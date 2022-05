Enchères: un portrait de Marilyn Monroe vendu 195 millions de dollars

L’œuvre d’art s’est vendue à 195 millions de dollars en moins de 5 minutes. crédit photo : Capture d’écran Instagram @agi_agenziaitalia

Le portrait de l’actrice américaine a été vendu à 195 millions de dollars. Il devient le tableau le plus cher du XXe siècle, jamais vendu à une enchère. Mais ce n’est pas le seul record battu par cette œuvre d’art.

Le tableau le plus cher du XXe siècle

Un visage à plusieurs millions de dollars. C’est ainsi que l’on pourrait résumer la vente record réalisée chez Christie’s ce lundi 9 mai 2022. En moins de 5 minutes, le sourire de l’actrice Marilyn Monroe est parti pour la somme record de 195 millions de dollars . Le tableau, exécuté en 1964, par le maître du Pop Art, Andy Warhol montre le visage rose de l’actrice sur fond bleu turquoise avec, aux lèvres, ce sourire énigmatique qui la caractérisait.

L’œuvre d’art nommée Shot Sage Blue Marilyn et créée 2 ans après la mort de Marilyn Monroe devient le tableau le plus cher du XXe siècle, devant Les Femmes d’Alger (version 0) de Pablo Picasso, vendu aux enchères 179,4 millions de dollars en mai 2015, et le Nu couché d’Amedeo Modigliani, parti pour 170,4 millions de dollars aux enchères en novembre 2015. Il reste toutefois loin derrière l’œuvre d’art la plus chère jamais vendue à ce jour, le fameux Salvator Mundi de Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars .

L’enchère philanthropique la plus élevée du XXIe siècle

Shot Sage Blue Marilyn fait partie d’une collection de 5 tableaux peints par l’artiste Andy Warhol, toutes avec un fond de couleur différent. Réalisée à l’encre acrylique, la peinture souligne sur un carré d’un mètre sur un mètre la beauté de l’actrice à travers des couleurs vives et saturées. L’image est tirée d’une photographie du film Niagara , tourné en 1953 par l’actrice américaine. Le prix de départ pour ce que la maison Christie’s qualifie de “peinture la plus importante du XXe siècle à être vendue aux enchères en une génération”, était de 200 millions de dollars .

L’identité de l’acquéreur demeure inconnue du grand public. Jusqu’ici, le tableau était la propriété de la fondation zurichoise de Thomas et Doris Ammann, dont l’objectif est l’amélioration de la vie d’enfants à travers le monde via des programmes de santé et d’éducation. Ces derniers ont d’ailleurs assuré que 100% du produit de la vente servirait au financement d’actions menées par leur fondation. La vente bat ainsi un autre record, celui de l’enchère la plus élevée à des fins philanthropiques depuis celles de la collection de Peggy et David Rockefeller en 2018 selon Christie’s.

Le Warhol le plus cher du monde

Sans surprise, Shot Sage Blue Marilyn devient également le tableau le plus cher d’Andy Warhol jamais vendu aux enchères . Le record était détenu jusqu’ici par Silver Car Crash (double disaster) , une toile gigantesque représentant un accident de voiture, vendue 105 millions de dollars .

Pour les 4 autres versions du visage de Marilyn, le Wall Street Journal dresse la liste des propriétaires supposés. Peter Brant, collectionneur et homme de presse, se serait offert le tableau au fond bleu en 1957 pour 5.000 dollars . Philip Niarchos, un armateur grec, aurait acheté aux enchères la version rouge pour 3,6 millions de dollars en 1994. Le hedge fund Steven Cohen détiendrait depuis 2007 la version turquoise acquise pour 80 millions d’euros . Enfin, le milliardaire Kenneth Griffin posséderait depuis 2017 la version orange du tableau acheté à 200 millions de dollars .

