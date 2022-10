Du rose, du XXL et des chapeaux: les tendances mode femme de l’automne 2022-2023

Les tendances mode femme de l’automne 2022-2023. crédit photo : Getty images

Il est toujours difficile de mettre au placard les petites robes et autres tee-shirts qui ont fait le bonheur de votre été. Heureusement, la mode automne-hiver apporte son lot de fantaisie. Manteaux extra-larges, drôles de chapeaux, cuissardes et couleur rose des pieds à la tête, il y a de quoi affronter la pluie et le froid en restant de bonne humeur.

Pour repeindre la vie en rose

Le remède contre le gris de l’hiver et la morosité ambiante, c’est le rose! Rose pastel ou fuchsia, rose bonbon ou poudré, il se décline sur tous les vêtements. Octobre rose lui a donné son essor et, depuis, il est partout. Que ce soit sur un pull en angora, un maxi-manteau, un pantalon en velours ou des escarpins, le rose envahit les penderies.

Toutes en XXL

En cette fin d’année 2022, voyez les choses en grand. Dites stop aux vestes cintrées et aux pantalons moulants, le secret d’une silhouette à la mode réside dans l’extra-large. Et c’est le manteau qui donne le ton. Portez-le ample et long avec de grandes poches pouvant enfouir vos secrets. Les pulls douillets se portent loin du corps et les pantalons ont des pinces pour prendre de l’ampleur.

Jamais sans votre couvre-chef

Quelles que soient leurs formes ou leurs matières, les chapeaux sont les accessoires indispensables de la saison. La forme bob qui rappelle la plage est très en vogue. Choisissez-le en version velours ou tweed. Le bonnet est partout et de toutes les couleurs. Le chapeau traditionnel est en feutrine et les casquettes vous donnent air de Gavroche. Quant à la cagoule, elle fait son grand come-back.

Les cuissardes pour un look de véritable Amazone

Cet automne, adieu les bottes, vive les cuissardes! Elles vous donnent un air de Barbarella du XXIe siècle et de conquérantes glamour. À semelles compensées pour battre le pavé ou à talons pour sortir le soir, elles se portent aussi bien avec une jupe échancrée qu’un maxi-pull.

Découpes et transparence pour celles qui osent tout

Cette année, on ne montre pas, on suggère! Ainsi, on a beaucoup vu sur les podiums des chemisiers transparents ou des robes découpées, juste là où il faut. Cette tendance n’est pas toujours facile à porter un jour de pluie ou pour prendre le métro. Mais pour un dîner en ville ou une soirée au théâtre, il sera bien vu de la jouer malicieuse en laissant entrevoir un nombril, une épaule ou un bout de cuisse.

5 comptes Instagram pour être à la pointe 5. Noholita a la cote et compte un million d’abonnés sur son compte Instagram. Depuis 2014, elle montre ses coups de cœur et son style sans tabou sur @noholita . 4. Stéphanie est la reine des bons plans et des silhouettes tendance à petit prix. Elle partage en bonne copine ses idées à petit prix sur @idée2look . 3. D’origine mexicaine, Andy Torres habite Amsterdam et aime la couleur. C’est l’une des influenceuses mode les plus pointues. Elle partage aussi des photos de voyage et de recettes sur @stylescrapbook . 2. Audrey Lombard aime les tissus fleuris, les salopettes en cuir et la dentelle. Elle marie tout cela avec un chic bien à elle sur @audreylombard . 1. L’actrice anglo-nigériane Ashley Madekwe a la mode dans le sang. Mais comme elle aime la vie active et les voyages, les vêtements qu’elle montre sont tous cools et confortables sur @smashleybell .

