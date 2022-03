Dubaï : une bonne ou une mauvaise idée pour les vacances ?

Même si la destination est largement moins confidentielle que quelques années plus tôt, il faut bien reconnaître que Dubaï, qui est la plus grande ville des Émirats Arabes Unis, il n'en demeure pas moins que ce n'est pas le premier lieu de séjour auquel on pense lorsque l'on envisage de partir en vacances en famille... C'est bien dommage, cela dit, car Dubaï est une curiosité qu'il serait dommage de manquer, et qui n'aura de cesse de vous surprendre, de par son extravagance avant-gardiste e, matière d'architecture et de projets, tous plus pharaonesques les uns que les autres ; c'est bien simple, si vous rêvez de quelque chose, et bien dites-vous que Dubaï l'a sans aucun doute déjà réalisé ! Au cours de cet article, nous allons tenter de vous donner un avant-goût de ce à quoi un séjour là-bas peut ressembler, même si, cela va de soi, il faut le vivre et l'éprouver par les yeux et dans la chair pour réellement se rendre compte de ce que c'est...

Lorsque l'on pense aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à la ville de Dubaï, les premières images qui nous viennent en tête, c'est bien entendu le luxe démesuré, les bâtiments hors normes, et les paillettes d'une vie calibrée au portefeuille des sultans et des nababs de tous poils... Même si cette version quelque peu réductrice ne peut pas totalement être reniée, Dubaï est bien plus que cela, puisque cette cité unique au monde étale avec fierté sa démesure, en arborant des centres commerciaux grands comme des petites villes françaises, des tours à côté desquelles la hauteur de la tour Eiffel fait pâle figure, et des attractions qui dépassent jusqu'aux limites de vos rêves les plus extravagants. Une vision réductrice donc, puisque lorsque l'on a dit cela, on a quelque peu remis de côté tout l'aspect convivialité, tout le pan gastronomique et savoir-vivre, tout l'aspect culturel, ce qui représente, ne nous mentons pas, une grande part de l'intérêt global que peut susciter cet endroit qui ne ressemble à aucun autre de par le vaste monde.

A présent que nous avons quelque peu dégrossi la silhouette que Dubaï expose au monde, vu de loin, nous allons prendre le temps de rentrer plus en détails sur ce qui fait son charme de manière un peu plus intimiste, à savoir, ce qui tourne autour de son histoire, bien entendu, mais aussi et peut-être surtout de sa culture.

I/ Dubaï, son histoire et sa culture...

Avant de nous plonger véritablement sur ce qui fait l'histoire et la culture de ce lieu incroyable, qui es le véritable joyau de la couronne des Émirats Arabes Unis, nous souhaiterions commencer par vous rassurer vis-à-vis d'une idée reçue par rapport au statut de la femme, et donc des hypothétiques touristes de sexe féminin.

Sachez à ce propos que Dubaï est une ville on ne peut plus cosmopolite, et on vit là-bas exactement comme on l'entend, dans la limite, bien entendu, de respecter les autres, cela va de soi. Par exemple, dans les endroits fermés, tel que les grands centres commerciaux, il convient de porter une petite veste ou un gilet, pas question de s'y promener en bikini (mais c'est pareil chez nous, si je ne m'abuse...) ; le bikini, d'ailleurs, est plébiscité sans le moindre problème, mais à la plage, ce qui semble tout simplement raisonnable. ̈Pour ce qui est du comportement dans les rues, il faut comprendre qu'il est interdit de consommer de l'alcool, mais encore une fois, cela est plus que compréhensible, et il est aussi assez mal vu (et donc déconseillé...) de s'embrasser, ceci étant une affaire de respect de la culture.

Par ailleurs, si vous souhaitez visiter une mosquée, te vous auriez tort de vous en priver, car certaines sont absolument somptueuses, notez que vous devrez vous couvrir les jambes et les bras pour le faire.

Hormis ces petits détails qu'il est de bon ton de connaître et de respecter, il n'y a rien d'autre à spécifier qui pourrait vous amener quelque réticence que ce soit à visiter Dubaï.

II/ Dubaï, des activités pour toute la famille et toutes les bourses…

Faisons maintenant un petit tour d'horizon des lieux précis que vous ne devrez manquer sous aucun prétexte lors de votre séjour ; ne perdez pas de vue que la vile est extrêmement récente, de ce fait, au contraire des capitales européennes, il n'y a pas de bâtiment historique à tous les coins de rue, mais il y a néanmoins des immanquables.

Le souk populaire de Deira, qui se situe tout près du Dubaï Heritage Village, peut être visité en s'y rendant en bateau. C'est un quartier on ne peut plus populaire, qui regorge de marchés traditionnels, les fameux souks. Dans ces derniers vous pourrez trouver toutes sortes de produits, des vêtements plus ou moins traditionnels, des épices bien sûr, mais aussi du parfum et toutes sortes d'objets artisanaux ; ce sont de véritables cavernes d'Ali Baba ! A noter que c'est ce quartier précisément qui regroupe le plus grand nombre de restaurants et d'hôtels à des prix raisonnables, pour toute la famille.

Le Dubaï Heritage Village, dont nous parlions plus haut, est une sorte de musée qui fait la part belle aux traditions et à la pêche ; si vous souhaitez vous faire une idée de la manière dont vivaient les bédouins autrefois, alors c'est l'endroit à ne pas manquer.

La mosquée de Jumeirah, pour finir, est la seule qui est ouverte aux personnes qui ne pratiquent pas la religion musulmane, la visiter vous apprendra beaucoup de choses sur cette dernière et vous pourrez aussi admirer l'architecture incroyable dont elle est une ambassadrice privilégiée.

Mais la culture et l'histoire ne font pas tout, et lorsque l'on est en vacances, souvent on aime aussi trouver des lieux où s'amuser et où passer du bon temps, nous allons donc dresser une petite liste que vous serez ravis de trouver en cas de visite de Dubaï.

La tour Burj Khalifa, qui est souvent utilisée comme le symbole ultime de la ville et qui domine la région avec ses 800 mètres de haut. C'est tout simplement la plus grande tour du monde et vous pourrez monter jusqu'à son sommet pour admirer le paysage en utilisant un ascenseur dernier cri. A couper le souffle !

Les centres commerciaux Ibn Battuta Mall et le Dubaï Mall, particulièrement impressionnants pour leur superficie et leur modernité. Le 1er vous donnera un avant-goût de l'ensemble du monde oriental, avec ces cours qui vous "téléportent" littéralement en Inde, en Tunisie, en Chine, en Perse ou encore en Égypte. Le second, qui est le plus grand de la ville, renferme de véritables trésors. Les fontaines de Dubaï, avec son orchestre qui joue toutes les demi-heures, sa microstation de ski (oui, vous avez bien lu !), son aquarium absolument incroyable, à l'intérieur duquel les pingouins, les requins, ou encore les crocodiles... Et sans parler des boutiques, qui s'étalent par centaines au long de avenues couvertes, et qui dépassent de loin ce que nous avons ici, en France. Vous souhaitez acheter des chaussures de créateurs, vous rêvez de vous parer de superbes bijoux que vous ne trouverez nulle part ailleurs, vous voulez voir à quoi ressemblent ces automates qui distribuent non pas des billets, mais de véritables lingots d'or, Dubaï et ses centres commerciaux tentaculaires et frisant la démesure, sont l'endroit idéal pour vous... A ne manquer sous aucun prétexte !

Et puis Dubaï, c'est aussi une offre pléthorique en matière d'activités de loisir et d'excursions, avec ce dépaysement total, qui vous frappera à chaque seconde. A vrai dire, l'éventail est si large que l'on a tôt fait d'oublier que l'on est pourtant en plein désert à l'origine. Aller visiter des villages de bédouins, crapahuter à dos de chameau, et pourquoi pas bivouaquer en plein désert le temps d'une nuit, faire des excursions dans les dunes et au cœur du désert dans un 4 x 4 rutilant et rugissant, à vous de voir ce qui vous plaira. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, mais aussi pour toutes les bourses... Vous aurez même la possibilité de prendre une montgolfière, ce qui vous permettra d'avoir une vue imprenable sur les oasis, les caravanes de chameaux, les troupeaux de gazelles. Pour ce qui est des activités en lien avec la mer (le fameux golfe Persique...), là encore, la ville s'est mise en 4 et propose absolument tout ce qu'un vacancier est en droit d'espérer trouver : des sorties en jet-ski pour vous éclater et vous défouler, de la plongée sous-marine afin de découvrir la faune et la flore incroyable qui règne sous la surface de l'eau, des excursions en bateau (à la location aussi, pour peu que vous ayez le permis...), et même du parachute ascensionnel, afin de planer littéralement au-dessus d'un paysage surréaliste de beauté.

Afin de vous simplifier la vie ainsi que celle de toute la famille, le mieux, lorsque vous souhaiterez vous déplacer, sera sans aucun doute d'utiliser les très nombreux taxis qui sillonnent la ville, les transports en commun étant un peu compliqués à apprivoiser pour des personnes qui ne parlent ni ne lisent la langue. Mais si vous avez vraiment l'esprit de l'extravagance chevillé au corps, et aussi une certaine aisance du point de vue des liquidités, pourquoi ne pas vous faire un “petit” plaisir en envisageant un long survol de la ville en hélicoptère ?! Un moment que l'on peut tout simplement qualifier d'inoubliable...

Pour conclure :

Nous en avons terminé avec ce petit tour d'horizon du véritable joyau qu'est Dubaï, au sein des Émirats Arabes Unis. Bien entendu, nous n'avons pas été exhaustifs pour ce qui est des activités et des endroits que vous découvrirez sur place, sans quoi c'est un guide touristique à part entière qu'il nous aurait fallu écrire, or-là n'était pas l'objectif. Au demeurant, nous espérons vivement que ce bref aperçu des lieux vous aura au moins donné l'envie d'envisager vous y rendre, y compris en famille, car vous l'aurez compris à la lecture de notre article, cette ville est tout simplement unique en son genre et recèle tant de richesses et de curiosité qu'il serait dommage de ne pas aller à leur rencontre...