Combien pèse le marché des objets connectés en France?

Quel budget pour votre maison connectée?

L’essor de la maison connectée en France est avant tout une question… de prix. Plus les années passent et plus les outils pour transformer son logement en maison intelligente sont bas. Dans l’immobilier neuf, de nombreux promoteurs comme Cogedim ou Nexity proposent des packs sans que cela ne s’en ressente sur le prix de vente. Dans l’ancien, les technophiles peuvent acheter une box centrale, chargée de piloter l’ensemble des objets connectés de la maison pour 150 à 1.500 euros selon la marque. Une prise électrique intelligente coûte entre 5 et 50 euros et l’on trouve facilement des thermostats connectés à 90 euros . Le coût total dépend des missions assignées par le propriétaire à la domotique . S’agit-il uniquement de gagner en confort avec des volets roulants automatiques et un chauffage intelligent ou en sécurité à travers des détecteurs d’intrusion et des caméras à piloter depuis son smartphone? Il faut compter entre 10.000 euros et 20.000 euros selon les équipements choisis.