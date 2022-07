Idée week-end: et si vous testiez le Beer Spa à Prague?

Et si vous testiez le Beer Spa à Prague? crédit photo : Getty Images

À Prague, se trouve un des spas les plus originaux de la planète et des plus luxueux. Cet établissement, dont le programme de remise en forme tourne autour de la bière, est reconnu comme l’un des meilleurs spas du monde et a déjà fait des petits. Un endroit unique pour découvrir les bienfaits du houblon sur la peau.

Un concept historique

Voilà 2.000 ans que les hommes ont pris coutume de se baigner dans la bière pour bénéficier des bienfaits du houblon sur la peau. La levure de bière est utilisée à des fins médicinales depuis l’Antiquité. C’est une alliée pour garder une peau jeune. La levure de bière est également l’une des sources les plus riches en fer organique, acides aminés essentiels, acides gras insaturés, stérols, glucides, enzymes et autres nutriments bioactifs.

Né à Prague depuis plus de 40 ans

L’Original Beer Spa a fait son apparition en 1981 dans la capitale de la République tchèque et a ouvert depuis deux autres centres. Attention aux imitations, seul l’Original Beer Spa est détenteur de nombreux prix pour son service et sa qualité exceptionnels. La société vise à être reconnue comme l’un des meilleurs spas au monde. En 2018 et 2019, ainsi que cette année, les Luxury Lifestyle Awards l’ont récompensé en tant que meilleure expérience de luxe en République tchèque. En effet, depuis son ouverture, le spa a pour objectif d’offrir à ses clients une expérience inoubliable.

Laissez-vous faire et oubliez tout

Rassurez-vous, ce n’est pas un bain de bière à proprement parler que vous allez prendre, mais plutôt un bain luxueux d’extraits naturels utilisés pour brasser l’une des meilleures bières du pays, la Krušovice.

Dans une immense baignoire sculptée à la main, vous allez pouvoir éliminer les toxines et la fatigue. Mais il ne faudrait pas oublier que vous êtes dans le pays des plus grands consommateurs de bière avec 148,6 litres par personne et par an. Ainsi, des pompes à bière sont disposées autour des baignoires, vous permettant de vous servir à discrétion. Il est évident que l’abus serait contre-productif. Suite à votre immersion qui, loin de dégager l’odeur désagréable des pubs, vous laissera sur la peau une senteur légère de houblon, vous serez invité à vous rendre en salle de repos pour déguster un délicieux pain à la bière.

Des produits cosmétiques sont aussi à votre disposition pour continuer la cure chez vous. Comptez entre 90 et 187 euros par personne le soin d’une heure, et sachez que vous pouvez réserver une chambre de 3 ou 5 cuves si vous souhaitez tenter l’expérience entre amis. Dernière bonne nouvelle, un spa du même style vient d’ouvrir ses portes à Strasbourg . Il s’agit du Taaka Beer Spa, situé 6 rue Marbach. Et tout naturellement, Bruxelles, autre patrie de la bière, héberge dorénavant deux établissements du même type.

