle intègre un mouvement électronique fonctionnant à l'énergie solaire. Un coup de projecteur incroyable pour la marque, qui dit avoir gagné des années de construction d'image en réussissant à s'offrir “le seul influenceur qui ne s'achète pas”.

