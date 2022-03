Je veux une chambre feng shui

Si certains, à la lecture de ce contenu, vont tout bonnement découvrir ce qu'est le Feng shui, puisqu'ils n'en ont jamais entendu parler jusqu'à ce jour, pour d'autres, cet article ne fera qu'affiner la connaissance qu'ils en ont... Gageons néanmoins que 100 % d'entre vous allez apprendre quelques petites astuces, avec tout d'abord un survol de cet art, de cette philosophie (parfois qualifiée de pseudo-science) afin de vous en dégrossir les origines et les principes fondateurs, puis en seconde partie, quelques tuyaux très utiles qui seront exclusivement destinés à la chambre à coucher de votre domicile.

L'objectif de notre contenu n'est pas de faire de vous, chers lecteurs, de véritables spécialistes en la matière, c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas entrer trop profondément dans l'étude historique et conceptuelle de ce qu'est le Feng Shui. Nous nous cantonnerons à un survol relativement synthétique de ses origines, puis nous tâcherons de circonscrire les frontières et les principales valeurs que véhicule cette philosophie. Au sortir de cette lecture, vous en saurez donc un peu plus, mais si l'envie vous taraude de creuser plus profond, nous vous encourageons à le faire en vous procurant des ouvrages dédiés, ou plus simplement en compulsant les nombreuses sources que vous pourrez trouver sur internet, en tapant quelques mots-clefs très simples.

I/ Le Feng Shui, un bref retour sur ses origines et sa nature...

D'un point de vue purement étymologique, Feng Shui, en chinois, signifie "le vent et l'eau" ; cela s'explique par le fait que le "Qi", à savoir l'énergie vitale qui est en nous, est dispersé par le vent, et canalisé par l'eau. C'est un art, ou une philosophie d'origine chinoise, qui est millénaire et qui vise tout simplement à harmoniser du mieux possible ce que l'on désigne par les énergies environnementales d'un lieu donné.

On peut faire le parallèle entre le Feng Shui et la médecine chinoise ou encore la pratique de l'acupuncture, dans la mesure où ces 3 disciplines tirent leur source originelle des principes taoïstes, qui sont donc appliqués à la maison,si l'on peut dire. Le Feng shui est né de l'observation de la nature et d'une forme de philosophie que l'on retrouve dans le bouddhisme.

Il existe 2 types de Feng Shui : le Yin Feng Shui, qui concerne les tombes et les sépultures (et qui, pour la petite histoire, n'est pas pratiqué du tout en occident), et le Yang Feng Shui, qui est le Feng Shui des vivants (et qui analyse le lieu de vie des gens) ; c'est donc ce second type de Feng Shui qui va nous intéresser au cours de cet article.

Dans les faits, et de manière absolument concrète, le Feng Shui tend donc à agencer l'intérieur de son domicile (ou de quelque lieu que ce soit d'ailleurs...) en tenant compte des énergies subtiles et des énergies visibles, cela dans l'objectif d'atteindre une harmonie et un équilibre des forces, ainsi qu'une circulation des énergies optimale. Les flux d'énergie sont tout d'abord identifiés selon les principes de base du Yin (une forme d'énergie apaisée et douce) et du Yang (une énergie plus vive, plus forte) et des 5 éléments (appelés wu xing en chinois), à partir de là l'environnement sera soit à dominante Yin, soit à dominante Yang, ou bien, ce qui est l'objectif recherché, le plus souvent, en parfait équilibre ; mais le temps est également un paramètre qui entre en ligne de compte, comme c'est le cas pour l'acupuncture ou pour la médecine chinoise... L'environnement extérieur est donc prépondérant, et par environnement extérieur, on entend les collines, les vallées, les montagnes, la présence d'eau, stagnante ou bien en mouvement, ses voies d'entrée et de sortie, ainsi que les voies de communication, comme les routes, les chemins et le flux de la circulation. Par ailleurs, il faut noter que la structure de la maison revêt elle aussi une importance capitale, tout comme, bien entendu, l'agencement de l'intérieur comme nous l'avons rapidement souligné plus haut.

Il faut savoir que de nos jours, en Chine mais pas seulement, de très nombreuses entreprises de construction dressent des bâtiments en suivant rigoureusement les principes dictés par le Feng Shui, et cela n'implique pas seulement l'architecture et la disposition des meubles à l'intérieur, puisque l'emplacement même du bâtiment est concerné et dûment étudié au préalable. Il ne faut donc pas se laisser aller à penser que le Feng Shui n'est qu'une sorte de folklore national chinois, qui n'a pas de prise dans la réalité et qui serait un héritage lointain, une sorte de réminiscence de croyances complètement élimées par le temps et tombées de fait en désuétude...

Pour finir, et pour être tout à fait transparent, il convient de préciser que le Feng Shui ne possède pas de fondement scientifique établi, et il s'appuie donc principalement sur des postulats qui ne sont ni entérinés par des études, ni admis par l'ensemble de la communauté scientifique.

II/ L'application des principes Feng Shui à la chambre à coucher...

Étant donné que nous avons bien élagué les principes du Feng Shui au cours de la première partie, nous allons désormais nous pencher plus spécifiquement sur l'intérieur du logis, et plus précisément, sur la chambre à coucher. Plutôt que de faire cela de façon un peu désordonnée en énumérant toutes sortes de petites choses à savoir ou à respecter, par souci de clarté et pour être à la fois complet et synthétiques, nous avons pris le parti de faire le tour de la question en insistant précisément sur 9 points cruciaux, qui ensemble, couvrent l'essentiel des règles grâce auxquelles vous pourrez vous targuer d'avoir une chambre Feng Shui.

Il se peut que la configuration de votre maison ne vous permette pas forcément d'appliquer la totalité de ces astuces, et cela ne doit pas vous valoir des angoisses ou vous empêcher de dormir. Toutefois, dans la mesure du possible, nous vous encourageons vivement à tout faire pour parvenir à vous mettre en adéquation avec le maximum de ces conseils, et vous ne manquerez pas de constater que votre qualité de sommeil et votre bien-être en général, n'en seront que renforcés.

1/ Faites de la chambre un espace Ying...

Comprenez que chaque pièce doit se destiner à ce pour qui elle a été créée et pensée, e ce fait, commencez par concevoir le fait que la chambre à coucher ne doit servir qu'à dormir...et non de bureau ou autre par exemple... Par ailleurs, utilisez préférablement des couleurs plutôt douces (les pastels sont parfaits) et du mobilier qui présente des formes qui ne sont pas trop anguleuses. Les rideaux sont aussi une très bonne idée, car encore une fois, ils vont adoucir le tout en tamisant la lumière de l'extérieur.

Attention cependant, trop de Ying tue le Ying, alors n'en faites pas non plus trop en ce sens...soyez raisonnable. Moelleux, cocooning, douillet et confortable oui, doucereux, non...

2/ Tâchez de ne pas positionner votre lit n'importe comment...

Dans les principes du Feng Shui, il est préconisé de ne pas placer son lit dans l'axe de la porte qui ouvre sur la chambre, avec les pieds dans cette direction surtout, car cela amène l'être à perdre son énergie au cours de la nuit... Les spécialistes de cette philosophie considèrent que cela peut causer de la fatigue, un sommeil moins réparateur et même, à terme, des maladies, dit-on...

3/ La tête de lit doit être positionnée comme il faut...par rapport au feu.

Au même titre exactement que pour le conseil précédent, il est fortement déconseillé de positionner la tête de son lit contre un mur qui a, de l'autre côté une gazinière, une chaudière, un four, voire même une plaque de cuisson (y compris à induction...) ou tout autre système qui fonctionne sur le principe de la combustion ou de la montée en température très haute. Là encore, ce type de dispositif risque de perturber le X, et cela ne vous vaudra que des soucis par rapport à vos nuits et à votre faculté à bien dormir.

4/ La tête de lit doit être positionnée comme il faut...par rapport à l'eau.

Un peu dans la lignée du conseil précédent, en Feng Shui, il est important de faire attention au positionnement de la tête du lit. Il faut éviter de placer la tête de lit contre une cloison dans laquelle il y a des écoulements d'eau (y compris de l'autre côté du mur...comme une douche, les W-C, un évier, une baignoire, etc...). Le flux d'eau, en effet, pourrait alors drainer le Qi (l'énergie vitale) alors que l'on est en train de dormir, et encore une fois, cela impactera la qualité du sommeil.

5/ Attention à la disposition de votre miroir de chambre.

Si, comme de très nombreuses personnes, vous possédez un miroir dans votre chambre, le Feng Shui est très clair à ce sujet, il est fortement déconseillé de le positionner face à vous, dans l'axe du lit, ou même sur le côté... Considérez que le miroir n'est pas à une bonne place si tant est que vous puissiez y voir votre reflet lorsque vous êtes allongé en position de dormir... Cela ne va pas faire plaisir à tout le monde, et vous ferez bien ce que vous voudrez, mais nous ne pouvons pas ne pas vous donner ce tuyau...

6/ Ne stockez rien sous votre lit.

Très souvent, les enfants, mais pas seulement entreposent toutes sortes de choses sous leur lit (des jouets, des cartons, des nounours, des valises, etc.), parce qu'il y a de l'espace, déjà, mais aussi parce que cela les dissimule aussi ! Sachez que c'est une autre habitude à proscrire, dans la mesure où cela risque de perturber votre harmonie générale en termes de sommeil, notamment en bloquant votre énergie vitale (le fameux Qi). Laissez l'espace situé sous votre lit bien dégagé, de sorte que le Qi puisse circuler le plus correctement possible dans tout l'intérieur de la chambre à coucher.

7/ Évitez l'axe porte-fenêtre pour le lit...

En Feng Shui, on parle de courant d'air énergétique, et cela désigne tout simplement l'axe que vous pouvez tracer (dans votre tête évidemment...) entre la porte d'entrée de la pièce, et la fenêtre. Sortez complètement votre lit de cet axe, ou, si cela n'est pas possible, faites au moins en sorte que votre tête ne s'y situe pas...

8/ Repoussez tout ce qui peut perturber votre harmonie.

Lorsque nous écrivons cela, nous pensons tout spécifiquement aux postes de télévision, que de très nombreuses personnes ont dans la chambre et qu'elles regardent souvent pour s'endormir... Au demeurant, ce qui vaut pour la TV vaut pour tout type d'appareil électronique, que ce soit un lecteur DVD, un ordinateur portable, etc.

9/ Orientez votre lit dans une direction favorable...

Afin de connaître sa direction favorable, il est important de connaître son identité énergétique, et nous ne pourrons clairement pas le faire pour vous dans cet article, car tel n'est pas le but ni le propos de ce dernier... Néanmoins notez bien cela et faites une petite recherche sur internet, vous trouverez une multitude de contenus qui vous éclaireront sur le sujet et qui vous guideront afin de pouvoir mettre le doigt dessus, précisément.

En conclusion :

Voilà pour ce qui est de notre article, en espérant que la lecture vous aura été plaisante et que, pour celles et ceux qui possédaient déjà des bases en la matière, et bien notre bouquet de 9 petits conseils aura au moins permis d'effectuer quelques petits réglages au niveau de la chambre à coucher, car le sommeil, nous le savons tous, est primordial pour être en bonne santé, tant physique, que mentale. Certains parmi vous voudront sans doute en savoir plus et nous nous félicitons d'avoir au moins su vous donner l'envie d'aller voir un peu plus loin dans ce qu'est le Feng Shui, lorsqu'on aborde cette philosophie, dans la perspective d'en faire un réel art de vivre. Encore une fois, les sites et les ressources qui traitent du sujet sont très nombreux, alors effectuez vos propres recherches sur la toile, vous verrez que ce thème est vraiment passionnant.