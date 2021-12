Évadez-vous en Islande et plongez dans la magie de Noël

Évadez-vous en Islande crédit photo : Getty images

En Islande, Noël est un événement extraordinaire. Sur cette île de 330.000 habitants, les maisons s’illuminent et les rues s’animent alors que 13 Pères Noëls maléfiques s’amusent à taquiner les habitants. Passer Noël en Islande c’est le dépaysement garanti dans un pays magique où beaucoup d’habitants croient aux elfes et aux trolls.

Au pays des merveilles

Cascades, volcans, glaciers… Sur ses 103.125 kilomètres carrés, l’Islande cumule les merveilles. En voici quelques-unes parmi tant d’autres. Jules Verne a commencé son Voyage au centre de la terre au sommet du Snæfellsjökull, un impressionnant stratovolcan qui domine le paysage et qui est visible par beau temps depuis Reykjavik, la capitale distante de 120 kilomètres.

N’hésitez pas à partir accompagné d’un guide et chaussé de crampons pour explorer ce paradis blanc. L’Islande est aussi le pays des cascades. Chacune d’entre elles a ses particularités. Les chutes de Gulfoss dégringolent en 32 paliers successifs dans une gorge étroite. Les jours de beau temps, elles emplissent le goulet d’un magnifique arc-en-ciel qui leur vaut leur nom de Chutes d’Or. Et si vous rêvez d’atteindre le Graal, partez à la conquête de la plus haute et la plus inaccessible des chutes d’eau: Mosàrfoss. Située au sud de l‘immense glacier Vatnajökull, son observation se mérite: 6 heures de marche pour l’apercevoir ou 2 jours de randonnée glaciaire pour parvenir à sa base.

Plongez en eau pure

Avec «Island Tours», les plongeurs adultes peuvent vivre un moment inoubliable. Entre Europe et Amérique, la faille de Silfra, située au cœur du parc national de Thingvellir, se loge entre deux plaques tectoniques. Elle vous offre une plongée exceptionnelle dans des eaux cristallines. L’incroyable clarté de ses eaux offre une visibilité pouvant aller jusqu‘à 100 mètres et une température constante entre 1 et 3 degrés. L’eau glaciaire provient du second plus grand glacier d’Islande: le Langjökull. Pour toutes ces raisons, Silfra est considérée comme un des 3 meilleurs spots de plongée du monde.

En avant vers les terres lunaires

Les Hautes Terres d’Islande ont été le terrain de prédilection des astronautes de la Nasa en 1960, bien avant de faire leur premier pas sur la lune. Désertiques et fascinantes, les Hautes Terres vous transporteront donc vers une autre planète. À bord d’un 4X4, partez à la découverte des cratères encore rouge du volcan Hekla et de trois glaciers gigantesques. Vous pourrez aussi vivre une expérience unique en nageant dans le cratère du volcan Viti, dont les eaux avoisinent les 25 degrés de température. Les Hautes Terres regorgent d’ailleurs de sources chaudes qui seront autant de moments de repos bienvenus pendant vos randonnées.

Passez des fêtes endiablées à Reykjavik

Cernée par des merveilles naturelles, la capitale est un haut lieu de festivité. La vieille ville et ses rues colorées vous raviront. Non loin, le lac Tjörnin vous attend pour une belle session de patinage. Hiver comme été, la capitale ne connaît pas le repos. Les ruelles sont pleines de boutiques, de bars et de restaurants où vous rencontrerez les habitants de cette île si particulière. Ils vous raconteront des légendes extraordinaires peuplées d’elfes, de trolls et de magie.

13 Pères Noël plus fripons les uns que les autres

En France, notre Père Noël passe le 24 décembre dans la nuit pour amener plein de cadeaux aux enfants sages. Mais en Islande point de Père Noël mais 13 garnements qui descendent de leurs montagnes et passent chacun leur tour taquiner petits et grands et ce, dès la nuit du 12 décembre.

Ils ont tous de drôles de défauts que les enfants ne doivent surtout pas attraper au passage. Les plus sages des bambins peuvent recevoir des petits cadeaux dans leurs chaussures laissées sur le bord de la fenêtre. Quant aux enfants désobéissants, ils récoltent une patate ou une vieille carotte dans leurs chaussures.

Découvrez les aurores boréales, un spectacle inoubliable capturé par Thomas Pesquet <p data-infobox-text=""> Le 20 août dernier, Thomas Pesquet a partagé une photo impressionnante des aurores polaires. Il a pu le faire depuis son point d‘observation situé à environ 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Il s’agit de l’une des meilleures images d’aurores boréales jamais capturées à bord de l’ISS (Station Spatiale Internationale). La photo prise par le spationaute français montre des rubans verts serpentant autour de la planète. Ces derniers s’élèvent avant de se transformer en pointes de lumière rouge au loin. Lors de votre voyage en Islande, ne manquez pas de partir chasser les aurores boréales. L’Islande est sur Terre l’un des meilleurs endroits pour contempler ce phénomène rare. </p> Le 20 août dernier, Thomas Pesquet a partagé une photo impressionnante des aurores polaires. Il a pu le faire depuis son point d‘observation situé à environ 400 kilomètres au-dessus de la Terre. Il s’agit de l’une des meilleures images d’aurores boréales jamais capturées à bord de l’ISS (Station Spatiale Internationale). La photo prise par le spationaute français montre des rubans verts serpentant autour de la planète. Ces derniers s’élèvent avant de se transformer en pointes de lumière rouge au loin. Lors de votre voyage en Islande, ne manquez pas de partir chasser les aurores boréales. L’Islande est sur Terre l’un des meilleurs endroits pour contempler ce phénomène rare.

A lire aussi:

Strasbourg, Lyon, Reims: les plus beaux marchés de Noël en France

Un week-end en Laponie finlandaise: une parenthèse enchantée au pays du Père Noël