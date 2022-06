Expo, cave, resto: découvrez la toute nouvelle Cité de la gastronomie et du vin à Dijon

La Cité internationale de la gastronomie et du vin a ouvert ses portes le 6 mai dernier. crédit photo : Getty Images

La Cité internationale de la gastronomie et du vin a ouvert ses portes le 6 mai dernier. L’objectif de ce lieu unique en son genre? Faire découvrir l’art du “bien manger” (et du “bien boire”) à la française. 18.000 curieux ont fait le déplacement lors du week-end inaugural, et la ville de Dijon espère attirer un million de visiteurs chaque année. Voici 5 étapes à ne pas manquer!

1. Les expos

La Cité de la gastronomie et du vin propose 1.700 mètres carrés d’exposition pour découvrir les mille facettes du “repas gastronomique français”, classé au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco depuis 2010. Au programme “Le petit théâtre du bien manger et du bien boire” sur l’art de la table, et “En cuisine” avec un jeu interactif pour réaliser des recettes en un temps limité. La grande chapelle de l’ancien hôpital accueille désormais une exposition sur les climats du vignoble de Bourgogne et le patrimoine gastronomique de la région. Enfin, ne manquez pas l’expo temporaire C’est du gâteau! Les secrets de la pâtisserie française , parrainée par Pierre Hermé.

Tarif adulte: 9 euros / Tarif enfant: 5 euros .

2. L’École des vins de Bourgogne

Plongez au cœur du vignoble bourguignon au cours d’un atelier immersif de 30 à 45 minutes qui sollicite la vue, l’ouïe et le goût pour une expérience multisensorielle. Au choix: “Initiation à la dégustation”, “Vins et terroirs” ou “Effet millésime”. Vous pourrez également suivre un atelier Accords mets-vins d’1 heure avec dégustation de produits locaux.

Atelier immersif 20 euros - 38 euros en duo / Atelier accords mets-vins 29 euros .

3. Le Village gastronomique

Ce marché installé au cœur de la Cité vous propose le meilleur des producteurs français: fromage, charcuteries, produits de la mer, pâtisseries, glaces, pain, sans oublier la célèbre moutarde! Faites un détour par la Librairie gourmande, avant de découvrir la Cuisine expérientielle. Ce lieu convivial est axé sur la transmission et le partage. Au menu battle de chefs, animations culinaires, masterclass, ateliers (“Découverte des épices”, “Belle table”, “Atelier barista”, cours de cuisine et de pâtisserie…), mais aussi restaurants éphémères.

Accès gratuit au village. Atelier flash et battle, 17 euros . Billet couplé expositions + atelier flash: 24 euros .

4. La Cave de la Cité

La Cave de la Cité s’étend sur 600 mètres carrés, répartis sur 3 niveaux. Elle propose 3.000 références du monde entier, dont 250 vins au verre, que vous pouvez accompagner de produits frais. Installée au sous-sol dans un espace voûté en pierre de taille, la Cave Premium vous accueille sur réservation pour une dégustation de crus d’exception.

À partir de 5 euros le verre. De 80 à 350 euros pour les grands crus.

5. Le Comptoir de la Cité et la Table des climats

Le Comptoir de la Cité est une porte d’entrée entre la ville de Dijon et la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Organisé autour d’un grand comptoir, ouvert sur l’esplanade de l’Unesco, cet espace de dégustation propose des classiques de la gastronomie bourguignonne, ainsi que des produits de la marque Grandes Maisons de la gastronomie française, conçus par des chefs étoilés.

La Table des climats place le vignoble bourguignon au cœur de l’expérience culinaire. Ce restaurant “vinostromique” propose en effet à ses clients d’explorer les accords vins-mets. Ici, le choix du vin conditionne le plat qui l’accompagne. Les produits de saison sont associés aux meilleurs crus, soigneusement sélectionnés par le sommelier parmi les domaines de la région. Au piano, on retrouve le talentueux Kevin Julien, sous la direction culinaire d’Éric Pras, chef de la Maison Lameloise, 3 étoiles Michelin.

Menus déjeuner 38 et 55 euros / dîner 59 et 71 euros .

