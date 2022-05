Futuroscope, Vulcania, la Mer de Sable... 15 parcs d’attractions partout en France

Découvrez 15 parcs d’attraction partout en France pour vous amuser en famille ou entre amis cet été crédit photo : Shutterstock

Vous cherchez une idée de sortie en plein air qui plaira aux petits comme aux grands ? Vous connaissez par cœur tous les manèges du Parc Astérix et vous souhaitez éviter la foule de Disneyland ? Thématiques, sportifs ou culturels, découvrez 15 parcs d'attractions partout en France pour vous amuser en famille ou entre amis cet été.

Apprendre en s'amusant

Au cœur de l'Auvergne, Vulcania vous plonge dans l'univers mystérieux des volcans et des phénomènes naturels à travers des expériences et des attractions spectaculaires. Un tour de France en une journée, ça vous tente? C'est possible à France Miniature (Yvelines), où vous embarquerez pour un voyage insolite à la découverte de 117 monuments français installés dans un parc paysager de 5 hectares. Direction le Puy du Fou pour revivre les grands épisodes de l'Histoire de France mis en scène dans des spectacles à couper le souffle. Faites un détour par Angers et Terra Botanica , qui vous révélera tous les secrets des plantes. Votre bambin rêve de devenir le prochain Thomas Pesquet? Direction la Cité de l'Espace à Toulouse. Simulateurs, spectacles Imax sur écran géant, authentique vaisseaux spatiaux… vers l'infini et au-delà!

France Miniature (Yvelines)

100% Aventure

Fan de Western? Au cœur du massif vosgien, Fraispertuis City vous plonge dans l'Ouest américain avec ses 40 attractions pour petits et grands: Ciné Desperados version 3D, la Diligence, la Rivière Castor ou encore la Ronde des Rondins. Plus près de Paris , explorez la Vallée du Mississipi, le Canyon du Colorado et le Désert du Nouveau-Mexique à la Mer de Sable (60). Tout près de là, Sherwood Park vous accueille dans une forêt de 13 hectares pour une journée d'aventures en plein air. Au programme accrobranche, tir à l'arc ou tyrolienne.

Sherwood Park

Quand nos personnages préférés prennent vie

Inventer des histoires avec des milliers de Playmobil dans des décors géants reproduisant les univers préférés de nos bambins? C'est possible au Playmobil FunPark , à quelques kilomètres de Paris. Fan de BD? Venez-vous amuser avec Fantasio, le Marsupilami, Gaston Lagaffe ou Boule et Bill au Park Spirou , situé à 10 minutes d'Avignon. Si vous séjournez en Alsace, immergez-vous dans l'univers fantastique du Petit Prince en visitant le parc qui lui est dédié.

Playmobil FunPark

100% fun

Envie de vous amuser? Direction le Futuroscope et ses 40 attractions. Films en 3 ou 4D, manèges, simulateurs, vous aurez l'embarras du choix. Avis aux fans de sensations fortes, Nigloland vous tend les bras. Du Grand-huit aquatique au Donjon de l'extrême, il vous faudra avoir le cœur bien accroché. Dans le même esprit, Walibi Rhône-Alpes séduira les plus grands avec ses manèges à sensations fortes dans l'eau et dans les airs, tandis que les plus petits apprécieront les voyages en nacelle ou en petit train et le parc aquatique. Enfin, plus besoin de choisir entre parc à thème et zoo. Situé au cœur de l'Allier, dans le centre de la France, le PAL associe parc d'attraction et parc animalier dans un espace de 50 hectares. D'un côté 26 attractions, de l'autre 700 animaux qui évoluent en semi-liberté dans leur milieu naturel reconstitué.

Futuroscope

