Idée Week-end de luxe à Monaco

Un weekend de luxe à Monaco (Crédits photo : Shutterstock)

Profiter du Sud de la France semble être une idée parfaite. La ville-état de Monaco, ses apparats princiers, sa course de Formule 1 et ses eaux turquoises sont une destination parfaite à la mi saison. Mélange de Dolce Vita, de luxe et de dépaysement, le joyau de la French Riviera vous ouvre ses bras

Arrivez façon princière

Et pourquoi ne pas entrer tout de suite dans le vif du sujet, avec une arrivée sur le Rocher pleine de panache, par les airs ou par la mer. Des compagnies d'hélicoptères assurent le transfert depuis l'aéroport de Nice en 7 minutes (à partir de 140 euros/personne). Les ports Hercule ou de Fontvieille accueillent les bateaux de plaisance pour une arrivée toute en douceur. Depuis le port Hercule, on prend de la hauteur. Avec ses ruelles étroites, ses bâtisses colorées et ses magnifiques demeures style Renaissance, le weekend commence par la découverte du Rocher, sa cathédrale et le Palais Princier.

Monaco, calme et sérénité

En deux jours, Monaco se laisse apprivoiser. Le Jardin exotique offre une collection de plantes « succulentes » et une vue sur la mer tout aussi incroyable. Les amoureux des plantes se rendront également à la roseraie Princesse Grace de Monaco ou au Jardin japonais. Le Musée Océanographique de Monaco et ses plus de 300 espèces de poissons et les quartiers de la Condamine (avec ses oliviers centenaires) et des Moneghetti (et ses marchés à ciel ouvert) sont à visiter absolument.

Joie de vivre à Monte-Carlo

Le train touristique parcourant la ville permet de changer de quartiers en un clin d'œil. Place désormais à l'agitation et au luxe de Monte-Carlo. L'office du tourisme est à deux pas de la place du Caisson. Le Casino justement, style Belle-Epoque, attire joueurs et curieux : dans ses salons aux murs couverts de peintures ou et de vitraux ou dans ses jardins et terrasses. Magasins de luxe, bijouteries et antiquaires en tête, théâtre et opéra, promenade des Champions : férus de sport, de shopping ou de culture, il y a en a pour tous les goûts.

Une touche de luxe en plus

Pour profiter pleinement de ces quelques jours de détente, Les Thermes Marins proposent des soins détentes dans des cabines avec vue sur le port, comme des massages ou enveloppements à partir de 95 euros. Avec une nuit dans les suites douillettes du palace de l'Hermitage (à partir de 350 euros/nuit), un dîner au Train Bleu (entrée 35 euros, viande 50 euros en moyenne) et une pause au Monte Carlo Beach Club, le rêve monégasque se transforme en réalité.

