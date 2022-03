Cyclotourisme : les plus belles balades à découvrir

Élue meilleure destination de tourisme à vélo d'Europe par l'ITB de Berlin (premier salon mondial du Tourisme en 2019), la France regorge d'itinéraires parfaitement aménagés pour découvrir les beautés de son histoire et de son paysage. Place au cyclotourisme, un tourisme responsable, sportif et instructif sur le patrimoine français. Voici nos 3 itinéraires favoris :

La Loire à vélo : le parcours incontournable

Difficile d'évoquer le cyclotourisme sans s'arrêter sur l'un des parcours les plus populaires du pays : la Loire à vélo . Depuis Nevers, partez à la découverte des châteaux et vignobles qui longent le fleuve, jusqu'à Saint-Nazaire. Avec 800 kilomètres de parcours, vous avez de quoi vous régaler sur le chemin.

Découvrez le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l'Unesco et faites une halte dans les différents châteaux que vous croiserez, de Blois à Amboise, en passant par Chambord ou Cheverny. Sur le chemin, vous alternerez entre les grandes plaines, non loin d'Orléans, les bocages du pays nantais et la Côte Atlantique. Tours, Angers, Saumur, Nantes… On ne compte plus les villes riches d'un patrimoine architectural impressionnant. Elles sauront vous ravir jusqu'à l'océan, une fois arrivé au port de Saint-Nazaire.

Mais le clou du spectacle demeure le spectacle sauvage de la Loire tout au long de votre voyage, avec ses bancs de sable et ses îles. L'idéal, pour en profiter, est de partir entre le mois de mai et celui de septembre. La durée moyenne pour effectuer l'ensemble du parcours est d'une vingtaine de jours.

Le canal des Deux-Mers : de la Gascogne au Midi

Autre itinéraire célèbre, le canal des Deux-Mers. Celui-ci s'étend sur un peu plus de 600 kilomètres. Très agréable durant l'automne, cette expédition au départ de Royan jusqu'à Sète, vous fera partir de la Côte Atlantique pour rejoindre la Côte d'Azur en passant par la campagne gasconne.

Sur le chemin, l'histoire et les vestiges des sites gallo-romain et autres citadelles fortifiées, vous rattraperont. Sans oublier l'estuaire de la Gironde, le plus grand estuaire d'Europe Occidentale, et ses nombreuses îles. Bordeaux, Toulouse ou encore Carcassonne, sont autant d'étapes mythiques du canal des Deux-Mers.

L'ensemble de l'itinéraire est interdit aux véhicules motorisés. Cela vous assurera une certaine tranquillité. Pensez à vous arrêter à Auvillar, l'un des plus beaux villages de France, ainsi que sur les nombreux sites et monuments classés au patrimoine mondial de l'Unesco que vous croiserez sur votre chemin. Pour ne rien louper, prévoyez une quinzaine de jours pour effectuer le parcours.

De Paris au Mont Saint-Michel : le parcours des sportifs

Quitter la capitale bruyante pour le Mont Saint-Michel sonne comme un retour à la nature. 450 kilomètres de randonnée où, des forêts millénaires aux châteaux fort, vous n'aurez à l'esprit que d'arriver au pied de ce chef d'œuvre du patrimoine français classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Pour ce faire, sautez sur votre vélo, direction Versailles en partant depuis les voies du TGV Atlantique, derrière la gare Montparnasse. Là, n'hésitez pas à faire une halte pour visiter un autre bijou de l'architecture : le célèbre château imaginé par Louis XIV. L'expédition est bien plus verte qu'il n'y paraît. Vous pourrez respirer l'air pur de la vallée de Chevreuse ou encore de la forêt de Rambouillet.

Poursuivez votre découverte de l'histoire des rois de France en vous arrêtant à Chartres et profitez du spectacle des grandes plaines de l'Eure. C'est à partir de ce point que l'expédition prend une tournure plus sportive. Il vous faudra de bonnes cuisses pour arpenter les routes vallonnées du Perche et du Pays d'Alençon. Ensuite, c'est le repos, juste au moment de vous enfoncer dans le bocage normand jusqu'à la baie du Mont Saint-Michel. Comptez une dizaine de jours pour réaliser le parcours en entier.

