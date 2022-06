Disneyland Paris fête ses 30 ans: 9.1 milliards d’euros investis!

Disneyland Paris fête ses 30 ans. crédit photo : Capture d’écran Instagram @disneylandparis

Le 12 avril 1992, Euro Disney, premier parc d’attractions dédié à l’univers Disney en Europe, ouvrait ses portes à Marne-la-Vallée. Rebaptisé Disneyland Paris, le resort francilien n’a cessé de s’étendre et de se réinventer pour demeurer en tête des destinations touristiques. Fréquentation, montant des investissements, nombre de salariés… retour en chiffres sur ces trois décennies.

375 millions de visiteurs, 6% des recettes touristiques, 84,5 milliards d’euros

Euro Disney est le premier parc d’attractions ouvert en Europe par les héritiers de Walt Disney. Après avoir envisagé plusieurs sites, notamment en Espagne, ces derniers ont choisi Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne. Il s’agit du quatrième parc ouvert par le groupe dans le monde, après Disneyland Parc Resort en Californie, Magic Kingdom Walt Disney Resort en Floride et Tokyo Disneyland. Le succès est immédiatement au rendez-vous: 10 millions de curieux affluent dès la première année d’exploitation. En 2011, Disneyland Paris franchit la barre des 250 millions de visiteurs . L’année suivante, le parc fête ses 20 ans et bat son record de fréquentation avec 16 millions de billets vendus .

En trente ans, le parc a accueilli près de 375 millions de visiteurs . Plus de la moitié était des étrangers. En 2019, il arrive en 14e position du top 20 des parcs à thème les plus fréquentés du monde. Disneyland Paris se targue d’avoir contribué à l’économie française à hauteur de 84,5 milliards d’euros , générant à lui seul 6% des recettes touristiques du pays .

Plus de 2.000 hectares de terrain, 35.000 habitants, 6.000 entreprises

En plus des 50 hectares occupés par le parc Disneyland et des 25 hectares de Walt Disney Studios, le resort comprend un centre des congrès de plus de 23.000 mètres carrés et un golf, sans compter le Disney Village, ses boutiques, restaurants et cinémas. Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg: en 1987, le géant américain et l’État français ont conclu une convention lui réservant plus de 2.000 hectares de terrain .

Dans le cadre de cet accord, le groupe Disney s’est engagé, en partenariat avec les acteurs publics, à développer le territoire du Val d’Europe, qui comptait à l’époque 5 villages et 4.000 habitants. La moitié de la réserve foncière a déjà été aménagée: centre commercial de Val d’Europe, la Vallée Village, mais aussi bureaux, logements… Le géant américain est une vraie locomotive pour l’agglomération, où l’on recense désormais 35.000 habitants et plus de 6.000 entreprises .

16.000 employés et plus de 100 nationalités

Le parc Disneyland Paris emploie 16.000 salariés , ce qui en fait “l’un des plus gros établissements de France” selon l’Insee. Désignés sous le terme de “cast members”, ils exercent 500 métiers différents. Au plus fort de la crise sanitaire, le géant du divertissement a tout de même dû licencier près de 1.000 collaborateurs. Le groupe met l’accent sur sa diversité et sa politique RH inclusive - plus de 100 nationalités sont représentées, ainsi que sur les perspectives de carrière offertes au sein du parc. Ainsi, la majorité des managers seraient issus de la promotion interne, et 900 salariés seraient présents depuis l’ouverture.

9,1 milliards d’euros d’investissements

Si l’on peut parler de succès sur le plan commercial, le parc a connu de nombreuses difficultés financières et n’a jamais atteint la rentabilité escomptée. La vague d’attentats de 2015, puis la pandémie ont lourdement impacté les comptes. Ainsi, Euro Disney SAS a enregistré une perte nette de 423 millions d’euros au terme de son exercice 2019-2020, contre un profit de 23 millions l’année précédente. Le chiffre d’affaires a été quasiment divisé par deux, à 992 millions d’euros .

Sans cesse poussé à se développer et se renouveler, Disneyland Paris a fait l’objet de 9,1 milliards d’euros d’investissements depuis son ouverture. En 1995, le groupe imagine “Space Mountain” pour doper la fréquentation. En 2002, un second parc à thème, Walt Disney Studios, est inauguré. Montant de l’investissement: 610 millions d’euros . En 2008, la “Tour de la terreur” donne un nouveau souffle au parc. En 2014 enfin, Disneyland Paris investit près de 200 millions d’euros pour “Ratatouille: l’aventure totalement toquée de Rémy”.

En visite à Paris en février 2018, Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company, a annoncé un plan de développement de 2 milliards d’euros . Il comprend une transformation du parc Walt Disney Studios, avec la création de trois nouvelles zones thématiques dédiées à l’univers Marvel (“Avengers Campus”, dont l’ouverture est prévue en juillet 2022 et qui comprendra notamment une attraction dédiée à Iron Man), La Reine des Neiges et Star Wars.

Plus de 50 attractions et 6 hôtels

Le parc Disneyland Paris compte 41 attractions, contre 11 pour son petit-frère Walt Disney Studios. L’offre d’hébergement se décline en 6 hôtels. Pour vivre la magie Disney, il vous en coûtera, pour un adulte, 105 euros pour un billet Liberté 1 parc, 130 euros si vous optez pour les deux parcs. Pour un junior (3-11 ans), comptez 97 euros ou 122 euros .

Disneyland Paris fête ses 30 ans: le programme des festivités Sans oublier de nouveaux décors, les Jardins féériques, des recettes exclusives aux couleurs des 30 ans, plus de 350 nouveaux produits à shopper, et des collaborations exclusives avec Pandora ou Bic. - Disney D-Light : le spectacle nocturne Disney Illuminations se dote d’une séquence inédite avec projections vidéo, jeux de lumière, effets spéciaux et un ballet de 150 drones. Une première mondiale. - Rêvons… et le monde s’illumine : au programme 30 danseurs, de nouveaux costumes pour les personnages Disney, des chars ultra colorés et des musiques remixées. Depuis 1992, Disneyland Paris a créé près de 200 spectacles. Pour son 30e anniversaire, le parc dévoile non pas un, mais deux shows:

