George Clooney, The Rock, Ryan Reynolds: goûtez aux alcools des stars

Tequila mais aussi gin ou whisky, découvrez cet investissement prisé des célébrités crédit photo : Capture d’écran Instagram @teremana

À l’instar de Brad Pitt, propriétaire du domaine de Miraval dans le Sud de la France et de son ami George Clooney qui a créé Casamigos, de nombreuses stars possèdent leur propre marque d’alcool. Tequila mais aussi gin ou whisky, découvrez cet investissement prisé des célébrités.

George Clooney, The Rock… La tequila a la cote auprès des stars

L’image cool et chic véhiculée par la tequila pousse de nombreuses stars à investir dans cet alcool mexicain. George Clooney fait figure d’exemple en la matière: en 2013, l’acteur et ses deux associés ont créé la marque Casamigos, avant de la revendre au géant britannique Diageo 4 ans plus tard pour la somme rondelette d’1 milliard de dollars.

Début 2020, Dwayne The Rock Johnson a commercialisé sa marque Teremana. L’ancien catcheur, qui avait à cœur de produire une tequila artisanale premium, a dédié plusieurs années à ce projet. Avec 300.000 caisses vendues en un an, il enregistre l’un des plus gros démarrages sur le marché des spiritueux.

D’autres célébrités ont accolé leur nom à une marque de tequila: Sauza 901 de Casa Sauza pour Justin Timberlake, Cincoro pour Michael Jordan et quatre autres anciens de la NBA ou Villa One pour Nick Jonas, membre des Jonas Brothers.

Un autre alcool mexicain a séduit Bryan Cranston et Aaron Paul. Très amis depuis le tournage, les deux acteurs de la série Breaking Bad ont délaissé la métamphétamine pour se tourner vers un business légal: le mezcal. Leur marque Dos Hombres est produite artisanalement à partir d’espadin, une variété d’agave «récoltée manuellement sur les collines d’un petit village de l’État de Oaxaca, au Mexique».

Gin ou whisky, les célébrités se prennent au jeu

En 2018, Ryan Reynolds avait acquis une part de la marque de gin Aviation, basée à Portland. Outre son implication dans la gestion et la direction créative de l’entreprise, l’acteur se mettait en scène dans des publicités hilarantes. Un «effet célébrité» qui a permis de doubler le volume des ventes en 2019. En août 2020, la marque a été rachetée par Diageo pour un montant qui pourrait atteindre 610 millions de dollars: 335 millions au départ + un intéressement en fonction des résultats sur les 10 prochaines années.

Vous êtes plutôt whisky? Sam Heughan, la star d’Outlander a créé son propre scotch. Baptisé The Sassenach en clin d’œil à la série, il est bien entendu distillé en Écosse et posséderait des notes de pêche, miel, abricot et de butterscotch (une confiserie proche du caramel) avec des arômes d’amande, d’agrumes et de vanille.

Côté musiciens, le groupe de metal Slipknot s’est associé à une distillerie de l’Iowa pour produire son propre whisky, baptisé N°9 Iowa Whiskey (un clin d’œil aux 9 membres). Bob Dylan a lancé Heaven’s Door Spirits, et Metallica, Blackened. Le groupe produit aussi de la bière.

Diddy, Snoop Dog… Les spiritueux, un business de stars

Le rappeur Diddy (De son vrai nom Sean Combs, précédemment connu sous les pseudonymes Puff Daddy puis P.Diddy) a délaissé la musique pour se consacrer au commerce des spiritueux. En 2007, il aurait signé un contrat de 100 millions de dollars avec la vodka Cîroc, et fait s’envoler les ventes de 600%. Fort de ce succès, il a créé une entreprise dédiée, Combs Wine & Spirits, en 2014, et racheté la marque de tequila DeLeón.

De son côté, Snoop Dog est devenu actionnaire et ambassadeur de la marque brésilienne Cuca Fresca, qui produit de la cachaça. Il s’est ensuite associé avec le viticulteur australien 19 Crimes pour créer le vin rouge Snoop Cali Red, allant jusqu’à faire figurer sa photo sur l’étiquette. En septembre 2020, il a annoncé la commercialisation d’INDOGGO, un gin aux notes de fraises et d’agrumes.

Le cannabis, dernier investissement à la mode pour les stars Le business du canabis est en passe de détrôner celui de l’alcool auprès des célébrités. David Beckham a pris une participation dans Cellular Goods, une entreprise britannique spécialisée dans les produits dermatologiques contenant du cannabis de synthèse. Jay-Z et Rihanna ont investi dans The Parent Company, acteur majeur du secteur en Californie. La papesse de la déco Martha Stewart a lancé une marque de produits alimentaires infusés au CBD (cannabidiol). Mike Tyson et le musicien John Legend ont également misé sur ce marché prometteur.

A lire aussi:

Dégustez des vins de stars

Le château de Miraval, propriété de Brad Pitt dans le Var