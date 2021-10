Idée week-end: vivre un été indien à Toulon

Une journée à Porquerolles

L’île de Porquerolles se situe au large de la presqu’île de Giens. L’embarcadère pour ce petit paradis se trouve au sud de cette presqu’île. L’arrière-saison est idéale pour jouir des magnifiques plages de sable fin, des criques aux eaux turquoise et des forêts de pin. En plus de la baignade et des pique-niques, vous pouvez profiter des randonnées à pied ou à vélo le long des 54 kilomètres de sentiers. L’île est interdite aux voitures! Le long de votre chemin vous découvrirez d’anciens forts militaires, un phare, un moulin à vent, des vignobles et de nombreuses criques.