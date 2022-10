Idée week-end: Rouen la belle “mise en Seine”

Rouen est une ville pleine de surprises. crédit photo : Getty images

Rendue célèbre pour sa cathédrale peinte par Monet, Rouen est une ville qu’il fait bon découvrir. À moins d’une heure et demie de Paris, la capitale normande vous offre de quoi vous régaler et vivre un week-end tout en détente.

L’hôtel de Bourgtheroulde pour un séjour historique

Construit au début du XVe siècle, cet hôtel particulier aurait beaucoup à raconter. Ses murs ont pu voir Richard Cœur de Lion ou Jeanne d’Arc. Classé monument historique, ce bâtiment devenu un hôtel 5 étoiles vous promet un séjour fastueux. Sa silhouette reconnaissable entre toutes s’élève sur la belle place de la Pucelle. Et quand vous en poussez les portes, vous tombez en admiration devant la superbe cour intérieure et la tourelle la dominant. Les chambres sont confortables et respectueuses de la grande Histoire. Mais son spa en fait un lieu vraiment exceptionnel. En effet, 700 mètres carrés de l‘établissement sont exclusivement dédiés à votre bien-être et à votre confort, et la piscine intérieure est un lieu de détente absolue.

Hôtel de Bourgtheroulde: 15, place de la Pucelle.

Prix de la chambre double: de 189 à 800 euros .

La ville aux 100 clochers

Le plus célèbre de ces clochers est celui de la cathédrale Notre-Dame de Rouen que Monet a immortalisé à toutes les heures et par tous les temps. Si vous voulez découvrir ce magnifique édifice, des visites guidées vous permettent de pénétrer dans des lieux fermés au public. Ce sera l’occasion de descendre dans la crypte de l’ancienne cathédrale romane, d’accéder à la tour Saint-Romain et d’admirer au plus près vitraux et tombeaux dans la chapelle de la Vierge (billet plein tarif: 10 euros ; tarif réduit: 8 euros ). Au Musée des beaux-arts, dont l’accès aux collections permanentes est gratuit, vous pourrez admirer les tableaux de Monet et d’autres de ses complices impressionnistes.

Entre les quais de Seine et les hauteurs de la colline Sainte-Catherine

Les quais de Seine sont devenus un des endroits favoris des Rouennais. Promenez-vous le long des anciens hangars devenus des endroits branchés. Vous pourrez admirer les paquebots ou les bateaux de croisière sillonnant le fleuve et découvrir le port de plaisance, mais aussi l’activité portuaire de Rouen. Si vous voulez changer d’air, prenez de la hauteur direction la colline Sainte-Catherine où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur la ville.

Pour un dîner romantique

Rouen vous propose plus de 650 restaurants et vous avez donc le choix des tables et des styles. Pourquoi ne pas prendre place dans la plus vieille auberge de France? Depuis 1345, “La Couronne”, située place du Vieux-Marché, accueille des hôtes gourmands. Corneille y venait se restaurer. Le menu “Saveurs impressionnistes” proposé par le chef Vincent Taillefer vous régalera pour le prix de 39 euros , hors boissons.

Si vous avez envie de prendre le large, laissez-vous séduire par un dîner sur un bateau-croisière. Embarquez quai Ferdinand de Lesseps, à bord de l’ Escapade , et installez-vous dans la grande salle vitrée ou sur la terrasse panoramique pour savourer un repas au fil de l’eau. Il vous faut réserver sur le site et compter environ 179 euros le menu.

Enfin, le restaurant étoilé l’Odas, situé au cœur de la ville dans l’espace Monet-Cathédrale, vous propose un menu gastronomique au prix de 89 euros . Mieux encore, l’Odas vous invite à une soirée de rêve en privatisant un petit salon privé avec une vue inoubliable sur les toits de la ville (prix à la demande).

La Seine-Maritime, berceau des impressionnistes La Seine-Maritime a été la terre d’accueil des peintres impressionnistes, tous éblouis par sa lumière incomparable, ses ciels changeants, les couleurs de la Côte d’Albâtre ou les méandres de la Seine. De nombreux itinéraires vous invitent à suivre les traces de Pissarro, Monet ou Sisley. Des tables de lecture situées dans des hauts lieux d’inspiration vous renseignent et vous donnent envie d’en savoir plus. Vous pouvez aussi vous offrir une croisière de 7 jours de Paris à Honfleur ponctuée de visites thématiques, comme celle de la maison de Monet à Giverny. Les prix varient selon les saisons, mais comptez 1.500 euros par personne pour la version la plus luxueuse.

