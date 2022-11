Idée week-end en Auvergne: partir dans le Puy-de-Dôme et revenir en pleine forme

En Auvergne, faites le plein d’air pur et de moments de détente. crédit photo : Getty Images

Vous voulez du silence, des paysages tout en douceur et des moments pour ne penser qu’à vous? Le Puy-de-Dôme vous tend les bras. Une après-midi de randonnée, une journée de thalasso et un restaurant où se régaler, vous n’avez plus qu’à réserver.

Une montée en haut du volcan en train à crémaillère

Symbole du département, le puy de Dôme est, avec ses 1.465 mètres d’altitude, le plus haut volcan de la Chaîne des puys. Situé au cœur du Massif central, ce haut sommet classé “Grand Site de France” est accessible à pied par la voie romaine depuis le col de Ceyssat. Mais le plus agréable est d’emprunter le train à crémaillère. Écologique et adapté au site de montagne, le “Panoramique des dômes” vous permet d’accéder au sommet du volcan en préservant son environnement. La voie à flanc de montagne vous offre un voyage confortable de 15 minutes et vous dévoile un panorama saisissant sur la Chaîne des puys, la plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le massif du Sancy. Arrivé en gare du sommet, il ne vous reste que quelques mètres à franchir pour découvrir le “Géant des dômes”, site mythique et symbole phare de l’Auvergne. Là, trois chemins de balade vous attendent: le chemin des curieux, le chemin des conquérants et le chemin des pèlerins.

La gare de départ se situe sur la commune d’Orcines, au pied du puy de Dôme, lieu-dit La Font de l’Arbre, chemin du Couleyras. Billet plein tarif aller-retour à 14,30 euros , tarif jeune à 8,20 euros .

Au RoyaTonic, ressourcez-vous en profondeur

Au pied du puy de Dôme, sous d’immenses verrières, venez puiser toute l’énergie de l’eau délivrée par les terres volcaniques d’Auvergne! Dans les lagunes intérieures ou extérieures, à plus de 30°, profitez des lits à bulles, jacuzzis, hammams, saunas et bassins parfumés. Les bains sont ouverts toute l’année et les enfants à partir de 6 ans sont bienvenus. Vous pouvez vous offrir, par exemple, un forfait spécial détente du dos avec gommage, modelage détente, enveloppement décontractant à la boue thermale. Cette prestation peut se vivre à deux dans les cabines doubles pour 70 euros par personne. Autre option, une évasion en Polynésie avec gommage du corps au sable fin de Bora-Bora, enveloppement au beurre de mangue et massage hawaïen pour 140 euros . D’autres forfaits sont à découvrir sur place ou sur le site.

RoyaTonic, 5 avenue Auguste Rouzaud, 63130 Royat. Forfait bain de 22 à 35 euros selon les prestations, 18 euros pour les juniors de 6 à 15 ans.

Tous les chemins gastronomiques mènent à la Belle Meunière

Dès le seuil de ce restaurant , ouvert il y a plus de trente ans, vous serez frappé par la douceur de vivre qui émerge du décor alliant charme du passé et design contemporain. La magnifique verrière 1900, la salle de restaurant classée, agrémentée de moulures et de vitraux, les tables dressées avec élégance, tout vous met en appétit. Ça tombe bien car, depuis trois décennies, Christine et Laurent July s’appliquent à transmettre les valeurs de la cuisine du terroir. Pour cela, Laurent axe sa cuisine sur des produits fermiers sélectionnés avec soin auprès de fournisseurs triés sur le volet. Vous aurez le choix parmi des spécialités comme les coquilles Saint-Jacques rôties aux cèpes de printemps, le cochon cul noir cuit dans un pain au foin du Mézenc, le râble de lapereau farci, morilles et crème d’asperges vertes. Des centaines de références de vin accompagnent cette grande cuisine.

La Belle Meunière, 25 avenue de la Vallée, 63130 Royat. Menu Racine d’Auvergne à 59 euros , menu Balade dans les Volcans à 49 euros , menu dégustation à 95 euros .

Près de Clermont-Ferrand, apprenez à piloter un drone Imag’in Drone, 66 avenue du Roussillon, 63170 Aubière, de 70 à 90 euros l’heure d’initiation. Véritable technologie du XXIe siècle, le drone est en train de conquérir le grand public. Mais piloter un drone n’est pas aussi simple qu’il y paraît et un stage d’initiation est une bonne idée. Près de Clermont-Ferrand, la société Imag’in Drone vous propose un stage d’initiation. Vous pouvez choisir d’apprendre avec un casque virtuel ou sur le terrain. En mode virtuel, vous serez aux commandes d’un drone multirotor capable de voler à environ 70km/h. Si vous préférez la réalité, vous télépiloterez l’aéronef en compagnie d’un moniteur qui vous apprendra tout sur les réglementations qui encadrent ce type d’appareils.

