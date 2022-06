Comme dans un film de Wes Anderson: parcourez la campagne anglaise à bord du British Pullman

Le réalisateur Wes Anderson a redécoré l’un des wagons du British Pullman. crédit photo : Getty Images

Le réalisateur Wes Anderson (À bord du Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel, The French Dispatch) a redécoré la voiture Cygnus du mythique British Pullman. Embarquez à bord de ce train de luxe pour un voyage intemporel à travers l’Angleterre.

Le British Pullman ressuscite l’âge d’or des voyages en train

Le British Pullman fait partie du patrimoine ferroviaire britannique: jumeau du célèbre Venice Simplon Orient-Express, il est composé de 11 wagons anciens magnifiquement restaurés. Chaque voiture possède un style unique et sa propre histoire. Certaines ont appartenu aux trains de luxe Brighton Belle et Golden Arrow. D’autres ont transporté des hôtes de marque comme la famille royale ou le général de Gaulle.

Au départ de la gare londonienne de Victoria, les passagers embarquent pour un voyage à travers la campagne anglaise (Bath, Canterbury, Cambridge), mais aussi à travers le temps. Tea time , déjeuner ou dîner gastronomique arrosé de champagne: le British Pullman fait revivre l’âge d’or des voyages ferroviaires le temps d’une escapade luxueuse.

Du Darjeeling Limited au British Pullman

C’est à Wes Anderson, connu pour son sens unique de l’esthétique et son obsession de la symétrie, que la compagnie Belmond (propriétaire du British Pullman) a fait appel pour redécorer l’une des voitures, la Cygnus. Cette collaboration tombe sous le sens. Dans The Darjeeling Limited (2007), le réalisateur mettait en scène le voyage initiatique de trois frères à bord d’un train traversant l’Inde. “J’adore les trains! J’ai eu de nombreuses occasions d’inventer des compartiments de train pour mes films, alors quand on m’a demandé de le faire dans la vie réelle, j’ai dit oui sans hésiter, confie Wes Anderson. J’étais très enthousiaste à l’idée de créer quelque chose de nouveau, tout en contribuant au travail de préservation inhérent à tous les projets relatifs à ce train.”

Un décor 100% Wes Anderson

Le metteur en scène a insufflé sa vision au projet, sans trahir l’ADN de cette voiture mythique des années 1950. Il est parvenu à moderniser le décor en conservant l’esprit initial, notamment grâce à un travail de marqueterie remarquable. Deux magnifiques panneaux trônent au centre du wagon, de part et d’autre du couloir. Les différentes essences de bois forment des nuages, des étoiles, des vagues et des rayons de soleil.

Les voyageurs les plus observateurs remarqueront les clins d’œil à Cygnus, fils de Poséidon, qui a donné son nom à la voiture. Ce dernier est souvent représenté sous la forme d’un cygne, et immortalisé dans une constellation. Outre les étoiles, plusieurs détails y font référence: une feuille d’argent positionnée au plafond évoque le reflet à la surface de l’eau, les seaux à champagne prennent la forme du palmipède…

Des lignes à la symétrie parfaite - l’une des marques de fabrique du réalisateur - soulignent la forme des chaises et des miroirs. Associées à des touches dorées, elles s’inscrivent dans l’esthétique Art Déco . Les tissus des fauteuils, tapis et rideaux se déclinent en camaïeux de verts, combinés au plafond rose pastel et au mobilier en acajou. Ce décor semble tout droit sorti d’un film de Wes Anderson!

Embarquez pour une escapade hors du temps

L’offre “Pullman Dining by Wes Anderson” est disponible à partir de 400 livres par personne ( 470 euros ). La voiture Cygnus compte deux coupés privés pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes (“Pullman coupé by Wes Anderson”, à partir de 1.800 livres , soit 2.100 euros ). Enfin, le wagon peut être privatisé pour 26 invités.

“Accidentaly Wes Anderson”: un compte Instagram mythique Décors symétriques, couleurs vives… En 2017, un couple de New-Yorkais, Amanda et Wally Kowal, a lancé le compte Instagram @AccidentallyWesAnderson. Ce dernier recense les lieux les plus Wes Andersonesques de la planète. Il rassemble aujourd’hui une communauté de 1,6 million de fans . Un ouvrage présentant les 200 photos les plus représentatives est même paru en 2020, avec une préface du réalisateur himself !

A lire aussi:

Avatar, Avengers, Titanic… Les 5 films les plus rentables de tous les temps