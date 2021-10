Fair Trip, l’application pour voyager autrement

Les meilleures destinations d’écotourisme

Le Costa Rica fait figure d’exemple: protection d’environ un tiers du territoire, label de tourisme durable pour l’hébergement, engagements en faveur de la biodiversité… Les pays scandinaves figurent également parmi les plus avancés en matière de développement durable. Mettez le cap sur la Norvège où vous vivrez au plus proche de la nature en pratiquant le camping sauvage. Plus radical encore, le Bhoutan impose un droit d’entrée pour réduire l’affluence touristique et préserver ainsi ses richesses naturelles et son authenticité. Surnommé le «pays du bonheur», ce minuscule territoire coincé entre la Chine et l’Inde affiche un bilan carbone négatif. Sans oublier les îles Galapagos, les Açores ou même… la France et ses parcs nationaux comme la Vanoise ou le Mercantour.