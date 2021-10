Déco scandicraft: 5 conseils pour un intérieur tendance

Le style scandicraft s’inspire de la décoration scandinave crédit photo : Getty images

Vous adorez votre déco scandinave mais vous la trouvez un peu trop froide et minimaliste ? Et si vous adoptiez le style scandicraft ? Cette tendance reprend l’ADN du design nordique avec des lignes épurées, des matières naturelles et des coloris neutres, tout en y insufflant davantage de chaleur et de fantaisie.

Priorité aux matières naturelles

Le bois est le matériau roi. Des meubles au plancher en passant par les accessoires, on le choisit brut et de couleur claire. Le style scandicraft fait la part belle à l’artisanat (cannage, vannerie…) Place au mobilier en rotin, en osier ou en bambou. Côté déco, le sol se couvre de jonc de mer. Paniers, corbeilles et cabas remplacent les traditionnels cadres sur nos murs, et on ose la suspension tressée ou en macramé et le mix and match de coussins à motifs ethniques. Pour le linge de maison, on mise sur les fibres naturelles comme le coton, le lin ou le chanvre. Un tapis berbère vient réchauffer le coin salon pour créer un espace 100% cocooning. On adopte ces matières par petites touches, avec un ou deux éléments par pièce.

Des lignes courbes pour un intérieur chaleureux

Si le style scandinave se caractérise par son aspect épuré, ses lignes droites et ses motifs géométriques, sa variante laisse place à davantage de fantaisie en préférant les contours courbes. Les angles des meubles s’arrondissent, les objets décoratifs arborent des lignes plus sinueuses: paniers tressés, miroir soleil en rotin, fauteuil Emmanuelle...

Côté luminaires, on opte pour des suspensions de forme ronde ou cylindrique pour casser le côté sévère des angles. Choisissez vos accessoires avec parcimonie pour ne pas surcharger la pièce.

Récup et chine

La déco scandicraft repose sur l’association des styles et des matières pour créer un intérieur de caractère. À la différence du style scandinave, dont les mots d’ordre sont simplicité et minimalisme, le scandicraft mise sur l’originalité et l’authenticité. Personnalisez votre intérieur en chinant des meubles, des objets et des produits artisanaux uniques ou en rapportant des souvenirs de voyage pour créer une décoration qui a une histoire. Récupérer et rénover permet à la fois de donner une seconde vie aux objets et de renouveler votre intérieur à moindre coût.

Les couleurs à associer pour une déco scandicraft réussie

Contrairement à la décoration scandinave qui repose sur les couleurs neutres, à commencer par le blanc, le style scandicraft ose les combinaisons. Aux couleurs pastel s’ajoutent des teintes plus sombres. Cela permet de créer un joli contraste. Misez sur des coloris rappelant la terre comme le brun, le terracotta ou l’ocre. Vous pouvez également choisir des couleurs plus profondes comme le gris orage, le bleu ardoise ou le vert sauge, par exemple en peignant uniquement un pan de mur pour dynamiser la pièce. Coussins, linge de lit, rideaux, tapis et objets de décoration sont autant d’occasions de créer un intérieur chaleureux et subtilement coloré.

La nature s’invite à la maison

Avec le style scandicraft, la végétation s’impose dans nos intérieurs. Les fleurs séchées trouvent leur place dans toutes les pièces de la maison, de la table basse du salon à l’entrée, en passant par la cuisine ou la chambre. N’hésitez-pas à juxtaposer plusieurs bouquets dans des vases de tailles et de formes différentes. Herbes de la pampa, branches d’eucalyptus ou épis de blé apporteront une touche rustique et un esprit maison de campagne. La décoration végétale s’affiche aussi sur les murs avec des herbiers ou des tableaux végétaux.

Les plus grandes enseignes de design scandinave

Si l’on ne présente plus Ikea, il existe une myriade d’autres marques qui témoignent du dynamisme du design scandinave. OYOY mêle les styles nordique et nippon pour une décoration à la fois raffinée et joliment régressive. Depuis 1973, les sœurs de Sostrene Grene proposent des pièces créatives et joyeuses à petits prix. Reconnaissable grâce à ses fameux imprimés géométriques et ses couleurs douces et chaleureuses, Ferm Living propose une profusion de coussins, rideaux ou accessoires de cuisine, ainsi qu’une collection enfants aux matériaux 100% biologiques. Collaborant avec les plus grands noms, Hay dépoussière le design scandinave avec des couleurs éclatantes et des formes ludiques. Enfin, les amoureux du vintage trouveront leur bonheur chez Bloomingville qui remet les objets du passé au goût du jour.

