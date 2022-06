Découvrez la maison du couturier Christian Dior en Normandie

Découvrez la maison où Christian Dior a passé son enfance. crédit photo : Capture d’écran Instagram @c.ecile87

Christian Dior a passé son enfance à Granville dans la Manche. La villa Les Rhumbs, reconnaissable à son crépi rose, a été une source d’inspiration tout au long de sa carrière. Ouverte au public depuis 1997, c’est l’un des rares musées entièrement consacrés à un couturier.

Les Rhumbs, une villa anglo-normande surplombant la mer

Construite à la fin du XIXe siècle par Monsieur Beust, armateur, la villa “Les Rhumbs” doit son nom au terme de marine désignant les trente-deux divisions de la rose des vents. Ce symbole est d’ailleurs reproduit en mosaïque sur le sol de l’entrée. La construction de style anglo-normand, caractéristique de l’époque, offre une vue imprenable sur la mer. Par temps clair, on peut apercevoir les îles Chausey, et même Jersey.

Maurice Dior achète la demeure en 1906. Il est encouragé par sa femme qui a eu un coup de foudre pour le lieu. Christian Dior y passe les cinq premières années de sa vie, puis ses vacances. La famille s’y réfugie également lors de la Première Guerre mondiale. Durant deux ans, sa mère Madeleine supervise le chantier de rénovation, aussi bien extérieur qu’intérieur. Des tonnes de terre meuble sont acheminées pour transformer le terrain d’un hectare en parc à l’anglaise, avec une pergola, un miroir d’eau et une magnifique roseraie. Elle fait ajouter la véranda, destinée à accueillir un jardin d’hiver, ainsi que les deux oriels du premier étage pour ouvrir la maison sur le jardin.

Ruiné par la crise de 1929, Maurice Dior met la villa en vente en 1932, peu de temps après le décès de son épouse. La propriété est acquise par la ville de Granville, et transformée en jardin public dès 1938. Un projet prévoyant de raser la bâtisse pour y installer une pièce d’eau ne verra heureusement jamais le jour. Sous l’impulsion de Jean-Luc Dufresne, petit-cousin de Christian Dior, la demeure est transformée en musée en 1997. Elle est labellisée “Maison des illustres” par le ministère de la Culture en 2012.

Chapeaux Dior: les couvre-chefs à l’honneur dans une exposition Pour cette saison 2022, le musée de Granville consacre son exposition temporaire à l’art du chapeau. 200 couvre-chefs dialoguent avec des robes haute couture , des publicités et des photographies pour illustrer plus de 70 ans de création de la maison Dior, de 1947 à 2020. Le couturier a toujours considéré le chapeau comme un accessoire essentiel de la toilette féminine. “Il la complète et, d’une certaine façon, c’est le meilleur moyen d’exprimer votre personnalité”, peut-on lire dans son Petit Dictionnaire de la mode . L’exposition revient sur les créations imaginées par Christian Dior au début de sa carrière, avant de s’intéresser à ses successeurs, d’Yves Saint-Laurent et John Galliano au Britannique Stephen Jones, directeur de la création de chapeaux Dior durant 25 ans.

Granville, une source d’inspiration majeure pour le couturier

La villa de Granville demeura une source d’inspiration majeure pour le créateur tout au long de sa carrière. “La maison de mon enfance… j’en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je? Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et son architecture”, écrit Christian Dior dans son autobiographie parue en 1956. Un peu plus loin, il se souvient: “La maison d’enfance était crépie d’un rose très doux, mélangé à du gravier gris, et ces deux couleurs sont demeurées en couture mes teintes de prédilection.” Toute sa vie, il n’aura de cesse de perpétuer l’esprit de Granville à travers les couleurs mais aussi les parfums, à commencer par les roses dont sa mère lui a transmis la passion.

Aujourd’hui encore, le lieu continue d’inspirer la célèbre maison, à l’image du parfum Granville , aux essences de pin, thym et romarin. Un jus “non seulement aromatique, car la propriété regorge de pins, mais aussi très vif, extrêmement frais, explique François Demachy, parfumeur-créateur Dior. Les bourrasques, les vagues qui viennent perpétuellement frapper la roche… La nature, à Granville, n’est pas sereine. Ce parfum est celui du vent qui souffle là-bas.”

Le spa Dior Cheval Blanc, un écrin d’exception dans la capitale Massage à partir de 120 euros pour 30 minutes. Soin signature à partir de 220 euros pour 1h. Niché au cœur de la nouvelle Samaritaine , le spa Dior a été imaginé par le décorateur Peter Marino dans l’esprit d’un appartement parisien. Véritable invitation au bien-être, les six suites vous ouvrent les portes d’univers singuliers. La cabine Granville vous transporte dans le jardin de la maison d’enfance du couturier, et vous pourrez vous détendre en écoutant le bruit des vagues qui frappent les rochers en contrebas. Sans conteste l’un des lieux les plus magiques de la capitale.

Musée Christian Dior ouvert du 14 mai au 30 octobre

Adresse: Villa Les Rhumbs, rue d’Estouteville, 50400 Granville

Tarif plein: 9 euros , tarif réduit: 7 euros . Gratuit pour les -12 ans.

Jardin accessible gratuitement toute l’année.

