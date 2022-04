Idée week-end : visitez Bordeaux au cœur de la région viticole

Visitez Bordeaux le temps d’un long week-end

Située à deux heures de Paris en TGV, la ville de Bordeaux fait rêver. Ses nombreuses places et rues piétonnes, ses bords de Garonne et sa proximité avec la mer en font un lieu de villégiature idéal. Voici quelques endroits à ne pas manquer parmi tant d'autres.

La place de la Bourse et son Miroir d'Eau, l'alliance du classique et du moderne

La place de la Bourse et son Miroir d'Eau

La place de la Bourse est située en bord de Garonne et desservie par le tramway. Victor Hugo l'a décrite ainsi: «Cette place Royale est tout simplement une moitié de place Vendôme, posée au bord de l'eau». Construite entre 1728 et 1745, cet ensemble architectural était destiné à accueillir la statue du Roi de France. Toutefois, la statue en bronze de Louis XV fut fondue pendant la Révolution et remplacée par la fontaine des «Trois Grâces». Les trois filles de Zeus sont toujours là. Elles contemplent désormais le Miroir d'Eau, œuvre spectaculaire imaginée en 2006 par le paysagiste Michel Corajoud. Les métamorphoses régulières de 2 centimètres d'eau sur une gigantesque dalle de granit transforment l'endroit en lieu magique. Entre Garonne et façade du XVIIIème siècle, le Miroir d'Eau est l'endroit le plus photographié de Bordeaux et s'inscrit désormais au Patrimoine Mondial contemporain.

La cathédrale Saint-André et la Tour Pey-Berland, les piliers de la ville

la Tour Pey-Berland

Située sur la place Pey-Berland à deux pas de l'hôtel de ville, la cathédrale Saint-André marque la limite entre le vieux Bordeaux et la ville moderne. C'est le plus beau monument religieux de Bordeaux, haut lieu de mariages et d'obsèques solennelles. Ses murs résonnent encore du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du futur Louis VII, en 1137, et des noces d'Anne d'Autriche et de Louis XII, cinq siècles plus tard.

Même si elle connaît ensuite des revers de fortune, magasin de fourrage au moment de la Révolution puis victime d'un incendie dévastateur au XIXème, elle reste une des fiertés des Bordelais. On remarque son portail royal ouvert dans le mur nord de la nef, orné de sculptures peintes restaurées. Il est un exemple du style gothique français du XIIIème siècle. Autre particularité, la cathédrale Saint-André possède un clocher indépendant. C'est la Tour Pey-Berland couronnée depuis 1763 d'une vierge dorée. Sa visite nécessite du souffle mais vaut le détour. Après avoir monté 229 marches, on est récompensé par une vue exceptionnelle sur Bordeaux et ses monuments.

La Porte Cailhau, une ouverture sur le Moyen-Âge

La Porte Cailhau

La Porte Cailhau n'a pas bougé depuis 1494, date de sa construction au sein des remparts de la ville. Son architecture commémore la victoire de Charles VIII à la Fornoue, en Italie en 1495. L'effigie du roi trône dans une niche côté Garonne. Haute de 35 mètres, la porte se visite. Depuis ses charpentes de chêne, un magnifique panorama s'ouvre sur le plus ancien des ponts de Bordeaux, le pont de pierre. Dans ses étages sont exposés les outils et les matériaux ayant servi à bâtir la ville.

Les Bassins des Lumières et la Cité du Vin, des nouveaux venus très réussis

Les Bassins des Lumières

La Base sous-marine est l'une des cinq bases construites sur le littoral atlantique durant la Seconde Guerre mondiale. Avec ses 13.000 mètres carrés de superficie et ses 4 bassins de 110 mètres de long, ce lieu impressionnant accueille désormais «Les Bassins des Lumières». On peut y voir des expositions visuelles et sonores dédiées aux grands peintres. Avec ses 12.450 mètres carrés de surface de projection, c'est le plus grand centre d'art numérique du monde.

Construite en 2016, la Cité du Vin a déjà accueilli plus de 1,5 million de visiteurs dans son architecture unique. Vu de l'extérieur, ce monument est toute en rondeur avec une flèche de 55 mètres de haut s'imposant dans le ciel bordelais. À l'intérieur, il s'étend sur 13.350 mètres carrés et sur 10 niveaux. La visite s'annonce comme un voyage à travers le temps et l'espace à la découverte du vin dans toutes ses dimensions.

Bordeaux en quelques chiffres La population de Bordeaux intra-muros est de 256.045 habitants. Bordeaux métropole, incluant 28 communes sur 57.828 hectares, compte 791.958 habitants et 450.000 emplois y sont occupés. Elle est desservie par 1.425 kilomètres de pistes cyclables. 23 bouteilles de vin de Bordeaux sont vendues chaque seconde dans le monde, soit 15% de la production française.

