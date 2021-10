Hôtel de luxe au château de Versailles

Il est désormais possible de poser ses valises chez le Roi Soleil crédit photo : Romaric Juvanon

Vous avez toujours rêvé de poser vos valises chez le Roi Soleil ? C‘est désormais possible. Depuis juin 2021, Le Grand Contrôle vous accueille dans l’une de ses 14 chambres. Vivez une expérience unique au cœur du domaine de Versailles. Détendez-vous au spa Valmont, et profitez de l’art de vivre à la française lors d’un dîner servi en costumes d’époque dans le restaurant gastronomique d’Alain Ducasse.

Une parenthèse hors du temps

Passer la nuit dans le domaine de Versailles n’est plus un rêve impossible. Dernier projet 5 étoiles du groupe Airelles, propriété de LOV Hotel Collection, Le Grand Contrôle a ouvert ses portes en juin 2021 dans un hôtel particulier de 1681 imaginé par Jules Hardouin-Mansart, architecte favori de Louis XIV.

Chacune des 14 chambres et suites de l’hôtel a été décorée dans un style unique et élégant. L’architecte d’intérieur Christophe Tollemer a puisé son inspiration dans le Petit Trianon de Marie-Antoinette. Les meubles d’époque ont été choisis avec soin, et les murs sont tendus de tissus aux motifs originaux recréés par la célèbre Maison Pierre Frey. Les chambres et suites portent les noms de figures illustres liées à l’histoire du domaine, de Jacques Necker, directeur général des finances de Louis XVI à la femme de Lettres Madame de Staël en passant par Rose Bertin, «ministre des Modes» de la dernière reine de France.

Les Cent Marches, une expérience gastronomique exceptionnelle

Orchestré d’une main de maître par le chef multi-étoilé Alain Ducasse, le restaurant gastronomique Les 100 Cent Marches (du nom des deux célèbres escaliers entourant l’Orangerie) propose un goûter inspiré de Marie-Antoinette aux plus gourmands. Servi en musique et costumes d’époque, le dîner met à l’honneur les produits nobles du terroir français tels que langoustines, turbot ou poularde, et propose une réinterprétation des mets les plus fins servis à la table du Roi Soleil.

Vivez la vie de château

Les clients de l’hôtel bénéficient d’un accès exclusif au château et au parc. Ils peuvent profiter de la Galerie des glaces ou des Grands Appartements en toute quiétude après leur fermeture au public, s’offrir une promenade matinale dans les jardins de l’Orangerie ou partir sur les traces de Marie-Antoinette au cœur du domaine de Trianon lors d’une visite privée.

Haut lieu de l’Histoire de France, le château de Versailles inspire jusqu’au Spa Valmont dont le sol à damiers rappelle celui de la Cour de marbre. En plus du hammam, du sauna et de la piscine intérieure de 15 mètres, les clients du Grand Contrôle pourront se détendre avec un soin visage «Miroir Majestueux» ou un massage «Roi Soleil» à l’huile de rose de la Maison Caulière.

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle

À partir de 1.500 euros la nuit

A lire aussi:

Quatre recettes estivales de chefs étoilés

Jean Imbert, de Top Chef au Plaza Athénée