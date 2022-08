Chanel, Hermès… les pop-up stores de luxe se multiplient partout en France

Découvrez la tendance des pop-up stores. crédit photo : Getty Images

Des magasins éphémères en forme de lavomatique signés Hermès. Des boutiques de luxe où l’art brut sublime des vêtements haut de gamme. Des mises en scènes instagrammables signées par les leaders du monde du luxe. Les pop-up stores de luxe se multiplient partout en France. Éclairage.

Saint-Tropez, village des pop-up stores

Nul besoin d’être à Paris pour dénicher un pop-up store de luxe. Le Sud de la France est depuis une dizaine d’années une destination de choix pour installer des pop-up stores haut de gamme. Rendez-vous à Cannes ou Saint-Tropez pour les découvrir.

Si vous passez à Saint-Tropez cet été, n’hésitez pas à vous rendre au 1 avenue du Général Leclerc. C’est là que vous trouverez, comme presque chaque année, le premier pop-up store de l’industrie du luxe, lancé en 2009 par Chanel et de retour en 2022.

La villa La Mistralée accueille la marque dans une atmosphère toujours aussi chaleureuse où les visiteurs pourront découvrir la collection prêt-à-porter printemps-été 2022, ainsi que les pièces de joaillerie et d’horlogerie pour l’accessoiriser. Mais Chanel n’est pas la seule grande maison à déposer ses bagages à Saint-Tropez. Aux 25-27 places de la Garonne, Balenciaga occupe les lieux dans une boutique estivale dépouillée qui met à l’honneur l’architecture brutaliste. Du béton pour mettre en avant les pièces de prêt-à-porter masculin et féminin de la marque.

Objectif: étendre sa notoriété

Longtemps réservés aux marques inconnues du grand public et aux détaillants, les pop-up stores gagnent les maisons de luxe. Pour les enseignes, c’est l’occasion de booster leur visibilité auprès de leur public à travers une expérience dans un lieu unique, instagrammable et populaire auprès des jeunes. Le meilleur exemple en la matière demeure la stratégie lancée par Dior .

La maison parisienne a ouvert pas moins de 6 pop-up stores en même temps, dans des destinations touristiques à l’été 2020 comme Ibiza, Bodrum, Mykonos, et trois autres en Italie , à Capri, Forte dei Marmi et Cortina d’Ampezzo. Chacun de ces pop-up stores sert alors d’écrin pour la collection Dioriviera 2020. De quoi obtenir une visibilité maximale en un court laps de temps grâce aux réseaux sociaux. Ces lieux uniques sont aussi l’occasion, pour les marques, de jouer la carte du décalage pour faire preuve de créativité et de second degré.

Le Lavomatic Hermès

Hermès a lancé en juin 2017 rue de Sèvres son HermèsMatic. Une boutique éphémère créée pour le 80e anniversaire des carrés emblématiques de la marque aux allures de lavomatique.

La marque proposait alors à sa clientèle de venir laver leurs carrés afin de leur donner un coup de jeune en les plongeant dans des bains de couleurs. Un service gratuit, avec articles remis sous 48h. Le concept a ensuite été déployé à Genève et à Singapour.

