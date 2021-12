IPhone 13, Monsieur Cuisine Smart, Nintendo Switch OLED… ces cadeaux qui seront sous les sapins

Chaque année certains produits sont sur toutes les listes de souhaits crédit photo : Getty images

Entre le nouvel iphone, la nouvelle Nintendo et le robot multifonction star de chez Lidl, les dessous des sapins devraient être bien chargés. D’autant plus que la plupart de ces produits bénéficient de baisses de prix et autres promotions selon les sites. Un coup de pouce bien pratique en cette période d’inflation pour les ménages.

L’iPhone 13 à prix réduit

C’est la future star des sapins de Noël. L’iPhone 13 dans sa version Pro ou Mini devrait s’inviter dans les salons le soir du 24 décembre. D’autant plus que le smartphone est actuellement en promotion. En achetant l’iphone 13 mini sur Red by SFR, les consommateurs profitent d’une réduction de 100 euros sur le téléphone. Le prix passe ainsi à 699 euros au lieu de 799 euros. Pour la version Pro, c’est sur le site Rakuten qu’il faut se rendre pour profiter d’une ristourne équivalente. L’iPhone y est proposé à moins de 1.200 euros contre 1.258 euros en temps normal. Très proche de la version 12, le nouveau smartphone de chez Apple avec sa technologie Oled et son écran Super Retina XDR offre une luminosité améliorée et une précision accrue aux images. Il intègre la puce A15 Bionic, la plus performante dans un iPhone à ce jour.

L’appareil photo de l’iPhone 13 dans sa version Mini comme dans sa version Pro, intègre des objectifs grand angle et ultra grand angle associés à des capteurs 12 mégapixels pour une meilleure qualité sans oublier une nouvelle stabilisation optique au niveau du capteur pour améliorer le rendu des vidéos. Enfin, le mode cinématique, véritable révolution dans le monde des smartphones, permet de filmer en jouant sur la profondeur de champ.

Monsieur Cuisine Smart pour les chefs amateurs

L’autre grande sensation de cette année devrait faire plaisir aux cuisiniers en herbe. Le Monsieur Cuisine Smart, que tout le monde s’arrache, profitera bien de stock supplémentaire. Ce robot de cuisine multifonction permet de cuire, faire revenir, mixer, remuer, émincer ou encore hacher de la nourriture. Il peut également servir à faire mijoter des plats, fermenter des aliments, cuire des œufs ou encore préparer des smoothies.

Lancé le 06 décembre dans les magasins Lidl au prix de 399 euros, le Monsieur Cuisine Smart a occasionné des mouvements de foule en magasin. Le phénomène est tel qu’en à peine 24 h, les modèles se faisaient de plus en plus rares dans les supermarchés. Certains internautes allaient jusqu’à proposer des Monsieur Cuisine Smart au prix de 800 euros, profitant du manque de stock dans les magasins. Mais que les consommateurs se rassurent, Lidl assure qu’il reste encore 10.000 à 15.000 modèles dans toute la France. Des commandes sont prévues pour 2022.

Une nouvelle console de chez Nintendo

Un Noël sans nouvelle console de jeu vidéo ne serait pas un vrai Noël. Et ça tombe bien puisque les stocks de Nintendo Switch OLED se refont en France. Sortie depuis le 08 octobre dernier, la console est un succès avec son écran OLED de 7 pouces aux couleurs intenses et aux contrastes élevés. Dotée d’une mémoire de 64 Go, d’une nouvelle station de port Éthernet et de haut-parleurs intégrés, cette nouvelle version de la Nintendo Switch devrait ravir les petits et les grands. Vendue au prix de 369 euros, elle est également disponible à prix réduit chez Micromania (349 euros) ou sur Amazon (310 euros).

Les chiffres clés du marché des consoles de jeux Un marché renforcé…Par la pandémie. C’est le constat que l’on peut tirer en observant les chiffres du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs pour l’année 2020. D’après le SELL, le marché du jeu vidéo affiche une progression de +11,3% avec un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros. En 2020, 2,3 millions de consoles, 27,5 millions de jeux complets (Console + PC / physique + dématérialisé) et près de 7 millions d’accessoires (Console + PC) ont été vendus. L’achat de consoles représente 51% de parts de marché total du jeu vidéo.

