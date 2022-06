Idée week-end: visitez Le Crotoy, une station balnéaire pour profiter de la baie de Somme en famille

Le Crotoy, un lieu idéal pour passer des vacances en famille. crédit photo : Getty Images

Le Crotoy est une charmante station balnéaire familiale située en baie de Somme. Sa plage de sable fin orientée plein sud s’étend à perte de vue. C’est un lieu idéal pour passer quelques jours à respirer le bon air, savourer des fruits de mer et contempler les reflets de la lumière changeante.

Tout le charme d’un ancien petit port de pêche

Lorsque vous arrivez sur la baie de Somme, vous ne pouvez pas manquer d’apercevoir le village du Crotoy. Il se distingue par la silhouette de deux tourelles rouge et blanche s’élevant dans le ciel. Au XVIIe siècle, Le Crotoy comptait parmi les ports de pêche les plus importants de la Manche.

Aujourd’hui, l’ensablement de la baie a considérablement réduit l’activité des pêcheurs, mais la petite ville a conservé le charme d’un petit port. Les maisons de pêcheurs se mêlent aux demeures de vacances et des peintures de bateaux ornent de nombreuses façades.

De Jeanne d’Arc à Pierre Guerlain, une petite ville chargée d’histoire

En 1346, Édouard III d’Angleterre séjourna au Crotoy et fit construire une importante forteresse. C’est dans ce lieu qu’un siècle plus tard, Jeanne d’Arc fut incarcérée par les Anglais. Le 20 décembre 1430, elle fut contrainte de franchir la baie de Somme pour se rendre à Rouen où elle fut exécutée.

Mais des heures plus festives attendaient cette petite ville balnéaire. En 1860, Pierre Guerlain, très épris de la baie de Somme, ouvrit son hôtel destiné à la venue de l’impératrice Eugénie qui ne lui rendit jamais visite. En revanche, ses amis parisiens firent du Crotoy une destination privilégiée pour leurs vacances. À leur suite, de nombreux personnages illustres ont visité ou vécu au Crotoy. Jules Verne et Colette y écrivirent certains de leurs romans. En 1899, Toulouse-Lautrec vint s’y refaire une santé. En 1910, deux jeunes frères, René et Gaston Caudron, fascinés par l’aviation, créeront une école de pilotage de renommée internationale d’où sortiront les plus prestigieux des aviateurs de la Première Guerre mondiale. Un monument rappelle cette période.

Une grande plage exposée plein sud

Une des joies des vacances au Crotoy est de pouvoir profiter des grandes plages de sable fin exposées plein sud et accessibles à partir du centre-ville. L’été, des cabines de plage s’ouvrent sur la digue donnant un air de fête à la station balnéaire. Les marées rythment les journées en baie de Somme. La plage se découvre à l’infini à marée basse, laissant place aux balades à pied ou à cheval, à la pêche à la crevette et aux compétitions de kitesurf. À marée haute, c’est le moment idéal pour se baigner ou partir en bateau tenter de voir les phoques.

Traversée de la baie de Somme à pied: suivez le guide

Traverser la baie du Crotoy jusqu’à Saint-Valéry est une expérience extraordinaire. Des guides spécialisés vous font découvrir la faune et la flore. Vous allez croiser les agneaux des prés-salés, croquer dans les fameuses algues dites “oreilles de cochon” et découvrir d’étranges cabanes encastrées dans des trous et amarrées par des chaînes. Ce sont les huttes de chasse au canard sauvage. Après trois heures de marche, sept kilomètres à pied et quelques glissades, vous arrivez à Saint-Valéry pour vous restaurer, avant de reprendre le petit train à vapeur qui vous ramènera au Crotoy.

Comptez 15 euros le ticket aller simple pour les adultes et 12 euros pour les moins de 16 ans.

Les Tourelles, un hôtel conçu comme une maison de famille

La silhouette de cet hôtel est visible de toute la baie. En effet, comme il domine la ville, vous apercevez de partout les deux petites tourelles rouges qui font penser à un château à la Walt Disney. C’est un lieu paradisiaque où vous entrez pieds nus en revenant de la plage. La terrasse, les chambres et le restaurant vous offrent une vue sur le spectacle changeant de la baie de Somme.

L’histoire de cet hôtel, pensé comme une grande maison de vacances, a commencé en 1994 quand cinq jeunes sont tombés sous le charme d’un établissement abandonné. Presque trente ans après, l’hôtel est devenu un des emblèmes de la ville et une des fiertés de la baie. C’est un lieu incontournable pour boire un verre au coucher du soleil ou, mieux encore, pour séjourner en famille.

Comptez entre 84 euros et 140 euros la chambre double, selon la catégorie et la saison.

Visiter le parc du Marquenterre, le paradis des oiseaux Prix d’entrée: adulte 10,50 euros; enfant (jusqu’à 16 ans) 7,90 euros, gratuit pour les moins de 6 ans, famille 33,80 euros et location de jumelles à partir de 6 euros. Au cœur de la Réserve naturelle de la baie de Somme, site du Conservatoire du littoral, le parc est un lieu privilégié pour l’observation de la nature et des espèces animales et végétales. Il vous offre un parcours de 2 à 4 kilomètres et 13 postes d’observation pour contempler les oiseaux venus de l’Europe entière ou de retour d’Afrique. En toute saison, vous observerez sans les déranger plus de 300 espèces, soit des milliers d’oiseaux comme les échassiers, les oiseaux d’eau, les passereaux ou les rapaces. Des ateliers spécifiques sont proposés aux enfants pour les initier à l’ornithologie. Entre terre et mer, avec ses 200 hectares de marais, dunes et roselières, le parc du Marquenterre est un espace préservé qui vous séduira par ses paysages uniques et ses richesses naturelles.

