Idée week-end: découvrir Metz, la ville contemporaine

Ressourcez-vous à Metz le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Metz, ville jardin, conjugue avec bonheur la nature et le tourisme urbain. De places en ruelles, l’architecture défie le temps. Sautez les siècles en visitant la cathédrale Saint-Étienne, l’une des plus belles de France, et le Centre Pompidou-Metz, ce fascinant musée d’art contemporain. Shopping, festivités, plaisir de la découverte, évadez-vous à Metz labellisée Ville d’art et d’histoire.

De la gare à la cathédrale Saint-Étienne, un morceau d’histoire

Si vous arrivez à Metz par le train, pensez à observer cette gare peu banale. Souvent citée comme l’une des plus belles de France, elle fut construite au début du XXe siècle pour accueillir l’empereur Guillaume II. Long de 300 mètres, ce grand bâtiment a aussi été conçu pour déplacer rapidement un maximum de soldats en temps de guerre. Son architecture intérieure comme extérieure vaut le coup d’œil.

Visiter Metz sans voir sa cathédrale est impossible! Construite entre le XIIe et le XVIe siècle, la cathédrale Saint-Étienne est une des fiertés de la ville. Sa nef s’élève à une hauteur de quarante-deux mètres et est très impressionnante. Quant à ses 6 500 mètres carrés de vitraux, ils lui valent le surnom de Lanterne du Bon Dieu. Aux côtés des vitraux des XIIe, XVe ou XIXe, elle dispose de vitraux exceptionnels du XXe siècle qui ont pour créateur Marc Chagall. L’artiste a su apporter de la modernité à l’édifice tout en préservant son côté sacré. Le résultat est une merveille.

Le Centre Pompidou-Metz, petit frère du célèbre musée parisien

Institution sœur du Centre Pompidou à Paris, le Centre Pompidou-Metz est un chef-d’œuvre de l’architecture contemporaine. Conçu par Shigeru Ban et Jean de Gastines, il est coiffé d’un audacieux chapeau chinois et offre quatre galeries d’expositions couvertes. La flèche, haute de 77 mètres, est un clin d’œil à l’année 1977, date d’ouverture du Centre Pompidou-Paris.

Le Centre Pompidou-Metz est dédié à l’art moderne et contemporain. Lieu pluridisciplinaire, il présente des expositions temporaires et propose une riche programmation tout au long de l’année: spectacle vivant, cinéma, conférences… Des ateliers permanents sont destinés à l’initiation artistique des enfants et des adolescents. Jusqu’à fin août, vous pouvez admirer dans la Grande Nef du musée une œuvre colossale de l’artiste originaire de Turquie, Refik Anadol. Une installation immersive en 3D qui joue sur tous les sens et est conçue pour déboussoler le visiteur. Le prix d’entrée au Centre Pompidou-Metz est de 12 euros et donne accès à tous les espaces et expositions.

La place Saint-Louis, le lieu de rendez-vous des Messins

Place du Change au Moyen Âge, elle prend le nom de place Saint-Louis au XVIIIe siècle. Ici se tenaient les foires et les marchés de la ville médiévale. Avec ses arcades, toitures basses et l’éclat doré de la pierre de Jaumont, elle est l’un des lieux de sortie préférés des Messins. Son alignement de maisons collées les unes aux autres lui donne un air italien et invite à la dolce vita. De nombreux cafés et restaurants vous accueillent sur cette place typique. L’établi de Papi Louis est une des brasseries préférées des Messins. Vous pouvez y déguster une omelette traditionnelle pour 9,50 euros ou un pavé de rumsteck pour 17,90 euros les 200 g.

Participez aux Fêtes de la Mirabelle Avec plus de 80.000 visiteurs chaque année, les Fêtes de la Mirabelle sont devenues un rendez-vous incontournable à Metz. Depuis 1947, on fête le fruit symbole de toute la Lorraine. Défilé, arts dans la rue, braderies commerçantes, marchés des saveurs, concerts, spectacles et, bien sûr, l’élection de la Reine de la Mirabelle ainsi que la Grande Parade ont lieu dans la ville en liesse. Du samedi 20 août au dimanche 28 août 2022, les producteurs locaux et les artisans de la région seront présents pour mettre à l’honneur leurs productions. Comme chaque année, huit candidates au titre de Reine de la Mirabelle se retrouveront face à un jury dans l’espoir de devenir la prochaine ambassadrice de la ville de Metz.

