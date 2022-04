Découvrez la propriété de Stéphane Bern dans le Perche

Stéphane Bern est propriétaire de l’ancien Collège royal et militaire de Thiron-Gardais. crédit photo : Capture d’écran Instagram @collegeroyal_thirongardais

Stéphane Bern a posé ses valises à Thiron-Gardais, petit village du Perche (Eure-et-Loir). En 2013, l'animateur de Secrets d'histoire a eu un coup de cœur pour un ancien collège royal et militaire, qu'il a sauvé de la ruine au prix d'importants travaux de restauration. Le monument est désormais ouvert au public.

«Monsieur Patrimoine» au secours d'un ancien collège royal et militaire

Un soir de décembre 2012, Stéphane Bern est en tournage en Normandie lorsque Jean-Louis Remilleux, producteur de l'émission Secrets d'histoire , l'informe que le président du conseil général d'Eure-et-Loir souhaite lui montrer une propriété. Ce dernier l'emmène visiter un ancien collège royal et militaire qui tombe en ruine, car l'État n'a pas les moyens de l'entretenir. Il lance à l'animateur: “Faites une offre et elle sera acceptée!” Séduit par le lieu, Stéphane Bern acquiert la bâtisse historique pour 300.000 euros. Ainsi, “Monsieur Patrimoine” pose ses valises à Thiron-Gardais, petit village de 1.000 habitants situé non loin de Nogent-le-Rotrou, entre Chartres et Le Mans.

Un lieu chargé d'histoire

La propriété, d'une superficie de 600 mètres carrés, est entourée d'un terrain d'un hectare. Le collège a été bâti en 1630 dans l'enceinte d'une abbaye du XIIe siècle. En 1776, il est transformé en collège royal et militaire par Louis XVI. Jusqu'à la Révolution, il forme de jeunes nobles de province désireux d'intégrer l'École militaire.

Stéphane Bern s'est installé dans l' ancienne maison du prieur de l'abbaye, qui abritait autrefois les dortoirs. Elle compte aujourd'hui huit chambres. À l'étage, l'animateur a conservé les graffitis laissés par les élèves dans la pierre. Il apprécie tout particulièrement le jardin d'hiver et ses vastes baies vitrées.

4 millions d'euros dépensés pour les travaux de restauration

Défenseur du patrimoine, Stéphane Bern s'est engagé à réhabiliter l'ancien collège de Thiron-Gardais et à créer un musée dans les anciennes salles de classe. Trois ans de travaux et un budget de 4 millions d'euros ont été nécessaires pour redonner au lieu toute sa superbe. “Je me suis trouvé une passion pour la restauration. J'ai découvert comment construire une charpente comme au XVIIIe siècle, où tout est chevillé sans l'usage d'un clou ou d'une vis. Pour ces travaux, j'ai souhaité m'entourer des meilleurs”, explique l' animateur , qui a notamment fait appel à l'équipe ayant rénové l'hôtel de Crillon. Vingt-cinq personnes ont travaillé à temps plein sur le chantier, devenu une sorte de “conservatoire des métiers d'art”.

Visite du musée et des jardins

Le musée a ouvert ses portes à l'été 2016, et accueille environ 12.000 visiteurs par an. Il retrace l'histoire du lieu depuis l'arrivée des premiers moines de l'ordre de Tiron et celle des collèges royaux et militaires de France. “Cette propriété raconte une histoire aux gens. Le patrimoine, ce ne sont pas uniquement de vieilles pierres, mais aussi ce qui constitue le lien social et l'identité d'un peuple.”

Les visiteurs peuvent également déambuler dans les magnifiques jardins, dont Stéphane Bern a confié la restauration au célèbre paysagiste Louis Benech, connu pour ses travaux aux Tuileries, à Versailles et à Vaux-le-Vicomte. Le parc abrite 1.600 espèces de fleurs et d'arbres, du jardin à la française au labyrinthe, en passant par la roseraie et le verger. Les gourmands peuvent également déguster des produits locaux dans le salon de thé situé devant l'orangerie.

Le présentateur de Secrets d'histoire souhaite faire découvrir encore plus de choses à ses visiteurs. Il a racheté plusieurs maisons jouxtant le collège, pour aménager de nouvelles salles d'exposition, réhabilité l'ancien colombier du XVIe siècle, créé une nouvelle entrée pour le musée… le tout “sans solliciter la moindre subvention publique”.

Réouverture du musée le 7 mai 2022

Billet d'entrée: 8 euros

Adieu Paris

Fin 2021, Stéphane Bern a décidé de quitter définitivement Paris et de faire du collège de Thiron sa résidence principale. Pour tourner la page et poursuivre les coûteux travaux de restauration de sa propriété percheronne, il a mis aux enchères une partie des meubles de son appartement, situé à Pigalle. La vente s'est déroulée le 25 janvier 2022 à l'Hôtel Drouot.

“Je vais davantage m'investir pour la promotion médiatique du collège, participer à plus d'émissions de télé, plus de reportages, tout cela en associant mes voisins percherons, explique l'animateur. Venu dans le Perche pour les pierres, je crois que je vais y rester pour les gens.”

Les meilleures audiences de Secrets d'histoire Diffusé depuis 2007, le magazine Secrets d'histoire continue de séduire. En juillet 2014, l'émission consacrée aux vacances royales attire 3,6 millions de téléspectateurs, soit 16,8% de part d'audience. En février 2020, plus de 3 millions de curieux, soit 13,9% du public, se pressent devant leur petit écran pour découvrir le destin du prince Philip , mari de la reine Elizabeth. Il s'agit du meilleur score depuis juin 2017. En comparaison, le précédent numéro n'avait rassemblé que 2,10 millions de passionnés. Le record reste néanmoins détenu par une émission consacrée à Louis XIV, intitulée Louis XIV, les passions du Roi-Soleil , qui a attiré 5 millions de téléspectateurs à l'été 2012, soit 21,2% de part d'audience.

