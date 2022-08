Idée week-end à Barcelone: que faire en 2 jours?

La capitale de la Catalogne est une destination incontournable en Europe. crédit photo : Getty Images

La capitale de la Catalogne est l’une des villes les plus visitées d’Europe. Outre ses plages et son soleil omniprésent, Barcelone est également une grande ville de culture et de gastronomie. Découverte.

Barcelone, la ville de tous les records

La perle catalane brille toujours autant au firmament des destinations à découvrir lorsqu’on visite l’Europe. Et l’afflux touristique n’est pas près de s’arrêter. Le tourisme représente 18% du chiffre d’affaires des commerces dans la ville et plus de 33 millions de personnes la visitent chaque année.

Leurs dépenses représentent près de 2 milliards d’euros au total, selon les autorités locales. C’est que la ville brille par sa culture, son architecture, son climat, sa gastronomie, et sa mythique équipe de football. Avec 8 bâtiments classés au Patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco (un record mondial), elle regorge de sites à découvrir, qu’il s’agisse du palais de la Musique catalane, la Pedrera, la casa Batlló, le parc Güell, le Palau Güell, la Sagrada Família, l’Hospital de Sant Pau et la casa Vicens. Tous appartiennent aux mouvements modernistes.

Pour se restaurer, le marché de la Boqueria propose des tapas d’exception. Et s’il est préférable d’arpenter la ville à pied, on peut compter sur les nombreux transports en commun qu’elle compte, du métro au bus en passant par les bateaux, les téléphériques et les funiculaires.

La céramique artistique au Musée du design

La mairie de Barcelone a décidé de créer un espace dédié au design: le Musée du design, Plaça de les Glòries, dans un impressionnant bâtiment aux formes dures et géométriques.

Les collections du musée sont composées de pièces issues d’autres anciens centres d’exposition de la ville: le musée des arts décoratifs, de la céramique, du textile et le cabinet des arts graphiques. Le Musée du design de Barcelone regroupe 4 expositions permanentes et une exposition temporaire.

L’exposition à ne pas rater Cet été, rendez-vous entre le 1er juin et le 28 août pour découvrir l’exposition Transgression Céramiques contemporaines . Le musée va présenter tout l’été une importante collection de céramiques. Un millier d’objets signés par les plus grands artistes espagnols de Pablo Picasso à Miro, en passant par Llorens i Artigas. Au total, 230 grands noms de l’art sont mis à l’honneur. C’est l’occasion également de se balader dans ce musée résolument moderne, inauguré en 2014. Tarif: 6 euros et 4 euros pour les 16-29 ans et les plus de 65 ans. Le musée est gratuit pour les moins de 16 ans.

Can Pineda, une adresse mythique

C’est une adresse presque historique à ne pas louper dans la ville. Can Pineda, légèrement en dehors du centre-ville au 55 Carrer de Sant Joan de Malta, existe depuis 1904 et sert une cuisine traditionnelle catalane qui vous surprendra. L’établissement est aussi bien fréquenté par une clientèle d’habitués que par de fins gourmets.

Tous les produits sont de saison, issus au maximum de circuits courts, sauf pour le foie gras français, la truffe blanche de l’Alba ou encore la pata negra de Jabugo. Pour le reste, on se régale avec des huevos poché con foie y trufa, ou encore un estofado de rabo de buey con cigalas. Prix moyen: 55 euros .

