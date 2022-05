Cuisine d'été : des recettes qui rafraîchissent...

Comme chacun sait, l'été est l'occasion rêvée de préparer de savoureux barbecues et de profiter de la météo clémente, mais c'est aussi le moment dans l'année où l'on aime tout particulièrement découvrir des préparations culinaires que l'on pourrait qualifier de rafraîchissantes. Nos idées sont non seulement fraîches, comme vous le verrez, mais en plus elles recevront sans le moindre doute l'aval ou l'assentiment de la plupart des diététiciens , ce qui ne gâche rien, n'est-ce pas ?

Au cours de notre première partie, nous allons vous décliner 2 recettes de salade plutôt originales, qui changeront de la sempiternelles laitue-vinaigrette, ou de la fameuse tomates-moza de notre enfance... Ensuite, le temps d'une seconde partie toute aussi légère, nous irons vers un concept largement moins démocratisé en France, en vous proposant 3 recettes de soupes froides qui régaleront toute la famille, sans le moindre doute.

Si vous êtes prêts pour commencer à découvrir nos idées rafraîchissantes, alors nous pouvons commencer !

1/ La salade croquante de légumes et de Quinoa

Afin de commencer notre série de recettes en beauté, nous avons décidé de vous proposer un ingrédient de base qui a de plus en plus la côte auprès des consommateurs, mais qui reste inconnu chez bon nombre de familles : Quinoa ! Voici une salade très goûteuse et hyper fraîche pour découvrir ce qu'est le quinoa ou bien pour vous conforter dans l'idée que cet aliment est décidément aussi bon au goût que pour la santé !

Pour confectionner la vinaigrette :

- 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

- 1 cuillère à café de cumin

- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

- du poivre et du sel

Pour la salade en elle même :

- 70 g à 80 g de quinoa

- 1 oignon

- 1 courgette

- 2 carottes

- 2 tomates

La préparation :

Dans un premier temps, vous allez commencer par laver vos légumes. Une fois que c'est fait, pelez soigneusement l'oignon, la courgette ainsi que les carottes. Ensuite, il est temps de faire cuire votre quinoa. Faites bouillir une casserole d'eau salée et plongez-y le quinoa pendant environ 15 minutes. Lorsque le quinoa est cuit, il est très important de bien l'égoutter et de le laisser ensuite refroidir à part ; vous pouvez pour cela le déposer au réfrigérateur. Pendant que le quinoa est remisé et qu'il refroidit de son côté, vous allez maintenant vous occuper de la vinaigrette. Prenez un grand bol et mélangez tous les ingrédients nécessaires à l'intérieur, puis remisez de côté. Il ne vous reste désormais plus qu'à mélanger le quinoa (qui normalement doit être froid à présent...) avec le reste des ingrédients de votre salade et à servir ! :-)

Notez qu'il est tout à fait envisageable de varier les plaisirs, en ajoutant pourquoi pas quelques petits morceaux de poivrons grillés dans la préparation, ou quelques feuilles de menthe, qui donneront une fraîcheur supplémentaire... A vous de voir comment vous souhaitez adapter la recette en fonction de vos goûts !

2/ La recette de la salade marocaine

Pour cette seconde préparation, nous avons décidé de vous amener un peu d'exotisme à , et nous nous sommes donc tout naturellement tournés vers le Maroc, avec une recette fraîche et délicieuse qui ravira tous les membres de la famille. Cette recette est relativement simple à préparer, et ne nécessite pas non plus énormément de temps. Afin de vous prêter la main, n'hésitez pas à embaucher vos enfants, ils seront ravis d'aider à cuisiner un plat exotique ! Et pour ce qui est du résultat, n'en doutez pas une seconde, il n'en sera que plus savoureux au bout du compte...

Le temps de préparation : 15 minutes à 20 minutes

La difficulté : vraiment très facile

La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 4 personnes):

Pour la vinaigrette :

- du cumin

- du paprika

- 2 citron pressés

- de l'huile d'olive

- du poivre et du sel

Pour la salade en elle même :

- 4 tomates

- 2 oignons

- 2 concombres

- du persil plat

- de la menthe fraîche

La préparation :

Dans un premier temps,vous allez commencer par laver vos légumes, puis une fois que c'est fait, vous allez soigneusement peler les concombres et les oignons. Découpez ensuite les tomates en dés, tout en conservant bien la pulpe, le jus et les graines, puis remisez le tout de côté. A présent, détaillez les concombres, toujours en petits dés, puis de nouveau, remisez le tout de côté. Hachez vos oignons le plus finement possible, puis remisez-les à leur tour. Désormais, nous allons nous atteler à la préparation de la vinaigrette. Pour cela, prenez un grand bol et mélangez tout simplement le jus de citron, le sel et le poivre, et l'huile d'olive. Il se peut que certains parmi vous apprécient d'ajouter une pointe de moutarde, cela peut tout à fait se faire en fonction de vos goûts, néanmoins notez que cela n'est pas le cas dans la recette originale. Lorsque la vinaigrette a été préparée comme précisé dans l'étape précédente, vous allez y ajouter le paprika ainsi que le cumin. A part, vous allez à présent hacher les brins de menthe très finement, puis il faudra les incorporer à la vinaigrette. Ensuite, vous allez bien mélanger le tout avec une fourchette ou un petit fouet, de sorte que la sauce devienne parfaitement homogène. Mélanger tous les légumes que vous avez découpés au début de la préparation. Pour ce faire, déposez les tomates, les oignons, les concombres dans un grand saladier, ou bien dans un plat creux, puis touillez bien le tout. Il ne reste plus qu'à saucer désormais, et cela doit se faire en fonction du goût de chaque convive. Voilà pourquoi nous vous conseillons de conserver la vinaigrette à part, dans un grand bol, pour que chacun puisse se servir. Pour finir, placez votre préparation au réfrigérateur afin de laisser le temps à la salade de prendre une saveur équilibrée, mais aussi parce que cette dernière se sert froide, en principe. Juste avant d'effectuer le service, vous pouvez hacher les brins de persil plat et les parsemer sur le dessus de la salade, pour la rendre encore plus savoureuse.

Absolument rien ne vous empêche de faire varier un peu cette recette de salade originale... Vous pourrez par exemple ajouter quelques petits dés d'avocat, des pousses de soja, à voir en fonction de vos préférences... Mais n'en doutez pas une seule seconde, la recette originale est absolument succulente telle que nous vous l'avons présentée !

Nos soupes pour l'été

1/ Le gaspacho, un classique indémodable

Est-il besoin de vous présenter le gaspacho, cette soupe froide qui nous vient d'Espagne et qui, là-bas, représente un véritable symbole national et une fierté gastronomique absolue ! Nous vous proposons une recette tout ce qu'il y a de plus classique dans un premier temps, car en France, trop souvent, le gaspacho est un peu mis de côté et ne rentre pas dans les habitudes alimentaires des gens, ce qui est dommage...

Le temps de préparation : environ 30 minutes

La difficulté : vraiment très facile

La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 4 personnes):

- 800 grammes de tomates grappes bien mûres

- 2 concombres

- 2 poivrons rouges

- 1 oignon

- 1 gousse d'ail

- quelques feuilles de basilic

- 10 cl d'huile d'olive

- 10 cl de vinaigre de xéres (ou de vin)

- du sel et du poivre

- 200 grammes de mie de pain

La préparation :

Avant toute autre chose, il va falloir émonder les tomates, c'est-à-dire : inciser la peau des tomates en croix et les plonger 1 minute dans de l'eau bouillante. Les égoutter et retirer ensuite la peau. Ensuite de quoi vous allez découper les tomates en quartiers et les épépiner. Puis, épluchez les poivrons en les coupant en lanières, retirez tous les pépins et les filaments à l'intérieur, puis en passez la lame d'un couteau entre la chair et la peau. Une fois que c'est fait, coupez les lanières de poivron en dés. A présent, vous allez éplucher les concombres et les couper en dés à leur tour, puis effeuillez le basilic et hachez-le de façon grossière. Maintenant, il faut éplucher et hacher finement l'ail et l'oignon, et une fois que c'est fait, vous pouvez mélanger tous ces légumes dans un saladier et ajouter les 10 cl d'huile d'olive. Salez et poivrez à votre convenance, puis goûtez et rectifiez l'assaisonnement si cela est nécessaire. Émiettez la mie de pain dans le bol d'un mixeur, puis versez le vinaigre de Xérès et laissez imbiber la mie de pain, puis versez les légumes et leur jus dans le bol du mixeur A présent, vous allez pouvoir mixer le tout jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et homogène, qu'il faudra ensuite passer au chinois. Mettez votre gaspacho au frais pendant une heure, car il se sert frais !

2/ Le gaspacho, en version plus originale

Après notre recette on ne peut plus classique de gaspacho, nous allons à présent vous proposer une variante qui rencontre elle aussi un très grand succès, et qui ravira vos papilles, n'en doutez pas ! Cette recette a pour éléments de base la courgette et la ricotta.

Le temps de préparation : environ 20 minutes

Le temps de cuisson : 10 minutes

La difficulté : vraiment très facile

La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 4 personnes):

- 500 g de courgettes

- 1 bouquet de basilic

- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

- 3 cuillères à soupe de ricotta

- 2 petits oignons tiges

- 15 cl d'eau

- du sel et du poivre