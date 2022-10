Idée week-end: en Espagne, vivez un moment surréaliste sur les traces de Dalí à Cadaqués

En Espagne, vivez un moment surréaliste sur les traces de Dalí à Cadaqués. crédit photo : Getty Images

Tout droit sorti d’un paysage de carte postale, le village de Cadaqués, sur la Costa Brava en Espagne, est l’endroit idéal pour se ressourcer. Marchez sur les traces de Dalí, l’enfant du pays, séjournez dans un hôtel de charme et mettez-vous à l’heure espagnole, le temps d’une parenthèse surréaliste.

À Cadaqués, s’est épanoui l’amour de Dalí et Gala

Non loin de la frontière française, en Espagne , est niché un village de pêcheurs tout blanc qui a su garder son authenticité malgré le tourisme. C’est un endroit idéal pour randonner et se baigner dans la baie de Portlligat. Mais il est impossible d’échapper à la marque laissée par Dalí sur la région. Partout plane l’ombre de la moustache du maître catalan. À 26 ans, il est revenu dans cette région qui a été celle de son enfance pour y acheter une petite cabane de pêcheur au toit abîmé.

C’est là, loin des regards, qu’il veut faire pousser son extraordinaire amour pour Gala. Petit à petit, au fil des ans, ils vont agrandir leur maison et en faire une œuvre. Le couple se fait architecte d’un monde imaginatif et surréaliste. Dans l’atelier, Dalí peint la plupart de ses tableaux à l’intérieur, Gala se charge de la décoration, un mélange inclassable d’objets chinés et de meubles se visite et laisse un souvenir marquant.

Maison Salvador Dalí Portlligat (Cadaqués), entrée par groupe de 8, billet plein tarif à 15 euros , tarif réduit à 9 euros , gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Deux autres adresses mythiques à la gloire de Dalí

Une fois que vous avez commencé votre pèlerinage sur les traces du maître des montres molles, ne vous arrêtez pas en chemin. Deux endroits proches forment les autres sommets du triangle dalinien. À quelques kilomètres de Cadaqués, se trouve Figueres, la ville qui a vu naître le génie du surréalisme. Ici se trouve le Théâtre-musée Dalí, entièrement conçu par l’artiste à la moustache frétillante. Il a pensé à tout pour offrir au visiteur une immersion dans son monde fascinant. La collection exposée permet d’embrasser la vie artistique de Salvador Dalí et même de se recueillir sur sa tombe puisqu’il a souhaité y être enterré.

Théâtre-musée Dalí, 5, place Gala-Salvador Dalí, Figueres. Billet plein tarif de 20 à 15 euros selon la saison, tarif réduit de 10 à 13 euros .

Il vous faudra boucler votre aventure surréaliste par la visite du Château-musée Gala Dalí datant du XIe siècle et situé à Púbol dans un petit village médiéval. Tout y célèbre le culte à la manière surréaliste de Dalí pour sa muse. Une cuisine transformée en salle de bains ou des statues d’éléphants échassiers, l’imagination de Salvador n’avait pas de limites quand il s’agissait d’épater Gala.

Billet plein tarif à 9 euros , tarif réduit à 5 euros .

Un séjour de charme

Pour rester sous le charme de cette personnalité hors normes, tout en trouvant le temps de se reposer, séjournez à la Boutique Hôtel Villa Gala. À 1 kilomètre de la maison du peintre surréaliste, cet établissement de charme surplombe la plage de Cadaqués et vous permet de visiter à pied le village. Des ruelles pavées typiques partent de l’hôtel et vous conduisent au port ou à l’église Santa Maria. Ce petit paradis à taille humaine dispose de 14 chambres à la décoration sobre avec des vues splendides sur la mer. Pour rêver aux personnages de Dalí en vous relaxant, la piscine face à la mer est un lieu idéal. Vous pouvez même vous faire masser. Pour découvrir les environs, profitez des vélos mis à disposition ou louez via l’hôtel un bateau, une barque, voire un mini-moke 100% électrique avec 80 kilomètres d’autonomie (prix sur place).

Boutique Hôtel Villa Gala, Carrer Solitari 3, Cadaqués, chambre à partir de 230 euros .

L’Estable, un délicieux restaurant de tapas L’Estable, Riba Pitxot, s/n, Cadaqués, prix entre 25 et 40 euros . Venir en Espagne sans goûter à des tapas, ce serait surréaliste! Si vous voulez vous régaler de croquetas, patatas bravas et de fromage Manchego en savourant un vin blanc du coin, en bord de mer, L’Estable vous tend les bras!

