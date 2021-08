Comment habiller ses enfants pour la rentrée?

Retrouvez tous nos conseils pour choisir la tenue idéale pour le premier jour d'école crédit photo : Shutterstock

Cartable ? Check. Trousse ? Check. Fournitures scolaires ? Check. Le retour à l'école approche à grands pas, et l'on range à regret les maillots de bain. Vous vous demandez comment habiller vos bambins le jour J ? Découvrez tous nos conseils pour choisir la tenue idéale, pour que rentrée des classes ne rime pas avec soupe à la grimace.

Des vêtements pratiques

Qui dit école dit apprentissage de l'autonomie. Il est essentiel de choisir des vêtements faciles à enfiler ou à retirer pour aller aux toilettes ou si votre enfant a trop chaud. Choisissez un short ou un pantalon à la taille élastiquée plutôt qu'une braguette, et gardez les salopettes et leurs attaches compliquées pour la maison. Pour le haut, optez pour une encolure large pour pouvoir facilement passer la tête, et préférez les fermetures éclair et les pressions aux rangées de petits boutons.

Des vêtements confortables

Pour paraphraser la publicité d'une célèbre enseigne de vêtements, «À quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on ne peut rien faire dedans?» Votre enfant va rester assis de longues heures en classe. Dans la cour de récréation, il va courir, jouer, sauter. Il est donc indispensable qu'il soit à l'aise. Le vêtement doit s'adapter à l'enfant, et non l'inverse. Evitez les habits trop serrés, préférez les matières naturelles au synthétique. Si vous avez acheté de nouvelles chaussures à votre bambin, veillez à ce qu'il les porte quelques fois avant la rentrée afin qu'elles se fassent à son pied.

Des vêtements sobres

Nouvelle école, nouvel enseignant, nouveaux camarades... la rentrée est source de stress pour bon nombre d'élèves. Inutile de rajouter une préoccupation supplémentaire en envoyant votre enfant à l'école avec des vêtements trop habillés qui lui donneront l'impression d'attirer l'attention. Gardez ses plus jolies tenues pour le week-end, et ne choisissez pas des vêtements trop fragiles ou trop sophistiqués car ils risqueraient de s'abîmer. Pourquoi ne pas miser sur un accessoire tendance comme un serre-tête ou des barrettes pour la touche d'originalité?

Des vêtements adaptés à la météo

Le climat est généralement doux début septembre. Vous pouvez donc miser sur une tenue légère comme un short ou jupe et un tee-shirt à manches courtes. Soyez malgré tout prévoyant, et jetez un coup d'œil aux prévisions météorologiques la veille pour adapter la tenue si besoin. Imperméable, pull, bottes de pluie... il serait dommage que votre enfant attrape un rhume dès le premier jour!

Des vêtements qu'il/elle aime

On termine avec le plus important! Style, couleurs, la tenue de la rentrée doit correspondre aux goûts de votre enfant pour lui donner envie d'aller à l'école. Nous vous conseillons d'en sélectionner plusieurs en fonction des critères évoqués ci-dessus, puis de laisser votre enfant choisir celle qu'il préfère. Vous éviterez une crise de larmes quand votre bambin réclamera de porter son déguisement de pirate ou de Reine des neiges, tout en lui laissant le choix. Pour plus de facilité, vous pouvez sélectionner un bas facile à assortir et proposer plusieurs hauts coordonnés.

A lire aussi:

Ces enfants millionnaires grâce à YouTube

Que faire à Paris avec ses enfants cet été?

Ecole à la maison: comment ça marche?